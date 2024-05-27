Жители Пушкинского округа могут пройти медосмотр в рамках диспансеризации

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Жители округа могут обратиться в Центр здоровья и пройти осмотр в рамках первого этапа диспансеризации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Все желающие смогут посетить Центр здоровья и мобильного маммографа с 27 по 31 мая.
Стоит отметить, что Центр здоровья и мобильный маммограф будут принимать пациентов с 9:000 до 13:00.
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«27 мая в поселке Нагорное будет работать центр здоровья. 28 мая в деревне Митрополье жители смогут посетить центр здоровья, а в поликлинике №9 города Ивантеевка – мобильный маммограф. 29 мая в амбулатории №4 поселка Зверосовхоз будут открыты центр здоровья + мобильный маммограф. В ФАПе №8 села Тишково 30 мая с утра будет работать центр здоровья. 30 мая в поликлинике №9 города Ивантеевка – мобильный маммограф, а 31 мая в деревне Степаньково – центр здоровья», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что Центр здоровья и мобильный маммограф будут принимать пациентов с 9:000 до 13:00.
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Мира Полтева