Достижения.рф

Отдал себя Малому театру и покорил Елизавету II: как сложилась судьба «Адъютанта» Юрия Соломина

Юрий Соломин (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Он был человеком, чье имя неразрывно связано с Малым театром. Предмет обожания миллионов зрительниц, мастер сцены, сумевший покорить своим талантом саму королеву Англии, и режиссер, воспитавший не одно поколение артистов. О жизненном пути Юрия Соломина, его любви к искусству, семье и последних днях — в материале «Радио 1».



Первые шаги к сцене

Юрий Мефодьевич Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Его родители были профессиональными музыкантами: мать, Зинаида Ананьевна, обладала абсолютным слухом и преподавала в Доме пионеров, отец, Мефодий Викторович, также посвятил себя музыкальной педагогике. В раннем детстве артист стал свидетелем ареста деда по материнской линии, еврея по национальности. Документы о его реабилитации семье передали лишь в 1950-х годах посмертно.

В 1941-м родился младший брат Виталий, который впоследствии тоже стал известным актером. После войны Соломины взяли на воспитание 16-летнюю Веру Овчинникову. Девушка работала в кукольном театре, а позже вышла замуж и переехала в Казахстан.

Ушла к любовнику, вернулась к верному мужу и мучилась после его смерти: как сложилась судьба актрисы Нелли Корниенко
Ушла к любовнику, вернулась к верному мужу и мучилась после его смерти: как сложилась судьба актрисы Нелли Корниенко
Музыкальная атмосфера в доме царила постоянно — у семьи был домашний оркестр, в котором Юрий играл на ложках. Однако ни он, ни его брат не пошли по стопам родителей — театр увлек мальчиков гораздо сильнее. Юрий занимался в детском театральном кружке при Доме пионеров, участвуя почти во всех постановках. Ключевым моментом в биографии артиста стал просмотр документального фильма о Малом театре, который шел в читинских кинотеатрах. Впечатление было настолько сильным, что по окончании школы Юрий твердо решил поступать в Москву.

Юноша отправил аттестат в столицу, получил рекомендации для поступления в Щепкинское училище и отправился покорять Москву. Родители разделились во мнении: мать видела его хирургом, но отец поддержал творческое стремление сына и поехал с ним.

На вступительных экзаменах Юрий читал произведения Маяковского, Твардовского и Горького. По совету отца он подошел к главе комиссии, знаменитой актрисе Вере Пашенной, и спросил, возьмет ли она его на курс.
«Оставайся», — ответила она.
Так юноша начал путь в театральном искусстве. Спустя четыре года, по окончании училища, молодого артиста пригласили туда же преподавателем. Его первый выпуск оказался звездным: Василий Бочкарев, Людмила Полякова, Сергей Еремеев. Позже его студентами были Валерий Баринов, Лариса Гребенщикова и многие другие. В Щепкинское училище поступил и младший брат артиста Виталий.

Хранитель Малого театра

Малый театр стал для Соломина домом на всю жизнь. Впервые он вышел на его сцену на втором курсе, сыграв ремесленника в постановке «Иван Грозный». Он работал на одной сцене с мастерами: Михаилом Царевым, Борисом Бабочкиным, Михаилом Жаровым, Игорем Ильинским. Уже в молодости Юрий Соломин стал одним из ведущих актеров театра.

Переломной ролью стал Хлестаков в «Ревизоре». Артист блистательно играл в «Пучине» и «Живом трупе», снискав славу драматического актера. Он умел настолько глубоко проникать в психологию персонажей, что критика ни разу не усомнилась в его таланте. Особое место в его творчестве занимал Чехов — за это его называли чеховским актером. Лучшей театральной работой сам артист считал роль в «Дяде Ване».

Как режиссер Соломин ставил классику: «Чайку», «Три сестры», «Бесприданницу», «Ревизора». В 1988 году он стал художественным руководителем Малого театра, а в начале 1990-х годов недолго занимал пост министра культуры РСФСР. В 2016-м актер удостоился премии «Золотая маска» в номинации «За вклад в искусство».

Юрий Соломин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
В августе 2023 года Соломин участвовал в открытии 268-го сезона Малого театра, где в своей речи вспоминал молодость, педагогов и актерские династии.

Встреча с Елизаветой II

В 1994 году, во время визита в Россию, Елизавета II захотела встретиться с дипломатическим корпусом именно в Малом театре. Юрий Соломин, как гостеприимный хозяин, подготовил для королевы необычный подарок — шкатулку из Палеха с изображением театра. Монарх была поражена: она коллекционирует такие вещи, и подарок попал точно в цель.
«Откуда вы знаете, что королева коллекционирует шкатулки?» — удивленно спросили дипломаты после встречи.
Через несколько месяцев из Англии пришла посылка. Елизавета II прислала свою фотографию в день коронации с подписью: «На память Юрию». Соломин повесил снимок в своем кабинете — так случайный жест превратился в символ признания.

