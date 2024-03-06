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Жителям Подмосковья сообщили, как будут работать медучреждения в мартовские праздники

06 марта 2024, 14:59
Фото: iStock/megaflopp

Фото: iStock/megaflopp

График работы медицинских учреждений Московской области изменится в период с 8 по 10 марта в связи с Международным женским днём, при этом скорую медпомощь жители региона будут получать в полном объёме, неотложная помощь также останется доступной, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках, а также отделения неотложной помощи, которые обслуживают вызовы врача на дом, будут работать все дни – 8, 9 и 10 марта — с 08:00 до 16:00», — цитируются в сообщении слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.
Скорая помощь, а также подмосковные стационары продолжат работать круглосуточно без выходных.


График изменится для поликлиник — детских, взрослых и стоматологических, а также для женских консультаций: они будут закрыты 8 и 10 марта, а 9 марта работа будет организована по графику субботы.

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#8 марта
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Названа неожиданная причина головной боли
Врач Мартынова: проблемы с зубами могут быть причиной головной боли
06 марта 2024, 15:34

Фото: iStock/eternalcreative

Проблемы с зубами могут стать причиной головной боли. Об этом рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология», к.м.н. Елена Мартынова.
«Очень много случаев в нашей практике, когда пациенты десятилетиями лечат головную боль у невролога, а проблема уходит только после лечения в стоматологическом кресле», — отметила Мартынова в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист объяснила, что сильную головную боль и мигрень, которая проявляется без видимой причины, может вызывать раздражение нервных окончаний или повреждение тройничного нерва, который отвечает за ощущения, иннервацию зубов и движения мышц лицевой области.

По ее словам, поворот зубов, скученность или отсутствие противоположного зуба приводят к неправильному распределению давления между зубами и мышечному спазму. Все это сопровождается появлением сколов и трещин на зубах, нарушением эмали в виде клина у десны. Неправильный прикус и рост зубов мудрости также вызывает периодические сильные головные боли.

Стоит обратить внимание на скрежетание зубами, щелчки и боли при открывании рта, и решить проблему у стоматолога.

Также необходимо регулярно проводить профилактические осмотры у зубного врача, так как кариес, пульпит и периодонтит в запущенной форме могут привести к хроническим формам отита, тонзиллита, гайморита.

Еще одной частой причиной головной боли, по словам Мартыновой, является хронический пародонтит. Длительное хроническое воспаление разрушает костную ткань и приводит к потере зубов и общей интоксикации организма.

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#симптомы
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Строительная готовность медцентра в Ромашкове составила 25%
06 марта 2024, 14:19

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Консультативно-диагностический центр на 350 посещений в смену возводят в селе Ромашково Одинцовского городского округа, в настоящее время выполнена четверть объёма всех необходимых работ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте полностью завершён подготовительный этап. Идут монолитные работы на уровне первого и второго этажей, ведётся прокладка наружных сетей водоснабжения», — говорится в сообщении.
В будущем консультативно-диагностическом центре предусмотрены отделения для взрослых и детей. В медучреждении будут кабинеты врачей, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, отделения для реабилитации и профилактики.

Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется до декабря будущего года.

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#министерство строительного комплекса мо
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Онколог раскрыл ранние симптомы опухоли головного мозга
Онколог Пикулин: головная боль может быть симптомом опухоли мозга
06 марта 2024, 13:52

Фото: iStock/PIKSEL

Длительная и сильная головная боль может указывать на наличие опухоли мозга. Об этом рассказал онколог Сергей Пикулин.
«Самым ранним признаком опухоли мозга является головная боль: сильная, длительная, чаще утренняя, возникающая сразу после пробуждения или даже перед ним», - пояснил Пикулин в беседе с NEWS.ru.

Он уточнил, что такая боль может усиливаться при наклонах, перемене позы или физической нагрузке. Также может появиться светобоязнь, «мушки» в глазах, тошнота и слабость.

Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова заявила, что злоупотребление маргарином крайне вредно для мозга и может привести к ухудшению когнитивных функций.

