17 июня 2026, 13:17

Лаура Джугелия (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

История успеха Лауры Джугелии — это путь от застенчивой девочки-подростка, страдающей от насмешек сверстников, до одной из самых узнаваемых светских львиц и создательницы популярного медиапроекта. Сегодня ее интервью собирают миллионы просмотров на YouTube, а ее имя прочно ассоциируется с качественной журналистикой в мире шоу-бизнеса. О том, как строилась ее карьера и чем живет основательница PeopleTalk сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сухуми — Москва: испытание переездом Начало пути в глянце Рождение PeopleTalk: первые шаги и трудности Новая глава: Fametime TV Особенные выпуски и «возвращение из небытия» Семейный очаг и материнство Лаура Джугелия сегодня

Сухуми — Москва: испытание переездом

Лаура Джугелия в детстве (Фото: Инстаграм***/lauradjaga)

Начало пути в глянце

Лаура Джугелия (Фото: Инстаграм***/lauradjaga)

Рождение PeopleTalk: первые шаги и трудности

Лаура Джугелия (Фото: Инстаграм***/lauradjaga)

Новая глава: Fametime TV

Лаура Джугелия, Анна и Юлия Пересильд, Александр Рогов (Фото: Инстаграм***/lauradjaga)

Особенные выпуски и «возвращение из небытия»

«Полный разврат»: Блогер Лаура Джугелия пристыдила Леру Кудрявцеву на празднике

Семейный очаг и материнство

Лаура Джугелия с семьей (Фото: Инстаграм***/lauradjaga)

Лаура Джугелия сегодня