29 июня 2026, 14:22

Барбара Брыльска (Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»)

Каждый год, 31 декабря, миллионы зрителей вновь погружаются в атмосферу «Иронии судьбы». Для публики химия между Андреем Мягковым и Барбарой Брыльской казалась неоспоримой. Однако закулисная реальность оказалась далека от экранной романтики: съемочная площадка стала местом столкновения характеров и обид. О том, как создавался главный новогодний хит и за что его создатели не могли простить друг друга долгие годы, — в материале «Радио 1».





Содержание Настоящая любовь за кадром Ненависть к польской пани Три ипостаси Нади Обида с привкусом чужого успеха Шуба в знак примирения

Настоящая любовь за кадром

Андрей Мягков (Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!")

Ненависть к польской пани

Андрей Мягков и Барбара Брыльска (Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!")

Три ипостаси Нади

Барбара Брыльска (Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!")

Обида с привкусом чужого успеха

Лия Ахеджакова и Валентина Талызина (Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!")

Шуба в знак примирения