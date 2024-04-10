Звезда «Реальных пацанов» Селиванов и его жена стали родителями в Щёлкове

Звезда российского комедийного сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов стал отцом в Щёлковском перинатальном центре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Владимир и Александра Селивановы приехали Москвы в Подмосковье ради программы «Мягкие роды в ЩПЦ».
«Хочется поблагодарить Щёлковский перинатальный центр за то счастье, которое у нас случилось в стенах этого роддома. Нам очень понравилось – здесь уютно, современно. Низкий поклон за заботу и радушие», — сказал Селиванов.У блогеров родился здоровый малыш весом 3240 гр. и ростом 52 см. Мальчика назвали Кириллом.
«Щёлковский перинатальный центр – уникальное учреждение. Высокая квалификация врачей ежедневно помогает десяткам женщин обрести главное счастье в их жизни. Нашим врачам доверяют женщины со всего Подмосковья, Москвы, соседних регионов и даже из-за рубежа. В прошлом году известный актёр Александр Носик впервые стал у нас отцом», – поделился глава городского округа Андрей Булгаков.Всего с начала года в Щёлкове появились на свет 1527 малышей.
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