17 июня 2026, 17:44

Юрий Соломин (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Он был человеком, чье имя неразрывно связано с Малым театром. Предмет обожания миллионов зрительниц, мастер сцены, сумевший покорить своим талантом саму королеву Англии, и режиссер, воспитавший не одно поколение артистов. О жизненном пути Юрия Соломина, его любви к искусству, семье и последних днях — в материале «Радио 1».





Содержание Первые шаги к сцене Хранитель Малого театра Встреча с Елизаветой II Кинематографический путь Любовь на всю жизнь Последние дни

Первые шаги к сцене

Ушла к любовнику, вернулась к верному мужу и мучилась после его смерти: как сложилась судьба актрисы Нелли Корниенко

«Оставайся», — ответила она.

Хранитель Малого театра

Юрий Соломин (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Встреча с Елизаветой II

«Откуда вы знаете, что королева коллекционирует шкатулки?» — удивленно спросили дипломаты после встречи.

Кинематографический путь

Юрий Соломин (слева) в «Адъютанте» (Фото: РИА Новости)

Любовь на всю жизнь

Юрий Соломин с женой и внучкой (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Последние дни