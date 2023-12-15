Фракция КПРФ определилась с кандидатами на выборы президента России

Фото: РИА Новости/Сергей Сергеев
Московское отделение КПРФ рекомендовало на выборы президента России кандидатуры председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко. Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.
Вслед за этим последует выдвижение кандидата на пост главы государства делегатами третьего этапа XVIII съезда фракции, проведение которого запланировано на 23 декабря текущего года.
Читайте также:
Кандидатами на пост президента от КПРФ могут стать Зюганов и Левченко
Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам
Булаев: ЦИК РФ получил 33,2 млрд рублей на проведение выборов президента России
Анастасия Чинкова