Довела Мягкова и получила премию за голос Пугачевой: почему звезду «Иронии судьбы» Барбару Брыльску возненавидели коллеги?
Каждый год, 31 декабря, миллионы зрителей вновь погружаются в атмосферу «Иронии судьбы». Для публики химия между Андреем Мягковым и Барбарой Брыльской казалась неоспоримой. Однако закулисная реальность оказалась далека от экранной романтики: съемочная площадка стала местом столкновения характеров и обид. О том, как создавался главный новогодний хит и за что его создатели не могли простить друг друга долгие годы, — в материале «Радио 1».
Настоящая любовь за кадромСоветские зрители грезили о романе Мягкова и Брыльской, однако артист навсегда отдал свое сердце Анастасии Вознесенской. Они встретились еще в Школе-студии МХАТ, и их союз стал редким примером редчайшей актерской преданности. Они были вместе 58 лет, до последнего вздоха Мягкова.
В театральном мире об их супружеской солидарности слагали легенды. Когда Олег Ефремов пригласил Вознесенскую в «Современник», она поставила бескомпромиссное условие: «Только вместе с мужем». Создателю театра пришлось согласиться, хотя Мягков тогда был малоизвестен.
Этот принцип они пронесли через всю жизнь: если режиссеры звали Андрея Васильевича, он всегда пытался «выбить» роль и для любимой Аси. Так она стала директором рынка в «Гараже».
Однако история с «Большой переменой» закончилась скандалом. Утвержденный на роль Нестора Петровича Мягков демонстративно покинул проект, когда режиссер Алексей Коренев отказался взять учительницей его жену. В итоге героя сыграл Михаил Кононов, но Андрей Васильевич не пожалел о своем выборе — верность жене для него была священна.
Ненависть к польской паниРязанов пригласил Брыльску на роль Нади, когда она была уже замужем за врачом Людвигом Космалем. Однако публику годами мучил вопрос: не пытался ли Мягков перенести экранную страсть в реальность? Эти расспросы приводили сдержанного актера в бешенство.
В редких интервью он признавался, что не видел в коллеге совершенно никакого шарма. Более того, именно из-за нее он «перестал любить поляков». Причиной стал непростой характер Брыльской.
Приехав в Москву после оглушительного успеха «Анатомии любви» в статусе европейской суперзвезды, она держалась с холодным высокомерием, раздражая группу своим безупречным видом. Мягкову, вынужденному изображать пылкие чувства к отстраненной актрисе, это давалось с огромным трудом.
Три ипостаси НадиБрыльска имела все основания задирать нос — она не только смотрелась органично, но и привнесла в образ обычной ленинградской учительницы нетипичный для советского экрана шик. Изначально Рязанов хотел сделать ее героиню преподавателем польского языка, чтобы оправдать акцент актрисы. Руководство запретило: Надя должна учить только русскому и литературе.
Так у Шевелевой появились сразу три создательницы: лицо и пластика — Барбара Брыльска, вокал — Алла Пугачева, а голос — Валентина Талызина, сыгравшая также подругу-коллегу Валю. Однако тогда они не знали, что их творческий союз станет бомбой замедленного действия. Только приглашенная польская звезда удостоилась Государственной премии СССР, в то время как Талызина и Пугачева, чей вклад был так же высок, остались в тени.
Обида с привкусом чужого успехаВалентина Талызина переживала эту несправедливость особенно остро. Тогда из нее вырвалась полная горечи фраза: «Она получила премию, а я за нее говорила, Пугачева пела... Брыльска даже спасибо нам не сказала!».
Сама полячка недоумевала: разве Талызина и Пугачева не получили достойные гонорары за свою работу? В пример она также приводила Сергея Никитина, который пел за Мягкова. В итоге премия досталась второму, но он ни перед кем не извинялся.
Обида Талызиной иногда приобретала бурные формы. Брыльска вспоминала, как на одном фестивале Валентина Анатольевна устроила ей разнос в ресторане, на что она лишь ошеломленно ответила: «Я согласна, что это несправедливо, но ведь не я раздаю премии».
Шуба в знак примиренияХолодная война длилась десятилетиями. Лед тронулся лишь в 2015 году, когда Талызина, проявив женскую мудрость, сама позвонила Брыльской. Она извинилась за сказанные в прошлом слова и поблагодарила за то, что талант коллеги вдохновил ее на прекрасную озвучку. Барбара, для которой вражда была тяжким бременем, с облегчением приняла извинения.
Измены мужа и изменившая жизнь трагедия: из-за чего звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска поссорилась с Талызиной и Пугачевой?
Примирение с Аллой Пугачевой вышло еще более театральным. При встрече Примадонна, решив наконец оставить старые обиды, подарила польской коллеге роскошную норковую шубу. Правда, ее цвет был весьма эксцентричным — ярко-оранжевым. Позже Брыльска с улыбкой и смехом рассказывала об этой встрече, отмечая, что главное — это внимание и долгожданная добрая точка в их многолетней истории.