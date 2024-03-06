Жителям Подмосковья сообщили, как будут работать медучреждения в мартовские праздники

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График работы медицинских учреждений Московской области изменится в период с 8 по 10 марта в связи с Международным женским днём, при этом скорую медпомощь жители региона будут получать в полном объёме, неотложная помощь также останется доступной, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках, а также отделения неотложной помощи, которые обслуживают вызовы врача на дом, будут работать все дни – 8, 9 и 10 марта — с 08:00 до 16:00», — цитируются в сообщении слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.Скорая помощь, а также подмосковные стационары продолжат работать круглосуточно без выходных.
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