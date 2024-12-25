Жительница Орехово-Зуева едва не лишилась ноги из-за укуса мошки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Орехово-Зуевской больницы вылечили женщину, едва не лишившуюся ноги после укуса мошки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 45-летняя пациентка с жалобами на боль и незаживающую рану на голени. Обследование выявило глубокую трофическую язву правой голени на фоне хронического варикозного расширения вен. По словам женщины, язва образовалась в месте укуса мошки три месяца назад.
Всё прошло успешно. Функции ноги полностью восстановлены. Через три месяца консервативного лечения язва зажила Женщина уже выписана домой и вернулась к привычной жизни.
Читайте также:
Пушкинские врачи спасли проглотившую рыбью кость пенсионерку
Учащиеся областного медицинского колледжа поздравили пациентов МОДКТОБ с Новым годом
В подмосковном онкодиспансере провели тренировочную эвакуацию
«При наличии варикоза трофические язвы вылечить невозможно. Поэтому сначала потребовалось удалить повреждённые поверхностные вены в пострадавшей ноге. Так мы ликвидировали источник образования язвы. Вторым этапом, через месяц, выполнили пластику: пересадили на язву фрагмент здоровой кожи с бедра», – рассказал врач-хирург Алексей Калёнов.
Всё прошло успешно. Функции ноги полностью восстановлены. Через три месяца консервативного лечения язва зажила Женщина уже выписана домой и вернулась к привычной жизни.
Читайте также:
Пушкинские врачи спасли проглотившую рыбью кость пенсионерку
Учащиеся областного медицинского колледжа поздравили пациентов МОДКТОБ с Новым годом
В подмосковном онкодиспансере провели тренировочную эвакуацию
Лора Луганская