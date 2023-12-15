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Лидер КПРФ планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным

Зюганов на встрече с Путиным планирует предложить ряд проектов
15 декабря 2023, 13:49
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленарного заседания заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным хочет предложить несколько проектов, которые бы вывели Россию в «авангард мирового человечества. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я сегодня на встрече с президентом предложу целый ряд проектов, которые вывели нашу тысячелетнюю державу в авангард всего мирового человечества <...> это то, что делает нас людьми», — заявил Зюганов.
Встреча лидеров всех фракций Государственной Думы с главой РФ пройдут сегодня.


Ранее Геннадий Зюганов рассказал, как консультировал российского президента по выборам на даче Сталина. Он сказал, что беседа шла «почти целый день». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Песков предположил, сколько будут длиться переговоры о вступлении Украины в ЕС
Песков: переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться на годы
15 декабря 2023, 13:56

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут длиться несколько лет и даже десятилетий. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что на саммите ЕС в Брюсселе было принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в объединение. 

По словам Пескова, этот процесс может затянуться надолго.

Еврокомиссия ещё 8 ноября рекомендовала перейти к переговорам о вступлении стран в Евросоюз. Предложение было выдвинуто в связи с выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких согласованных условий. Однако против начала переговорного процесса выступила Венгрия, которая настаивала на возвращении к рассмотрению вступления Украины через 5-10 лет, когда будет выработана новая стратегия отношений с государством. 

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#переговоры
#дмитрий песков
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В КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях
МИД КНР: Китай оценил слова Путина о российско-китайских отношениях
15 декабря 2023, 13:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китай ценит позитивную позицию президента России Владимира Путина по отношениям между странами. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Подводя итоги года на пресс-конференции 14 декабря, Путин отметил, что российско-китайские отношения являются важнейшим гарантом мировой стабильности.

В Китае высоко оценили такое положительное заявление российского президента. По словам дипломата, отношения между КНР и Россией стабильно развиваются на основе взаимного уважения, выгоды и равенства. Также Мао Нин отметила, что выстроенное сотрудничество позволило принесли пользу как жителям обеих стран, так и всему миру. 

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«Это полезно»: Дипломат Бакланов рассказал о влиянии новых санкций на Россию
Дипломат Бакланов: новые санкции влияют на Россию, при этом делая страну сильнее
15 декабря 2023, 12:33

Фото: istock / designer491

Главы Европейского союза согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале голосования. Заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов рассказал редакции «Радио 1», какова вероятность того, что этот пакет будет принят и отразится ли это на политике страны. Отмечается, что санкции бут касаться алмазной сферы.

«Мы исходим из того, что дробность этого процесса свидетельствует о том, что с самого начала не получился крупный замах, который бы имел радикальные последствия. Поэтому, это просто поддерживает в определенном негативное тонусе наши отношения. Но я думаю, что механизм наших ответных санкцией достаточно отработан», — заявил Бакланов.
Он объяснил, что данный механизм базируется не только на опыте России, но и на опыте других санкционных стран, в частности, Ирана.

«Поэтому в данном случае вряд ли будет какой-то реальный практический эффект, просто затягивает ту паузу, которая не по нашей вине сложилась в наших отношениях», — пояснил дипломат. 
Страны, которые выступают против введения санкций, в том числе Австрия, по мнению Бакланова, могут стать дополнительным усложняющим моментом и усилить общее разочарование в консенсусном подходе.

«Недавно были опубликованы данные по темпам роста. Они в Европе замедлились очень серьезно. Чем больше страна усердствует санкционно, тем сложнее идут их конкурентные процессы, потому что естественное преимущество, которое было раньше, за счет потребление наших энергоносителей, ушло в прошлое», — отметил эксперт.
Отвечая на вопрос, окажет ли влияние этот пакет, учитывая что он затронет алмазы, на Россию, Бакланов завил, что все происходящее чувствительно для страны, но к этому можно адаптироваться.

«Это серьезные процессы, это все оказываете влияние. Но, это можно отбить, к этому можно адаптироваться. Да, наш адаптационный механизм приспособления к сложностям усиливает нас. Это полезно для развития страны, для развития интеллектуального потенциала. Из испытаний всегда страны выходят более сильными», — подытожил эксперт. 

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Кандидатами на пост президента от КПРФ могут стать Зюганов и Левченко

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#эксперт
#данные
#австрия
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«Росатом» опроверг информацию о возможном прекращении поставок урана в США
15 декабря 2023, 11:16

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В «Росатоме» опровергли сообщение агентства Bloomberg о якобы планируемом превентивном прекращении поставок урана в США.
Ранее издание сообщало, что российский экспортёр урановой продукции Tenex уведомил клиентов из США о вероятном запрете экспорта ядерного топлива в ответ на аналогичный закон, принятый 11 декабря американскими властями.

