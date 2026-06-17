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Отказался от карьеры моряка и жил на деньги жены: жизнь и творчество звезды сериала «Next» Сергея Степанченко. Где сейчас артист?

Сергей Степанченко (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

18 июня свой 67-й день рождения отмечает Сергей Юрьевич Степанченко — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Российской Федерации. Широкую известность ему принесли работа в театре «Ленком», а также яркие роли в популярных фильмах и сериалах «Чокнутые», «Next», «Сыщики», «Петербургские тайны» и многих других проектах. За несколько десятилетий творческой деятельности Сергей Степанченко сумел построить успешную карьеру на сцене и экране, сохранив верность одному театру и одной семье. Подробнее о творческом пути и личной жизни артиста — в материале «Радио 1».



Биография Сергея Степанченко: детство и семья

Сергей Степанченко родился 18 июня 1959 года в городе Татарске Новосибирской области. Отец будущего артиста служил на флоте. Вскоре после рождения сына командование направило его во Владивосток, поэтому семье пришлось сменить место жительства. Детские годы Сергея прошли в селе Черниговка Приморского края.

Главой семьи оставался отец, который обеспечивал супругу и детей. Благодаря этому он пользовался непререкаемым авторитетом среди близких. Сергей и его младший брат росли обычными мальчишками. Конечно, без шалостей не обходилось, однако серьезных проблем родителям они никогда не доставляли.

Почему Сергей Степанченко отказался от карьеры моряка

В юности Сергей планировал связать жизнь с морем и продолжить путь отца. После восьмого класса он собирался поступать в мореходное училище, однако мать категорически выступила против такого решения. Женщина прямо заявила сыну, что не хочет видеть его во флоте.

Сергей Степанченко (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)
Спорить с матерью Сергей не стал. Многие его друзья впоследствии выбрали морские профессии, а сам Степанченко решил двигаться в другом направлении. Он начал готовиться к поступлению в Хабаровский институт физической культуры и серьезно рассматривал спортивную карьеру. Однако судьба распорядилась иначе.

Как Сергей Степанченко пришел в актерскую профессию

Переломный момент произошел совершенно случайно. Однажды молодой человек оказался на съемочной площадке фильма и узнал, что создателям картины регулярно требуются люди для участия в массовых сценах.

Из любопытства Сергей решил попробовать себя в новом деле. Работа на съемках настолько увлекла его, что интерес к актерской профессии начал стремительно расти.

Тем временем учеба в Хабаровском институте физкультуры складывалась не лучшим образом. Из-за постоянных прогулов лекций Степанченко отчислили. Родители находились далеко и не могли контролировать сына. Спустя год Сергей уже осознанно сделал выбор в пользу творческой профессии и поступил в Дальневосточный институт искусств на курс Григория Рогова.

Сергей Степанченко (фото: кадр из фильма «За прекрасных дам!»)
Родственники не сразу приняли такое решение, однако молодой человек оказался уверен в своем выборе. В 1982 году он получил диплом профессионального актера.

Работа в театре: от Сызрани до «Ленкома»

После окончания института Сергей Степанченко начал профессиональную карьеру в драматическом театре Сызрани. На этой сцене актер прослужил с 1982 по 1985 год. За короткое время он сумел стать одним из ведущих артистов труппы. За три года Сергей переиграл значительную часть репертуара и постепенно пришел к выводу, что дальнейшее развитие потребует более масштабных творческих задач. Именно тогда он решил отправиться в Москву.

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Главной целью молодого артиста стал театр «Ленком», который уже тогда считался одним из самых престижных театров страны. Судьбоносной оказалась встреча с Марком Захаровым. Художественный руководитель театра пригласил Степанченко принять участие в смотре студентов. Так Сергей оказался в составе легендарного коллектива, с которым связал всю дальнейшую творческую биографию.

