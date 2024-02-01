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Подмосковный «Мособлэнерго» принял участие в сдаче донорской крови

01 февраля 2024, 13:48
Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Специалисты «Мособлэнерго» приняли участие в донорской акции. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Выездная акция была организована Московским областным центром крови.

«Стать донорами пожелали 68 сотрудников компании. Перед процедурой каждый работник прошел обследование, по результатам которого была определена возможность забора биологически ценного материала. После самой процедуры участникам донорской акции был предложен сладкий чай с печеньем и произведена денежная выплата, предусмотренная законодательством России», - поделились в министерстве.


Стоит отметить, что донорскую кровь направят в медицинские учреждения Подмосковья для лечения пациентов, которым необходимо переливание.

В год женщины могут сдавать кровь до четырех раз, а мужчины — до пяти. Интервал между донорством должен быть не мене двух месяцев.

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Врач назвала неожиданную причину инфаркта у пожилых людей
Врач Гэллуэй: одиночество может провоцировать инфаркты у пожилых людей
01 февраля 2024, 12:17

Фото: iStock/PIKSEL

Одиночество после выхода на пенсию может привести к инфаркту и инсульту у пожилых людей. Об этом рассказал консультант по неотложной медицинской помощи, профессор Роб Гэллуэй, пишет Daily Mail.
«Механизм воздействия одиночества на работу сердца и сосудов невероятно сложен, но сводится к тому, что человек испытывает стресс, который приводит к повышению артериального давления», - пояснил специалист.

Он также отметил, что стресс приводит к преждевременному старению. Однако Гэллуэй подчеркнул, что не все медицинское сообщество согласно с тем, что одиночество приводит к инфаркту или инсульту, при этом он добавил, что не стоит игнорировать многочисленные случаи, которые подтверждают пагубное влияние одиночества на здоровье.

Врач объяснил, что ежедневно сталкивается со пациентами, которые перенесли инсульт или инфаркт сразу после выхода на пенсию.
#инсульт
#здоровье
#врач
#инфаркт
#человек
#стресс
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Врач назвала продукты, провоцирующие воспаление
Диетолог Чижикова: избыток сахара может привести к развитию воспаления
01 февраля 2024, 11:46

Фото: iStock/gbh007

Способствовать развитию воспалительных процессов в организме может употребление в пищу некоторых продуктов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова, ее слова передает «Газета.Ru»
Специалист пояснила, что воспаление может быть острым и хроническим. Острое воспаление является кратковременным ответом организма на повреждение. Оно проявляется в виде боли, отека, красноты и повышенной температуры. При этом хроническое воспаление – это длительный процесс, возникающий из-за не долеченных инфекций, стресса и неправильного питания. Оно может привести к различным серьезным заболеваниям.

Специалист отметила, что привести к развитию воспалительного процесса в организме может избыток сахара в рационе.

«Большое количество сладостей и подслащенных напитков нагружает организм лишними углеводами, что может привести к нарушениям в работе пищеварительной системы и обмена веществ. Это ослабляет защитные силы организма и делает его более подверженным воспалениям», — объяснила Чижикова.

Она также предупредила, что избыток омега-6 жирных кислот также может привести к воспалению. Например, организму может навредить чрезмерное употребление в пищу растительного масла и майонеза. Также способствовать ожирению и негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе могут рафинированные углеводы, которые содержатся в кондитерских и макаронных изделиях.

Также она предупредила о вреде жирного красного мяса, особенно в жаренном виде и фастфуда.

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#здоровье
#питание
#врач
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Подмосковные врачи помогли сохранить беременность женщине с пересаженной почкой
01 февраля 2024, 11:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

36-летняя женщина, десять лет назад перенесшая трансплантацию почки из-за хронической почечной недостаточности, смогла выносить и родить ребёнка благодаря врачам Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), сообщает пресс-служба Минздрава региона.
«Беременность произошла спонтанно и осложнялась серьёзными рисками, поэтому женщину несколько раз госпитализировали и подбирали лекарственную терапию. Несколько раз отмечалась задержка роста плода, но усилия врачей помогли довести беременность до доношенного срока. Всё время беременности врачи МОНИИАГ консультировались со специалистами МОНИКИ, где женщине сделали пересадку почки», — говорится в сообщении.
На сроке 37-38 недель женщине сделали кесарево сечение. Операция прошла штатно. В результате на свет появилась девочка весом 1970 граммов и ростом 44 см. Сейчас мать и дочь чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой.

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#врачи
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#здравоохранение
#беременность
#московская область
#подмосковье
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Назван неожиданный способ борьбы с бессонницей
Врач Мосли призвал поздно ложиться спать, чтобы наладить сон
01 февраля 2024, 10:22

Фото: istock / Tero Vesalainen

Чтобы побороть бессонницу, необходимо меньше находится в постели и позже ложиться спать. О таком способе рассказал диетолог и эксперт по здоровому образу жизни Майкл Мосли, сообщает Daily Mail.

Как утверждает эксперт, если стало сложно засыпать, то нужно ложиться в постель в позднее время. Из-за этого человек не будет лежать и несколько часов переживать о своем самочувствии на следующий день.

«Принцип прост: чем меньше времени вы проводите в постели, тем сильнее устаете и тем больше хотите спать. Поэтому когда ваша голова касается подушки, вы быстро погружаетесь в глубокий и восстанавливающий сон», — заявил специалист.
Чтобы определить идеально время для отхода ко сну, Мосли призвал вести дневник и записывать, сколько часов удалось поспать. Он отметил, если человек в среднем спит по 6 часов в сутки, значит пытаться уснуть раньше нет смысла.

«Например, если вам нужно встать в семь утра, не нужно ложиться до часу ночи», — призвал специалист.

