Подмосковный «Мособлэнерго» принял участие в сдаче донорской крови

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области
Специалисты «Мособлэнерго» приняли участие в донорской акции. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Выездная акция была организована Московским областным центром крови.
Стоит отметить, что донорскую кровь направят в медицинские учреждения Подмосковья для лечения пациентов, которым необходимо переливание.
В год женщины могут сдавать кровь до четырех раз, а мужчины — до пяти. Интервал между донорством должен быть не мене двух месяцев.
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«Стать донорами пожелали 68 сотрудников компании. Перед процедурой каждый работник прошел обследование, по результатам которого была определена возможность забора биологически ценного материала. После самой процедуры участникам донорской акции был предложен сладкий чай с печеньем и произведена денежная выплата, предусмотренная законодательством России», - поделились в министерстве.
В год женщины могут сдавать кровь до четырех раз, а мужчины — до пяти. Интервал между донорством должен быть не мене двух месяцев.
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Мира Полтева