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В Подмосковье зафиксировали снижение употребления алкогольных напитков
Нарколог Холдин отметил падение процента употребления людьми спиртного в Подмосковье
06 марта 2024, 11:41

Фото: istockphoto / cagkansayin

В Московской области стали употреблять меньше алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В январе 2024 года употребление алкоголя в регионе составляет 7,2 ​литра эталона на человека, что на 2,1 меньше показателей 2023 года.

«Согласно результатам, Подмосковье снизило коэффициент, показывающий употребление спиртных напитков. Наркологическая служба проводит большую работу в регионе и это дает свои результаты. В результате за год данный показатель снизился более, чем на 20%. Работа ведется как с подрастающим поколением — школьниками и студентами, так и со взрослыми. В трудовых коллективах и на производствах проводятся лекции и беседы, встречи и круглые столы с профильными специалистами», — отметил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Кроме этого, на территории всего региона все желающие могут обратиться за помощью ​в амбулаторные и стационарные наркологические диспансеры.

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#алкоголь
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Подмосковные врачи спасли женщину с кровотечением из-за миомы матки
06 марта 2024, 11:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

49-летнюю женщину с анемией из-за продолжающегося три недели кровотечения, вызванного миомой матки, спасли врачи Балашихинского родильного дома, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила с жалобами на длительные кровянистые выделения, головокружение и нарастающую слабость. Обследование выявило в матке пациентки множественную миому, которая и спровоцировала кровотечение. Учитывая тяжесть состояния пациентки и расположение миомы, было принято решение удалить матку с придатками. Операция прошла успешно», — рассказала акушер-гинеколог Анна Шестакова.
Миома матки — хроническое заболевание, при котором внутри органа формируются узлы. Миома встречается у 70-80% женщин и длительное время может протекать без симптомов. Признаками миомы могут стать боли внизу живота, изменение менструального цикла, кровянистые выделения, боли в пояснице и учащённое мочеиспускание. Для диагностики необходимо провести УЗИ и МРТ органов малого таза.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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Названа неожиданная польза жира для красоты и здоровья
Эндокринолог Квасова: жир полезен для здоровья и красоты
06 марта 2024, 11:26

Фото: iStock/undefined undefined

Жир играет важную роль в поддержании жизнедеятельности человеческого организма. О пользе жиров рассказала врач-терапевт, эндокринолог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Анастасия Квасова.
«Жир является основным источником энергии, причем его энергетическая ценность в 2,5 раза выше по сравнению с белками и углеводами. Это делает жир неоценимым источником топлива для нашего тела, особенно в условиях дефицита пищи, — рассказала Квасова в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, специалист отметила, что жировая ткань выполняет функцию терморегуляции. Именно прослойка позволяет телу поддерживать стабильную внутреннюю температуру, что очень важно для выживания в различных климатических условиях.

При этом жир обеспечивает защиту для сердца, почек и ЖКТ. Он смягчает внешние удары и повреждения. Также жиры положительно влияют на состояние кожи и волос. А их недостаток может привести к потере эластичности кожи и блеска волос.

Квасова добавила, что жир имеет важное значение для репродуктивной функции и общего гормонального баланса в организме, а также необходим для поддержания работы иммунной системы, защищая организм от инфекций и болезней.

Таким образом, врач пояснила, что жир выполняет жизненно важные функции и является неотъемлемой частью здорового питания и образа жизни.

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#тела
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В Подмосковье девушку вылечили от бешенства после укуса обезьяны
06 марта 2024, 11:08

Фото: istockphoto / Valentin Petkov

Подольские врачи помогли девушке, пострадавшей от укуса обезьяны. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
27-летняя девушка обратилась в больницу после отдыха на курорте, где её в предпрельче укусила обезьяна вов время фото.

«Девушка обратилась к нам в больницу на седьмой день после происшествия. Мы провели ей ревакцинацию от бешенства. Всего пациентке было назначено 5 таких инъекций», — поделилась заведующая обособленным структурным подразделением №1 Подольской больницы Наталья Артемова.

Стоит отметить, что в местном госпитале ей обработали рану, вкололи вакцину от бешенства, оформили прививочный сертификат. На сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо и продолжает лечение. ​Кроме этого, врач ​настоятельно рекомендует не забывать о правилах обращения с животными во время пребывания на отдыхе.

