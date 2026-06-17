Отдал себя Малому театру и покорил Елизавету II: как сложилась судьба «Адъютанта» Юрия Соломина
Он был человеком, чье имя неразрывно связано с Малым театром. Предмет обожания миллионов зрительниц, мастер сцены, сумевший покорить своим талантом саму королеву Англии, и режиссер, воспитавший не одно поколение артистов. О жизненном пути Юрия Соломина, его любви к искусству, семье и последних днях — в материале «Радио 1».
Первые шаги к сценеЮрий Мефодьевич Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Его родители были профессиональными музыкантами: мать, Зинаида Ананьевна, обладала абсолютным слухом и преподавала в Доме пионеров, отец, Мефодий Викторович, также посвятил себя музыкальной педагогике. В раннем детстве артист стал свидетелем ареста деда по материнской линии, еврея по национальности. Документы о его реабилитации семье передали лишь в 1950-х годах посмертно.
В 1941-м родился младший брат Виталий, который впоследствии тоже стал известным актером. После войны Соломины взяли на воспитание 16-летнюю Веру Овчинникову. Девушка работала в кукольном театре, а позже вышла замуж и переехала в Казахстан.
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Музыкальная атмосфера в доме царила постоянно — у семьи был домашний оркестр, в котором Юрий играл на ложках. Однако ни он, ни его брат не пошли по стопам родителей — театр увлек мальчиков гораздо сильнее. Юрий занимался в детском театральном кружке при Доме пионеров, участвуя почти во всех постановках. Ключевым моментом в биографии артиста стал просмотр документального фильма о Малом театре, который шел в читинских кинотеатрах. Впечатление было настолько сильным, что по окончании школы Юрий твердо решил поступать в Москву.
Юноша отправил аттестат в столицу, получил рекомендации для поступления в Щепкинское училище и отправился покорять Москву. Родители разделились во мнении: мать видела его хирургом, но отец поддержал творческое стремление сына и поехал с ним.
На вступительных экзаменах Юрий читал произведения Маяковского, Твардовского и Горького. По совету отца он подошел к главе комиссии, знаменитой актрисе Вере Пашенной, и спросил, возьмет ли она его на курс.
«Оставайся», — ответила она.Так юноша начал путь в театральном искусстве. Спустя четыре года, по окончании училища, молодого артиста пригласили туда же преподавателем. Его первый выпуск оказался звездным: Василий Бочкарев, Людмила Полякова, Сергей Еремеев. Позже его студентами были Валерий Баринов, Лариса Гребенщикова и многие другие. В Щепкинское училище поступил и младший брат артиста Виталий.
Хранитель Малого театраМалый театр стал для Соломина домом на всю жизнь. Впервые он вышел на его сцену на втором курсе, сыграв ремесленника в постановке «Иван Грозный». Он работал на одной сцене с мастерами: Михаилом Царевым, Борисом Бабочкиным, Михаилом Жаровым, Игорем Ильинским. Уже в молодости Юрий Соломин стал одним из ведущих актеров театра.
Переломной ролью стал Хлестаков в «Ревизоре». Артист блистательно играл в «Пучине» и «Живом трупе», снискав славу драматического актера. Он умел настолько глубоко проникать в психологию персонажей, что критика ни разу не усомнилась в его таланте. Особое место в его творчестве занимал Чехов — за это его называли чеховским актером. Лучшей театральной работой сам артист считал роль в «Дяде Ване».
Как режиссер Соломин ставил классику: «Чайку», «Три сестры», «Бесприданницу», «Ревизора». В 1988 году он стал художественным руководителем Малого театра, а в начале 1990-х годов недолго занимал пост министра культуры РСФСР. В 2016-м актер удостоился премии «Золотая маска» в номинации «За вклад в искусство».
В августе 2023 года Соломин участвовал в открытии 268-го сезона Малого театра, где в своей речи вспоминал молодость, педагогов и актерские династии.
Встреча с Елизаветой IIВ 1994 году, во время визита в Россию, Елизавета II захотела встретиться с дипломатическим корпусом именно в Малом театре. Юрий Соломин, как гостеприимный хозяин, подготовил для королевы необычный подарок — шкатулку из Палеха с изображением театра. Монарх была поражена: она коллекционирует такие вещи, и подарок попал точно в цель.
«Откуда вы знаете, что королева коллекционирует шкатулки?» — удивленно спросили дипломаты после встречи.Через несколько месяцев из Англии пришла посылка. Елизавета II прислала свою фотографию в день коронации с подписью: «На память Юрию». Соломин повесил снимок в своем кабинете — так случайный жест превратился в символ признания.
