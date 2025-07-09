Звездный хирург Короткий рассказал о побочных эффектах известного препарата для похудения
Хирург Короткий: при прекращении приема препарата для похудения вес возвращается
Многие звезды российского шоу-бизнеса для сохранения молодости и красоты прибегают к услугам косметологов, а также используют известный препарат для похудения. Об этом рассказал звездный пластический хирург Игорь Короткий.
«Нашумевший препарат и его аналоги сегодня скупают многие артисты. Кому-то удалось благодаря им очень сильно преобразиться. Например, певице Адель, которая долгие годы ходила со своими пышными формами, а затем даже внешне изменилась из-за своего преображения», — рассказал Короткий Общественной Службе Новостей.
Он пояснил, что данный препарат снижает чувство голода. Однако при прекращении приема, вес возвращается обратно, предупредил хирург. Кроме того, у препарата есть множество побочных эффектов, например, кожа лица виснет, а лицо приобретает изнеможденный вид, из-за чего многим приходится ставить филлеры и уколы ботокса.
По словам Короткого, все эти нюансы можно исправить у косметолога и пластического хирурга.