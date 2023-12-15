Зюганов захотел выпороть того, кто выпустил Путина на мороз без шапки

Фото: сайт Кремля
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи с руководством ГД и лидерами фракций заявил, что готов выпороть тех, кто выпустил российского президента Владимира Путина на мороз без шапки.
Путин напомнил о торжественной церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая состоялась 11 декабря в Северодвинске. Тогда президент выступал на улице без головного убора.
Путин, улыбаясь, ответил, что принимает данное замечание на свой счет.
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«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус) 15 градусов. Я извиняюсь, здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации. Мы им сделаем замечание», — сказал Зюганов.
«Выпорем - это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», — ответил президент.
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Элина Позднякова