Звездный хирург Короткий рассказал о побочных эффектах известного препарата для похудения

09 июля 2025, 20:04

Хирург Короткий: при прекращении приема препарата для похудения вес возвращается

Фото: iStock/Prostock-Studio

Многие звезды российского шоу-бизнеса для сохранения молодости и красоты прибегают к услугам косметологов, а также используют известный препарат для похудения. Об этом рассказал звездный пластический хирург Игорь Короткий.







«Нашумевший препарат и его аналоги сегодня скупают многие артисты. Кому-то удалось благодаря им очень сильно преобразиться. Например, певице Адель, которая долгие годы ходила со своими пышными формами, а затем даже внешне изменилась из-за своего преображения», — рассказал Короткий Общественной Службе Новостей.