Кинематографический путьКинематографическая биография Соломина насчитывает десятки ролей. Впервые он появился на экране в 1960 году в фильме «Бессонные ночи», сразу исполнив главную роль инженера Павла Каурова.
Настоящая слава пришла к Юрию в 1971 году после выхода фильма «Адъютант его превосходительства», где он сыграл красного разведчика Кольцова. Эта роль сделала его узнаваемым не только в СССР, но и далеко за его пределами.
Яркой страницей в карьере стала работа с японским режиссером Акирой Куросавой в фильме «Дерсу Узала» (1975 год). Картина, снятая по мотивам произведений этнографа Владимира Арсеньева, получила «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». На церемонию награждения никто из съемочной группы не поехал. По одной из версий, Соломина не пустили в США, приняв его за настоящего разведчика после роли в «Адъютанте». Позже он назвал эту картину лучшим фильмом о человеке и природе.
Среди других заметных работ — «Хождение по мукам», «Летучая мышь» (с братом Виталием), «ТАСС уполномочен заявить», «Обыкновенное чудо» Марка Захарова. В 80-е годы Соломин менял амплуа: играл царя Федора Иоанновича в «Клятвенной записи», ученого Миклухо-Маклая в «Береге его жизни» и основателя хора Пятницкого в «Певучей России».
В новом тысячелетии он появлялся в сериалах «Московская сага», «Тяжелый песок», «Точка кипения» и «Исаев». Последней работой в кино стала мелодрама «Бульварное кольцо» (2013 год).
Любовь на всю жизньЮрий Соломин был удивительно постоянен: еще в детстве он пообещал себе, что женится один раз и на всю жизнь. Свою судьбу, Ольгу Николаевну, он встретил, будучи студентом Щепкинского училища. Девушка опоздала на урок хореографии и села на единственное свободное место рядом с ним. Как только юноша увидел ее, сразу понял: это его человек.
Через год пара расписалась. Свадьбы как таковой не было — денег не хватало. Событие они отметили вдвоем в кафе в Столешниковом переулке. Юрий Мефодьевич всю жизнь помнил то угощение — мясо в кисло-сладком соусе. В 2017 году они отметили бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни.
Ольга Николаевна оставила профессию и посвятила себя семье. Вскоре родилась дочь Дарья, которая пошла по музыкальной стезе. Соломина окончила консерваторию, жила в Лондоне, где преподавала. У Юрия Мефодьевича есть внучка Александра — также дипломированная пианистка, лауреат международных конкурсов.
Соломин не пользовался своей популярностью: дочь училась в обычной школе, семья жила на рубленой даче. Мэтр обожал внучку и баловал ее. Кроме того, в доме всегда жили собаки и коты. По словам артиста, любовь к животным передалась ему от бабушки по отцовской линии. Его четвероногие друзья были беспородными — «как и вся семья», шутил он. Прогулки с ними были для Соломина ежедневным ритуалом даже в самые занятые дни.
В 2002 году ушел из жизни брат Виталий, переживший инсульт. Юрий тяжело переживал эту утрату. А в мае 2019-го Соломина постиг новый удар — скончалась его жена. Ольгу похоронили 29 мая. Артист тяжело перенес эту потерю, что отразилось на его здоровье.
Последние дниВ ноябре 2023 года Юрий Соломин был экстренно госпитализирован после потери сознания. Внучка сообщила, что у него случился ишемический инсульт в легкой форме. Актера поместили в реанимацию, а позже перевели в палату интенсивной терапии. Состояние оценивалось как стабильно тяжелое, но он передавал распоряжения коллегам по театру, к нему начала возвращаться чувствительность левой стороны тела.
В середине декабря появилась информация о готовящейся выписке, однако на Новый год артист остался в больнице для перестраховки. 9 января 2024 года Соломина выписали домой. Но уже через два дня, 11 января, ему резко стало плохо. Юрий Мефодьевич скончался в своей квартире в Спиридоньевском переулке во сне. В тот момент рядом с ним была дочь Дарья.
Предварительной причиной смерти назвали почечную недостаточность, развившуюся на фоне осложнений после инсульта. Также сообщалось о множественных кровоизлияниях и поражении височной части головного мозга.
Прощание с мэтром состоялось 15 января в Малом театре. Похоронен Юрий Соломин на Троекуровском кладбище рядом с женой, как он и завещал.