От слез над дневником до интервью со звездами: как Лаура Джугелия основала PeopleTalk и построила медиаимперию?
История успеха Лауры Джугелии — это путь от застенчивой девочки-подростка, страдающей от насмешек сверстников, до одной из самых узнаваемых светских львиц и создательницы популярного медиапроекта. Сегодня ее интервью собирают миллионы просмотров на YouTube, а ее имя прочно ассоциируется с качественной журналистикой в мире шоу-бизнеса. О том, как строилась ее карьера и чем живет основательница PeopleTalk сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Сухуми — Москва: испытание переездомЛаура Анзоровна Джугелия появилась на свет 18 июня 1985 года в абхазском городе Сухуми. Отец, Анзор Шамильевич, пользовался уважением на родине, однако война вынудила семью покинуть обжитые места. Переезд в Москву стал серьезным испытанием для девочки — адаптация в новой школе давалась тяжело.
Подростком Лаура страдала от избыточного веса, что сделало ее мишенью для насмешек одноклассников. Переживания она доверяла лишь страницам личного дневника, где выплакивала обиды и искала ответ на вопрос о своей непохожести на других. Избавиться от комплексов помогла первая любовь — именно она подтолкнула к преображению.
Пока школьница переживала подростковый кризис, дела ее отца в российской столице шли в гору. Анзор Шамильевич преуспел в дорожном строительстве. На его средства существовала команда КВН «Нарты из Абхазии», а позже он стал финансово поддерживать начинания жены и дочерей. Родители настояли на получении Лаурой престижного образования в МГИМО, однако позже, уже с дипломом на руках, она осознала, что выбранная профессия ей не близка.
Начало пути в глянцеПервым местом работы юной журналистки стала редакция популярного шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Два года, проведенные там, стали хорошей школой, но Джугелия стремилась к большему. Следующими ступенями в карьере стали глянцевые издания Tatler и Vogue. Период работы в последнем Лаура вспоминает с неизменной теплотой.
Молодость журналистки была наполнена путешествиями, новыми знакомствами и бурной светской жизнью. Ее регулярно приглашали на тусовки и интервью. Однако в определенный момент Джугелия почувствовала, что перестала развиваться и стремиться к новым вершинам. Ощущение внутренней неудовлетворенности подтолкнуло ее к кардинальному шагу — созданию собственного проекта.
Рождение PeopleTalk: первые шаги и трудностиИдея заключалась в создании портала, который рассказывал бы истории успеха известных личностей. Первоначальная концепция «проект о людях, которых люди обсуждают» превратилась в PeopleTalk: за удачное название Лаура благодарит свою подругу — владелицу Nail Spot Анну Котляр.
На начальном этапе становления проекта Джугелии помогали Артем Королев и Таня Сабуренкова, бывший главный редактор «ОК!» и основательница Posta Magazine. Постепенно вокруг нее сформировалась сплоченная команда профессионалов. Однако путь к успеху тернист: на первых порах основательнице было настолько тяжело, что она всерьез рассматривала вариант возвращения в Vogue. Отступление было бы крахом, и Лаура с головой ушла в работу над детищем, круглосуточно пропадая в редакции.
Первой героиней уникальной фотосессии для нового сайта стала актриса Елена Подкаминская. Успех вдохновил команду, и вскоре свет увидели материалы с певицей Алексой, шоуменом Тимуром Родригезом и телеведущей Айзой Анохиной. Особенностью издания стало внимание не только к знаменитостям, но и к тогда еще малоизвестным, но подающим надежды персонам. Среди них были тогда еще начинающий актер Александр Петров, телеведущая Мария Ивакова и Милош Бикович.
Кропотливый труд принес плоды: сайт набирал популярность. В 2019 году на YouTube-канале PeopleTalk TV стартовала авторская рубрика «Люди говорят». Уже в пандемийном 2020 году гостями программы стали Любовь Успенская, Наталья Рудова, Александр Кокорин, Кристина Асмус, Павел Прилучный и Агата Муцениеце.
