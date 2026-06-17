Отказался от карьеры моряка и жил на деньги жены: жизнь и творчество звезды сериала «Next» Сергея Степанченко. Где сейчас артист?
18 июня свой 67-й день рождения отмечает Сергей Юрьевич Степанченко — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Российской Федерации. Широкую известность ему принесли работа в театре «Ленком», а также яркие роли в популярных фильмах и сериалах «Чокнутые», «Next», «Сыщики», «Петербургские тайны» и многих других проектах. За несколько десятилетий творческой деятельности Сергей Степанченко сумел построить успешную карьеру на сцене и экране, сохранив верность одному театру и одной семье. Подробнее о творческом пути и личной жизни артиста — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Степанченко: детство и семьяСергей Степанченко родился 18 июня 1959 года в городе Татарске Новосибирской области. Отец будущего артиста служил на флоте. Вскоре после рождения сына командование направило его во Владивосток, поэтому семье пришлось сменить место жительства. Детские годы Сергея прошли в селе Черниговка Приморского края.
Главой семьи оставался отец, который обеспечивал супругу и детей. Благодаря этому он пользовался непререкаемым авторитетом среди близких. Сергей и его младший брат росли обычными мальчишками. Конечно, без шалостей не обходилось, однако серьезных проблем родителям они никогда не доставляли.
Почему Сергей Степанченко отказался от карьеры морякаВ юности Сергей планировал связать жизнь с морем и продолжить путь отца. После восьмого класса он собирался поступать в мореходное училище, однако мать категорически выступила против такого решения. Женщина прямо заявила сыну, что не хочет видеть его во флоте.
Спорить с матерью Сергей не стал. Многие его друзья впоследствии выбрали морские профессии, а сам Степанченко решил двигаться в другом направлении. Он начал готовиться к поступлению в Хабаровский институт физической культуры и серьезно рассматривал спортивную карьеру. Однако судьба распорядилась иначе.
Как Сергей Степанченко пришел в актерскую профессиюПереломный момент произошел совершенно случайно. Однажды молодой человек оказался на съемочной площадке фильма и узнал, что создателям картины регулярно требуются люди для участия в массовых сценах.
Из любопытства Сергей решил попробовать себя в новом деле. Работа на съемках настолько увлекла его, что интерес к актерской профессии начал стремительно расти.
Тем временем учеба в Хабаровском институте физкультуры складывалась не лучшим образом. Из-за постоянных прогулов лекций Степанченко отчислили. Родители находились далеко и не могли контролировать сына. Спустя год Сергей уже осознанно сделал выбор в пользу творческой профессии и поступил в Дальневосточный институт искусств на курс Григория Рогова.
Родственники не сразу приняли такое решение, однако молодой человек оказался уверен в своем выборе. В 1982 году он получил диплом профессионального актера.
Работа в театре: от Сызрани до «Ленкома»После окончания института Сергей Степанченко начал профессиональную карьеру в драматическом театре Сызрани. На этой сцене актер прослужил с 1982 по 1985 год. За короткое время он сумел стать одним из ведущих артистов труппы. За три года Сергей переиграл значительную часть репертуара и постепенно пришел к выводу, что дальнейшее развитие потребует более масштабных творческих задач. Именно тогда он решил отправиться в Москву.
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Главной целью молодого артиста стал театр «Ленком», который уже тогда считался одним из самых престижных театров страны. Судьбоносной оказалась встреча с Марком Захаровым. Художественный руководитель театра пригласил Степанченко принять участие в смотре студентов. Так Сергей оказался в составе легендарного коллектива, с которым связал всю дальнейшую творческую биографию.
Карьера Сергея Степанченко в театре «Ленком»Первые годы в «Ленкоме» актеру доставались преимущественно небольшие роли. Однако уже через два года после прихода в театр он получил одну из ключевых партий — роль Ламме Гудзака в спектакле «Тиль». В дальнейшем в его творческой копилке появились Шамраев в «Чайке», Вождь в постановке «Затмение» и многие другие заметные сценические работы.
Несмотря на многочисленные предложения от других театров и антрепризных проектов, Степанченко остался верен «Ленкому». Сам актер неоднократно признавался, что считает этот театр своим домом и не видит необходимости менять сцену.
Лишь изредка он принимает приглашения на отдельные проекты других коллективов, после чего неизменно возвращается к основной работе в родном театре. Среди наиболее значимых работ последних десятилетий особое место занимает главная роль в спектакле «Фальстаф и принц Уэльский».
Эта постановка принесла артисту престижную театральную премию «Хрустальная Турандот», а также награду газеты «Московский комсомолец». Большой успех имела и роль молочника Тевье в восстановленном спектакле «Поминальная молитва».
Кроме того, актер работает и за пределами «Ленкома». Так, в марте 2021 года на сцене Большого театра состоялась премьера сценической версии драмы Никиты Михалкова «12», где Сергей Степанченко исполнил одну из центральных ролей.
Сергей Степанченко в кино: первые роли и народная любовьКак и в театре, путь в кинематографе артист начинал с небольших ролей. В молодости он появлялся в эпизодах фильмов «Катала» и «За прекрасных дам!» Настоящую узнаваемость актеру принесла картина «Чокнутые», в которой он сыграл Федьку Пиранделло.
Зрители сразу обратили внимание на обаятельного, мощного и харизматичного героя. После выхода фильма Сергей приобрел широкую популярность. Еще одной заметной работой стал образ разбойника по прозвищу Гречка в многосерийной картине «Петербургские тайны».