В госкорпорации отметили, что ни Tenex, ни дочерние организации не делали подобных заявлений в адрес заказчиков из США. Поставки урана продолжаются, поскольку «Росатом» намерен выполнить свои контрактные обязательства. 

В компании добавили, что считают абсолютно неприемлемыми подобные спекуляции, касающиеся сотрудничества между российскими компаниями и зарубежными заказчиками. 

Также в «Росатоме» подчеркнули, что вопросы атомной энергетики должны решаться вне зависимости от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений. 

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#россия
#энергетика
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Фракция КПРФ определилась с кандидатами на выборы президента России
Отделение КПРФ в Москве рекомендовало Зюганова и Левченко на выборы президента
15 декабря 2023, 10:19

Фото: РИА Новости/Сергей Сергеев

Московское отделение КПРФ рекомендовало на выборы президента России кандидатуры председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко. Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.
Отмечается, что бюро МГК КПРФ провело обсуждение по избранию кандидатов в президенты от фракции. После этого было проведено рейтинговое голосование, по результатам которого были выдвинуты кандидатуры Зюганова и Зарубина. 

Вслед за этим последует выдвижение кандидата на пост главы государства делегатами третьего этапа XVIII съезда фракции, проведение которого запланировано на 23 декабря текущего года. 

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#кпрф
#выборы
#президент
#кандидаты
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В Евросоюзе успели согласовать 12-й пакет санкций в отсутствие канцлера Австрии
Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций, пока канцлер Австрии вышел из зала
15 декабря 2023, 10:17

Фото: istock / sinonimas

Главы Европейского союза согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале голосования. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на собственные источники.
По информации источника, во время голосования австрийский канцлер обсуждал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен  вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Пока его не было, лидера Евросоюза смогли прийти к консенсусу по 12-му пакету, но все еще непонятно, когда эти договоренности смогут включить в согласованный всеми членами объединения документ.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану покинуть помещение, где руководители стран Евросоюза голосовали по началу переговоров о присоединении Украины к организации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
 
Также сообщалось, что Япония собралась заморозить активы более 40 российских организаций. 

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#санкции
#австрия
#голосование
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Япония собралась заморозить активы более 40 российских организаций
МИД: Япония готова заморозить активы 43 организаций из РФ
15 декабря 2023, 09:58

Фото: istock / Oleksii Liskonih

МИД японии на официальном сайте опубликовал перечень из 43 организаций из России и одной компании из Объединённых Арабских Эмиратов, чьи активы собираются заморозить. Об этом информирует РИА Новости.

В список попали такие организации как,  АО НИИ «Вектор», компания «Патриот», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», Научно-производственное объединение «Алмаз» им. Расплетина и другие. 

Помимо того, Токио ввел ограничения на экспорт для 57 российских компаний. Также японские власти запретили импорт российских непромышленных алмазов.

Также стало известно, что Токио ввело персональные санкции против уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и ещё 34 граждан Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#активы
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Американский Конгресс готовит Путину рождественский подарок
NY: отказ США от помощи Украине станет подарком для Путина
15 декабря 2023, 09:58

Фото: сайт Кремля

Отказ Конгресса США в согласовании дальнейшей помощи Украине станет рождественским подарком российскому президенту Владимиру Путину.
Издание The New Yorker. Сообщает, что и президент США, и президент Украины предупредили об опасности бездействия Конгресса.

«По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину «величайший рождественский подарок», — сказано в публикации.
В статье сказано, что во время визита Зеленского в США стало явным изменение позиции Запада по ситуации на Украине.  «В этот раз Байден стоял рядом с явно утомленным Зеленским, но не произнес шаблонных слов утешения. Вместо этого он сказал: «Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем. Пока можем…», — сообщает автор материала. По данным издания, стратегия Путина по конфликту на Украине в процессе реализации, и даже опережает график.

В Вашингтоне указывали на то, что помощь со стороны европейских союзников может оказаться под вопросом, если США перестанут отправлять Украине вооружение. 

В четверг палата представителей отправится на каникулы до 9 января, в пятницу - сенат, до 8 января.

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#новости
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Шольц предложил Орбану «сходить за кофе» из-за разногласий по Украине
Politico: Шольц попросил Орбана сходить за кофе, чтобы разрешить спор по Украине
15 декабря 2023, 09:21

Фото: РИА Новости / Стрингер

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, где главы стран Евросоюза голосовали по началу переговоров о присоединении Киева к организации. Об этом пишет Politico.

В материале издания пишут, что примерно спустя 3 часа после дискуссий, зашедших в тупик, канцлер Германии предложил венгерскому премьер-министру отлучиться за кофе.  

«Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты», — цитирует издание Шольца. 
Как считает немецкий канцлер, это позволило бы руководителям 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Украиной, а венгерский лидер при этом сможет сказать, что не голосовал «за».

Ранее сообщалось, что Венгрия решила заблокировать финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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