Новая глава: Fametime TVПроект Лауры, получивший название Fametime TV, завоевал популярность благодаря харизме ведущей и умению чувствовать актуальные инфоповоды. Осенью 2021 года произошло знаковое событие: гостьей стала сама Джугелия. Интервью у нее взяла Ольга Орлова, которая выступила идейным вдохновителем.
Интересным из биографии журналистки стал тот факт, что она дважды ходила в первый класс. Из-за переезда она пропустила почти полгода учебы, и родители отправили ее на повторное обучение. Тогда же она затронула болезненную тему буллинга в школе. Причинами травли послужили необычное имя, национальная принадлежность и лишний вес.
Зрители также узнали, что на момент интервью PeopleTalk уже принадлежал Андрею Ширману (DJ Smash). Лаура продолжила работу в проекте, но в команде произошли серьезные изменения. Тем временем Fametime TV продолжал радовать поклонников новыми выпусками.
В своей работе интервьюер придерживается ряда принципов. Одно из главных правил — не касаться темы ориентации* гостей, если они сами не готовы об этом говорить открыто. Самыми сложными в карьере Лаура назвала беседы с Гусейном Гасановым и Иманбеком, а предметом гордости — интервью с Теоной Контридзе, Мигелем, Аллой Духовой и Сергеем Лазаревым.
Особенные выпуски и «возвращение из небытия»Джугелия старается не просто следить за повесткой, но и «возвращать знаменитостей из небытия». Яркий пример — интервью с Алексой, пик популярности которой пришелся на нулевые, после чего она предпочла софитам тихую семейную жизнь.
Иногда ведущая приглашает одного и того же героя дважды, и это приносит успех. Так, в январе и апреле 2023 года в студии побывал доктор психологических наук Лев Клыков. Повторно согласилась прийти и Ольга Серябкина. Удивил публику выпуск с экстравагантным блогером Алексеем Жидковским. После скандального выпуска шоу Юрия Дудя** с Оскаром Кучерой Лаура пригласила актера в свой проект, чтобы узнать, рассчитывал ли он на бурную реакцию в Сети.
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Интервью с Нюшей превратилось в глубокий разговор о психологии касательно измен и синдрома отличницы. Встреча со стилистом Гошей Карцевым прошла на Камчатке, где живописные виды стали идеальным фоном для беседы о карьере и взаимоотношениях с людьми.
В конце 2024 года гостем программы стал Филипп Киркоров. Артист с гордостью рассказал о талантах своих детей: Мартин увлечен спортом и мечтает о бизнесе, а Алла-Виктория проявляет способности к рисованию и дизайну.
Семейный очаг и материнствоЛичная жизнь Лауры, которую она не скрывает от подписчиков в своем блоге, не менее насыщена. Встреча с будущим мужем Михаилом Юрчуком произошла в Санкт-Петербурге после переписки в соцсетях. Мужчина сам предложил увидеться, а спустя полтора года отношений сделал предложение, организовав сюрприз с помощью друзей, держащих плакаты с признаниями.
Свадьба состоялась в 2014 году в одном из столичных загсов. Церемония была достаточно скромной: Лаура выбрала платье от Светланы Тегин, а жених — классический костюм. Сейчас супруги воспитывают троих детей: сыновей Аарона и Илая, а весной 2023 года в семье появилась долгожданная дочка. В вопросах воспитания Лаура и Михаил придерживаются единого мнения, хотя муж признается, что часто не может устоять перед детскими слезами и балует наследников.
Лаура Джугелия сегодняНа сегодняшний день Джугелия остается авторитетным и востребованным журналистом. Она одинаково уверенно чувствует себя как в роли интервьюера, так и в качестве гостя. Летом 2025 года она приняла участие в программе Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», где за кулинарным процессом обсудила нюансы профессии.
В этом интервью Лаура призналась, что обрела гармонию, снизив темп работы и выпуская не более двух программ в месяц. В воспитании детей она предпочитает доверять интуициии действовать по ситуации.
«Почему у меня такая дурацкая жизнь?!»: Джугелия оказалась в центре скандала из‑за детей
Незадолго до шоу в студии Fametime TV побывала Лариса Гузеева, которая поделилась с ведущей опытом общения с детьми. Актриса не стесняется сказать сыну «люби меня», поскольку тот очень скуп на эмоции.