«Я с тобой разведусь»: видео с Жириновским и слова, едва не разрушившие брак. Почему Регина Тодоренко выбрала именно Влада Топалова и что происходит в их семье
Для поклонников союз Регины Тодоренко и Влада Топалова долгое время оставался эталоном семейного благополучия: трогательные кадры с детьми, бесконечные путешествия и романтические признания в соцсетях создавали впечатление абсолютной гармонии. Однако, как выяснилось недавно, за этим идеальным фасадом скрывался серьезный кризис — брак знаменитостей находился на грани развода. В пылу одной из ссор прозвучали слова, которые едва не разрушили их союз навсегда. Казалось, пути назад нет, но вопреки всему телеведущая объявила о готовности стать мамой в четвертый раз. Что послужило причиной роковой размолвки и как паре удалось спасти отношения — в материале «Радио 1».
Собственное шоу вместо кругосветки и тёмная сторона славы кумира нулевыхШирокую известность в России Регина Тодоренко обрела благодаря шоу «Орёл и решка». Хотя на Украине она пыталась строить карьеру певицы после «Фабрики звёзд», настоящая слава пришла к одесситке именно на телевидении. За годы работы в программе Регина объехала почти сотню стран и даже отправилась в кругосветку.
Параллельно участница музыкальных проектов записала дебютную песню и попробовала силы в российском «Голосе». Однако многочисленные путешествия и музыкальные эксперименты всё же не смогли затмить успех главного проекта Регины. В 2018 году ведущей доверили собственное шоу на канале «Пятница!», что окончательно закрепило за ней статус звезды. Влад Топалов прославился как участник популярного дуэта «Smash!!». Группа просуществовала всего три года: в 2004 году Лазарев ушёл в сольное плавание, а карьера Влада резко пошла на спад. На фоне внезапной славы и денег он начал употреблять запрещённые вещества. Позже артист признавался, что начал увлекаться ими с 18 лет, а после распада коллектива зависимость лишь усилилась. В этот же непростой период певец успел заключить скоротечный брак, который позже сам назвал поспешной ошибкой.
Тайные сообщения после репетиций: хитрый план Влада, растопивший лёдРегина и Влад познакомились летом 2017 года на репетициях спектакля «Заложи жену в ломбард». Поначалу Тодоренко отнеслась к партнёру прохладно, сочтя его высокомерным. Однако Влад проявил инициативу и начал писать ей сообщения. Так начался роман. Слухи о том, что они пара, появились уже в начале 2018 года, а позже сама Регина призналась в соцсетях: эта театральная работа подарила ей любовь всей жизни и кардинально изменила судьбу. Сначала звезда «Орла и решки» опровергала слухи об отношениях с Владом, но их совместное путешествие на Байкал и трогательный кадр из Лондона быстро развеяли все сомнения. В конце июля 2018 года Топалов сделал избраннице предложение прямо на яхте у побережья Корсики. А опубликованное фото с обручальным кольцом позволило поклонникам разглядеть округлившийся живот телеведущей. Беременность протекала непросто: уже на третьем месяце будущая мама столкнулась с сильными отёками, из-за которых чувствовала себя крайне дискомфортно. Тем не менее она не стала брать паузу в карьере и продолжала вести свою программу вплоть до финальных недель перед родами. Изначально пара планировала пышную свадьбу на острове уже после рождения ребёнка, однако в начале зимы 2018 года Влад всех удивил, опубликовав фото с подписью «молодожёны». Выяснилось, что они тайно расписались ещё 25 октября, а спустя полтора месяца у супругов родился сын Михаил. Став отцом, Топалов признался, что для него это огромное счастье.
«У меня появился смысл жизни. Сейчас я хочу быть для него самым лучшим отцом, другом, наставником», — приводит слова Влада «Комсомольская правда».Музыкант также признался, что не знает, каким он будет папой, так как его собственный отец «был слабым, мягким человеком, позволил женщине себя сломать». Именно поэтому Влад опасается будущих трудностей и очень переживает, что будет недостаточно хорош для своего сына. После рождения наследника Влад заявил, что хочет иметь большую семью.
«Моя самая большая мечта — четверо детей, много счастливых моментов и чтобы дети всегда были рядом», — цитирует Топалова «СтарХит».
Фраза, которая прозвучала как угрозаСамым сложным этапом для семьи стал период после рождения первенца. В совместном интервью журналу Hello! звезды вспомнили, как однажды оказались на грани развода. Супруги перестали чувствовать себя командой, каждый начал «перетягивать одеяло на себя», а в конфликты неосознанно втягивали ребёнка.
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Однажды в разгар ссоры Регина выпалила мужу: «Я с тобой разведусь». На что Влад ответил: «Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно». По словам Регины, тогда эта фраза прозвучала как угроза. Пара поняла, что брак на грани, и обратилась к семейному психологу. Специалист посоветовал им ходить на свидания, чтобы вспомнить себя в начале отношений, и говорить друг с другом не только о детях. Благодаря этому супруги смогли укрепить фундамент брака.
В начале 2022 года стало известно об очередной беременности Тодоренко, которую она подтвердила весной, признавшись, что до этого пережила выкидыш. Летом, после семейного путешествия на Бали, Регина родила второго сына Мирослава — на родах присутствовали Влад и старший ребёнок.
А уже в апреле 2025 года сеть взорвали слухи о новой беременности экс-ведущей тревел-шоу, спровоцированные случайной оговоркой Валерии на программе «Маска». Сначала артистка отреагировала на сплетни резко, опубликовав видео с Жириновским, призывающим к молчанию, но к лету скрывать положение стало невозможно. Официально подтвердив ожидание третьего наследника, в сентябре Регина обрадовала поклонников радостной новостью о рождении Фёдора.
В июне на вручении премии «ТЭФИ-2026» журналист спросил у Регины Тодоренко, не планирует ли она четвёртого ребёнка, вспомнив её недавнюю шутку о родах. Телеведущая призналась, что они с мужем очень любят детей и хотели бы ещё, однако сейчас вынуждены «приостановить эту бурную деятельность». По словам Регины, плотный рабочий график, запуск новых проектов и необходимость уделять внимание старшим сыновьям просто не оставляют им свободного времени.
«Я очень хочу ещё детей. Мы с мужем сильно любим детей. Это невероятный и вообще какой-то чудесный процесс», — рассказала Тодоренко в интервью ТВ Mail.