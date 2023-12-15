Лидер КПРФ планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленарного заседания заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным хочет предложить несколько проектов, которые бы вывели Россию в «авангард мирового человечества. Об этом сообщают РИА Новости.
«Я сегодня на встрече с президентом предложу целый ряд проектов, которые вывели нашу тысячелетнюю державу в авангард всего мирового человечества <...> это то, что делает нас людьми», — заявил Зюганов.Встреча лидеров всех фракций Государственной Думы с главой РФ пройдут сегодня.
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Алина Юрчак