«Я с тобой разведусь»: видео с Жириновским и слова, едва не разрушившие брак. Почему Регина Тодоренко выбрала именно Влада Топалова и что происходит в их семье

17 июня 2026, 15:31

Регина Тодоренко (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)

Для поклонников союз Регины Тодоренко и Влада Топалова долгое время оставался эталоном семейного благополучия: трогательные кадры с детьми, бесконечные путешествия и романтические признания в соцсетях создавали впечатление абсолютной гармонии. Однако, как выяснилось недавно, за этим идеальным фасадом скрывался серьезный кризис — брак знаменитостей находился на грани развода. В пылу одной из ссор прозвучали слова, которые едва не разрушили их союз навсегда. Казалось, пути назад нет, но вопреки всему телеведущая объявила о готовности стать мамой в четвертый раз. Что послужило причиной роковой размолвки и как паре удалось спасти отношения — в материале «Радио 1».







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Регина Тодоренко (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)

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Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)

«У меня появился смысл жизни. Сейчас я хочу быть для него самым лучшим отцом, другом, наставником», — приводит слова Влада «Комсомольская правда».

«Моя самая большая мечта — четверо детей, много счастливых моментов и чтобы дети всегда были рядом», — цитирует Топалова «СтарХит».

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Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Инстаграм* @reginatodorenko)

«Я очень хочу ещё детей. Мы с мужем сильно любим детей. Это невероятный и вообще какой-то чудесный процесс», — рассказала Тодоренко в интервью ТВ Mail.