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Врач назвала категории людей, которым противопоказано интервальное голодание
«Газета.ру»: Нутрициолог Несвит рассказала о минусах интервального голодания
06 марта 2024, 07:02

Фото: iStock/Chinnapong

Интервальное голодание — это метод, который направлен на активизацию внутренних ресурсов организма, однако он подходит не всем. Об этом рассказала в беседе с изданием «Газета.ру» врач-нутрициолог Екатерина Несвит из Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН).
Как объяснила специалист, голод является сигналом о необходимости питательных веществ для организма, а регулируют его два важных гормона — грелин (заставляющий нас испытывать чувство голода) и лептин (он, напротив, подавляет чувство голода).

Симптомы голода могут включать жжение, слабость и головокружение, а регулярное питание углеводами может привести к гипогликемии и дефициту энергии.

«Для регуляции чувства голода необходимо сохранять чистый промежуток между приемами пищи. Он может не сработать, если на завтрак у вас кофе с печенькой, а на обед — бутерброд с чаем», — добавила нутрициолог.

Интервальное голодание очищает внутреннюю среду, активирует иммунную систему и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Они расходуют свои запасы быстро потребляемого топлива на основе сахара и постепенно преобразуют жир в энергию за счёт более медленного метаболического процесса. К такому выводу пришли нейробиолог Марк Мэттсон из Университета Джона Хопкинса и специалист по проблемам старения Рафаэль де Кабо из Национального института старения.

Существуют различные схемы подобного метода. Это могут быть:
— метод 16/8 – так называемое ежедневное голодание в течение 14-16 часов подряд и приём пищи только в течение оставшихся часов дня;
— голодание в течение всего дня, один или два раза в неделю (метод 6:1 или 5:2);
— альтернативный дневной пост, когда один день человек ест, а на второй голодает.

Однако все они рекомендуются только здоровым взрослым людям старше 18 лет, и не подходят для беременных и кормящих женщин, а также людей с болезнями печени, сахарным диабетом или расстройствами пищевого поведения.

В любом случае, как подчеркнула Екатерина Несвит, перед принятием решения о проведении интервального голодания обязательно необходима консультация со специалистом.

Ранее врач-педиатр Александр Карасёв рассказал, что интервальное голодание «отлично работает на людях, которые перешли рубеж 40 лет», однако отметил, что такой тип питания не подходит детям, потому что их организм рассчитан на большой оборот энергии, и есть вероятность, что при интервальном голодании ребёнок не получит достаточного количества питательных веществ, чтобы восполнить потраченную энергию.

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#здоровье
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#советы
#врачи
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Дядя Кейт Миддлтон опроверг теории заговора о здоровье принцессы Уэльской
Daily Mail: Дядя принцессы Уэльской призвал дать ей «больше пространства»
06 марта 2024, 04:41

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Дядя принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, Гэри Голдсмит, опроверг дикие теории заговора о здоровье своей племянницы, которая восстанавливается после операции на брюшной полости. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
Выступая в социальных сетях, Голдсмит сказал, что сторонники теории заговора должны оставить принцессу в покое прямо сейчас, потому что есть причина, по которой о её здоровье не говорят.

«Но поскольку Кейт есть Кейт, она делает такую потрясающую работу, к ней всегда проявляют интерес. Она член королевской семьи номер один не просто так, и я просто умоляю людей дать ей немного пространства», — заявил дядя ​принцессы.

Кейт Миддлтон провела почти две недели в клинике Мэрилебон в Лондоне после операции на брюшной полости, откуда была выписана 29 января.

Принцесса Уэльская не будет участвовать в официальных королевских мероприятиях до Пасхи после серьезной операции в январе, а Кенсингтонский дворец на прошлой неделе настаивал, что у нее всё еще «всё хорошо».

Кейт не видели ни на каких королевских мероприятиях с тех пор, как она посетила церковь в Сандрингеме на Рождество с наследником престола, принцем Уильямом, а также их детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи.
#здоровье
#великобритания
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