Кинематографический путь

Кинематографическая биография Соломина насчитывает десятки ролей. Впервые он появился на экране в 1960 году в фильме «Бессонные ночи», сразу исполнив главную роль инженера Павла Каурова.

Настоящая слава пришла к Юрию в 1971 году после выхода фильма «Адъютант его превосходительства», где он сыграл красного разведчика Кольцова. Эта роль сделала его узнаваемым не только в СССР, но и далеко за его пределами.

Юрий Соломин (слева) в «Адъютанте» (Фото: РИА Новости)
Яркой страницей в карьере стала работа с японским режиссером Акирой Куросавой в фильме «Дерсу Узала» (1975 год). Картина, снятая по мотивам произведений этнографа Владимира Арсеньева, получила «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». На церемонию награждения никто из съемочной группы не поехал. По одной из версий, Соломина не пустили в США, приняв его за настоящего разведчика после роли в «Адъютанте». Позже он назвал эту картину лучшим фильмом о человеке и природе.

Среди других заметных работ — «Хождение по мукам», «Летучая мышь» (с братом Виталием), «ТАСС уполномочен заявить», «Обыкновенное чудо» Марка Захарова. В 80-е годы Соломин менял амплуа: играл царя Федора Иоанновича в «Клятвенной записи», ученого Миклухо-Маклая в «Береге его жизни» и основателя хора Пятницкого в «Певучей России».

В новом тысячелетии он появлялся в сериалах «Московская сага», «Тяжелый песок», «Точка кипения» и «Исаев». Последней работой в кино стала мелодрама «Бульварное кольцо» (2013 год).

Любовь на всю жизнь

Юрий Соломин был удивительно постоянен: еще в детстве он пообещал себе, что женится один раз и на всю жизнь. Свою судьбу, Ольгу Николаевну, он встретил, будучи студентом Щепкинского училища. Девушка опоздала на урок хореографии и села на единственное свободное место рядом с ним. Как только юноша увидел ее, сразу понял: это его человек.

Через год пара расписалась. Свадьбы как таковой не было — денег не хватало. Событие они отметили вдвоем в кафе в Столешниковом переулке. Юрий Мефодьевич всю жизнь помнил то угощение — мясо в кисло-сладком соусе. В 2017 году они отметили бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни.

Юрий Соломин с женой и внучкой (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)
Ольга Николаевна оставила профессию и посвятила себя семье. Вскоре родилась дочь Дарья, которая пошла по музыкальной стезе. Соломина окончила консерваторию, жила в Лондоне, где преподавала. У Юрия Мефодьевича есть внучка Александра — также дипломированная пианистка, лауреат международных конкурсов.

Соломин не пользовался своей популярностью: дочь училась в обычной школе, семья жила на рубленой даче. Мэтр обожал внучку и баловал ее. Кроме того, в доме всегда жили собаки и коты. По словам артиста, любовь к животным передалась ему от бабушки по отцовской линии. Его четвероногие друзья были беспородными — «как и вся семья», шутил он. Прогулки с ними были для Соломина ежедневным ритуалом даже в самые занятые дни.

В 2002 году ушел из жизни брат Виталий, переживший инсульт. Юрий тяжело переживал эту утрату. А в мае 2019-го Соломина постиг новый удар — скончалась его жена. Ольгу похоронили 29 мая. Артист тяжело перенес эту потерю, что отразилось на его здоровье.

Последние дни

В ноябре 2023 года Юрий Соломин был экстренно госпитализирован после потери сознания. Внучка сообщила, что у него случился ишемический инсульт в легкой форме. Актера поместили в реанимацию, а позже перевели в палату интенсивной терапии. Состояние оценивалось как стабильно тяжелое, но он передавал распоряжения коллегам по театру, к нему начала возвращаться чувствительность левой стороны тела.

В середине декабря появилась информация о готовящейся выписке, однако на Новый год артист остался в больнице для перестраховки. 9 января 2024 года Соломина выписали домой. Но уже через два дня, 11 января, ему резко стало плохо. Юрий Мефодьевич скончался в своей квартире в Спиридоньевском переулке во сне. В тот момент рядом с ним была дочь Дарья.

Предварительной причиной смерти назвали почечную недостаточность, развившуюся на фоне осложнений после инсульта. Также сообщалось о множественных кровоизлияниях и поражении височной части головного мозга.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Прощание с мэтром состоялось 15 января в Малом театре. Похоронен Юрий Соломин на Троекуровском кладбище рядом с женой, как он и завещал.

Читайте также:

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0