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#сон
#диетолог
#человек
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Подмосковные врачи спасли мужчину, отравившегося домашними консервами
01 февраля 2024, 10:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

45-летнего мужчину с сильным расстройством желудка и рвотой привезла бригада скорой помощи в Сергиево-Посадскую больницу. Причиной отравления стали маринованные опята домашнего приготовления, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Выяснилось, что мужчина отравился уже два дня назад. Некоторое время он терпел, и лишь когда ситуация стала совсем угрожающей, обратился за экстренной медицинской помощью.

«Пациента в тяжёлом состоянии и с сильным обезвоживанием немедленно поместили в реанимацию. В течение двух дней ему снимали интоксикацию. Когда пациенту стало лучше, его перевели в терапевтическое отделение, где лечение продолжилось», — отмечается в сообщении.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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#медицина
#здравоохранение
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Врач-дерматолог Калинина рассказала о том, чем бергамот полезнее апельсина
01 февраля 2024, 05:23

Фото: iStock/danisacch

Бергамот — цитрусовый плод, используется в чае, народной медицине, ароматерапии, косметологии и парфюмерии. Врач-дерматолог и косметолог Ольга Калинина рассказала РБК, чем бергамот может оказаться полезен для здоровья.
Она пояснила, что бергамот превосходит апельсины и мандарины по содержанию витамина С, а также богат витаминами А, В, магнием, калием и другими полезными веществами. Кроме того, этот плод содержит фитохимические вещества, флавоноиды и полезные для здоровья соединения.

Бергамот положительно влияет на снижение общего холестерина и увеличение «хороших» липопротеидов высокой плотности, снижает уровень глюкозы и уменьшает воспаление в организме, а также обладает противогрибковыми свойствами и стимулирует работу ЖКТ. По этой причине он чрезвычайно полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или сахарным диабетом.

Несмотря на то, что плоды бергамота не едят в свежем виде из-за горькой и кислой мякоти, его запах успокаивает и снижает тревожность. Поэтому бергамот чаще всего добавляют в чай для придания последнему приятного аромата.

Вместе с тем, перед употреблением бергамота следует помнить о том, что его масло повышает чувствительность кожи к солнечному свету и может вызывать аллергию.

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#врачи
#фрукты
#здоровье
#сердце
#сахарный диабет
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Венеролог Хайретдинов из Уфы раскрыл, чем опасно долгое сексуальное воздержание
01 февраля 2024, 04:54

Фото: iStock/grinvalds

Продолжительное сексуальное воздержание может негативно влиять на физическое и психологическое состояние человека, рассказал врач-дерматовенеролог из Уфы Алексей Хайретдинов. В беседе с порталом Ufatime он заявил, что сексуальная активность крайне важна для здоровья обоих полов.
По его словам, секс поддерживает гормональный баланс в организме, его недостаток может нарушить функционирование организма в целом. Отсутствие половой близости может привести к застойным явлениям и хроническим заболеваниям половых органов.

Врач объяснил, что регулярный сексуальный контакт улучшает кровоток в органах малого таза, особенно важно для мужчин, в то время как длительное воздержание, напротив, может негативно сказаться на их репродуктивной функции и состоянии нервной системы.

Для женщин, как подчеркнул Хайретдинов, отсутствие секса также имеет серьезные последствия, включая излишнюю нервозность, изменение гормонального уровня и застой в малом тазу.

«Таким образом, секс — это неотъемлемая часть нормального функционирования организма», — подытожил врач.

Ранее гинеколог-эндокринолог, маммолог, кандидат медицинских наук Давид Айрапетов рассказал «Ленте. Ру», что физиологическая потребность человека в сексе заложена природой. Половой акт стимулирует выработку эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин, а также гормонов счастья и удовольствия.

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#врачи
#здоровье
#секс
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Врач Умнов: «Забудьте о водке с шашлыком»
31 января 2024, 21:59

Фото: istockphoto.com/Nadezhda_Nesterova

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов не рекомендовал употреблять жирные мясные продукты с водкой из-за большой нагрузки на организм.
«Жирные, копчёные, жареные продукты сами по себе трудны к перевариванию, а уж если смешать их с водкой, то нагрузка на печень, поджелудочную железу и желудок будет колоссальная. Органы с ней могут не справиться, что в дальнейшем способно привести к алкогольному гепатиту или панкреатиту. Поэтому забудьте о водке с шашлыком, жирными сырами, копченой колбасой», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Умнов.

Он также не советовал совмещать алкогольный напиток с маринованными продуктами, фруктами, лимонадами и сладостями.

Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила, что пиво опасно для здоровья, поскольку нарушает работу всех органов и систем организма.

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#продукты
#врач
#алкоголь
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Невролог Комаров объяснил заболевание Селин Дион
31 января 2024, 21:14

Реабилитолог-невролог Александр Комаров заявил, что заболевание певицы Селин Дион вылечить невозможно, поскольку оно связано с центральной нервной системой.
Он отметил, что при подобном недуге здоровье человека можно поддерживать, однако полностью излечится невозможно.

«Его можно лечить, есть различные виды лечения при помощи таблеток, инъекций и путём стимуляторов, позволяют убрать гипертонус локально или системно. Обратное излечение от него невозможно, но компенсация при помощи лечения возможна. Синдром появляется в виде повышенного тонуса в мышцах, сниженного объёма движений и сниженной подвижности. Человек не может передвигаться, а может только сидеть или стоять», — отметила в беседе с NEWS.ru Комаров.

Ранее невролог Кирилл Алмазов заявлял, что тревожность может быть вызвана различными причинами, такими как стресс, низкая самооценка, перфекционизм и неврологические или кардиологические заболевания.

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#здоровье
#человек
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#невролог
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