Сериал Next и новые успехи в киноНовую волну популярности ему принес сериал Next. В проекте актер сыграл помощника персонажа Александра Абдулова и получил высокие оценки зрителей и критиков. За эту работу Степанченко удостоился награды фестиваля «Сполохи», который проходил в Архангельске. Жюри признало его исполнителем лучшей роли второго плана.
Следующей заметной работой стала комедия «Кавказская пленница!», представляющая собой новую версию знаменитого фильма Леонида Гайдая. Сергею Юрьевичу досталась роль Бывалого.
В 2016 году актер появился в популярной комедии «День выборов — 2», где вновь встретился на съемочной площадке с артистами «Квартета И». Осенью 2021 года телеканал «Россия-1» представил зрителям сериал «Медиум», в котором также снялся Степанченко. Спустя три года на экраны вышло продолжение проекта под названием «Анна Медиум».
В 2023 году фильмография артиста пополнилась сразу несколькими новыми работами. Зрители увидели его в эпизодической роли мистической детективной комедии «СуперИвановы». Кроме того, телеканал «Россия-1» показал сериал «Земский доктор. Восемь лет спустя».
На кинофестивале «Амурская осень» зрителям представили фильм «Туда и обратно» с участием Сергея Юрьевича.
Режиссерский опыт Сергея СтепанченкоСо временем актер решил попробовать себя и в режиссуре. Так появилась картина «Следы на песке». Позже Степанченко признавался, что не считает себя профессиональным режиссером. По его словам, он просто реализовал давнюю мечту, когда получил такую возможность и необходимые средства.
Тем не менее фильм получил положительные отзывы как от зрителей, так и от критиков. В 2010 году на фестивале «Золотой Феникс» в Смоленске Сергей Юрьевич получил приз зрительских симпатий за эту работу.
Фильмография Сергея СтепанченкоВ число наиболее известных работ артиста входят:
- 1991 год — «Чокнутые»;
- 1994 год — «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»;
- 1999 год — «Судья в ловушке»; «Женщин обижать не рекомендуется»;
- 2000 год — «Бременские музыканты & Co»;
- 2002 год — «Неудача Пуаро»;
- 2004 год — «Ловушка для полтергейста»;
- 2008 год — «Мины в фарватере»;
- 2011 год — «Утомленные солнцем — 2. Цитадель»;
- 2014 год — «Кавказская пленница-2»;
- 2015 год — «Алхимик. Эликсир Фауста»;
- 2016 год — «Все по закону»;
- 2017 год — «Крот в паутине»;
- 2019 год — «Прыжок Богомола»; «Тобол»; «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»;
- 2020 год — «Угрюм-река»;
- 2024 год — «Кукольный дом».
Музыка в жизни Сергея СтепанченкоТворческие интересы актера никогда не ограничивались только театром и кино. Еще в детстве он учился в музыкальной школе. Позже, в юности, Сергей выступал в ансамбле, исполнявшем как советские песни, так и зарубежный репертуар.
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Со временем артист начал проводить творческие вечера, на которых зрители могут услышать его вокальные номера. В театре «Ленком» у Степанченко сложился успешный творческий союз с Максимом Кривошеевым. Начиная с 1999 года артисты регулярно появлялись в программе «В нашу гавань заходили корабли».
Со временем в репертуаре Сергея Юрьевича появились и сольные композиции, среди которых особой популярностью пользуются песни «Бабье лето» и «Белый снег».
Личная жизнь Сергея СтепанченкоЛичная жизнь артиста сложилась на редкость гармонично. Со своей будущей супругой Ириной Сергей познакомился в 19 лет. Однажды он увидел студентку педагогического училища в кафе, а затем проводил ее домой. После первого свидания молодой человек постоянно думал о девушке и решил обязательно увидеться с ней снова.
Однако в тот момент Ирина отдыхала вместе с подругами в палаточном лагере на одном из островов. Сергей не знал точного места отдыха, но каким-то удивительным образом сумел найти лагерь совершенно случайно. После этой встречи они уже практически не расставались.
Жена, дети и внуки Сергея Степанченко
Свадьбу молодые сыграли, когда Сергей еще учился на первом курсе института. Вскоре в семье появилась дочь Екатерина. Первые годы супружеской жизни оказались непростыми. Семья жила на зарплату Ирины, которая работала воспитателем, на студенческую стипендию Сергея и его случайные подработки.
Материальное положение улучшилось после окончания института и начала полноценной актерской карьеры. Супруги сумели сохранить отношения на протяжении десятилетий. Через 19 лет после свадьбы в семье родился сын Юрий. Сегодня Сергей Юрьевич с гордостью говорит о своих детях.
Екатерина построила успешную карьеру в юридической сфере. Юрий получил высшее образование в Губкинском институте нефти и газа. Кроме того, артист обожает внучку Соню и старается проводить с ней как можно больше времени.
Свободные дни он предпочитает посвящать семье. Актер любит отдыхать в загородном доме и с удовольствием занимается работой на приусадебном участке.
Сергей Степанченко сейчасСегодня Сергей Степанченко продолжает активно работать в театре и кино. Он остается одним из ведущих артистов «Ленкома» и регулярно выходит на сцену в репертуарных постановках театра.
Зрители могут увидеть его в спектаклях «Поминальная молитва», «Репетиция оркестра», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Доходное место».
Параллельно актер сотрудничает с Мастерской Никиты Михалкова. На этой площадке он играет в спектаклях «12» и «Ревизор».