Карьера Сергея Степанченко в театре «Ленком»

Первые годы в «Ленкоме» актеру доставались преимущественно небольшие роли. Однако уже через два года после прихода в театр он получил одну из ключевых партий — роль Ламме Гудзака в спектакле «Тиль». В дальнейшем в его творческой копилке появились Шамраев в «Чайке», Вождь в постановке «Затмение» и многие другие заметные сценические работы.

Несмотря на многочисленные предложения от других театров и антрепризных проектов, Степанченко остался верен «Ленкому». Сам актер неоднократно признавался, что считает этот театр своим домом и не видит необходимости менять сцену.

Сергей Степанченко (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Лишь изредка он принимает приглашения на отдельные проекты других коллективов, после чего неизменно возвращается к основной работе в родном театре. Среди наиболее значимых работ последних десятилетий особое место занимает главная роль в спектакле «Фальстаф и принц Уэльский».

Эта постановка принесла артисту престижную театральную премию «Хрустальная Турандот», а также награду газеты «Московский комсомолец». Большой успех имела и роль молочника Тевье в восстановленном спектакле «Поминальная молитва».

Кроме того, актер работает и за пределами «Ленкома». Так, в марте 2021 года на сцене Большого театра состоялась премьера сценической версии драмы Никиты Михалкова «12», где Сергей Степанченко исполнил одну из центральных ролей.

Сергей Степанченко в кино: первые роли и народная любовь

Как и в театре, путь в кинематографе артист начинал с небольших ролей. В молодости он появлялся в эпизодах фильмов «Катала» и «За прекрасных дам!» Настоящую узнаваемость актеру принесла картина «Чокнутые», в которой он сыграл Федьку Пиранделло.

Сергей Степанченко (фото: кадр из фильма «Сыщики-2»)
Зрители сразу обратили внимание на обаятельного, мощного и харизматичного героя. После выхода фильма Сергей приобрел широкую популярность. Еще одной заметной работой стал образ разбойника по прозвищу Гречка в многосерийной картине «Петербургские тайны».

Сериал Next и новые успехи в кино

Новую волну популярности ему принес сериал Next. В проекте актер сыграл помощника персонажа Александра Абдулова и получил высокие оценки зрителей и критиков. За эту работу Степанченко удостоился награды фестиваля «Сполохи», который проходил в Архангельске. Жюри признало его исполнителем лучшей роли второго плана.

Следующей заметной работой стала комедия «Кавказская пленница!», представляющая собой новую версию знаменитого фильма Леонида Гайдая. Сергею Юрьевичу досталась роль Бывалого.

В 2016 году актер появился в популярной комедии «День выборов — 2», где вновь встретился на съемочной площадке с артистами «Квартета И». Осенью 2021 года телеканал «Россия-1» представил зрителям сериал «Медиум», в котором также снялся Степанченко. Спустя три года на экраны вышло продолжение проекта под названием «Анна Медиум».

Сергей Степанченко (фото: кадр из фильма «За прекрасных дам!»)
В 2023 году фильмография артиста пополнилась сразу несколькими новыми работами. Зрители увидели его в эпизодической роли мистической детективной комедии «СуперИвановы». Кроме того, телеканал «Россия-1» показал сериал «Земский доктор. Восемь лет спустя».

На кинофестивале «Амурская осень» зрителям представили фильм «Туда и обратно» с участием Сергея Юрьевича.

Режиссерский опыт Сергея Степанченко

Со временем актер решил попробовать себя и в режиссуре. Так появилась картина «Следы на песке». Позже Степанченко признавался, что не считает себя профессиональным режиссером. По его словам, он просто реализовал давнюю мечту, когда получил такую возможность и необходимые средства.

Сергей Степанченко (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Тем не менее фильм получил положительные отзывы как от зрителей, так и от критиков. В 2010 году на фестивале «Золотой Феникс» в Смоленске Сергей Юрьевич получил приз зрительских симпатий за эту работу.

Фильмография Сергея Степанченко

В число наиболее известных работ артиста входят:

  • 1991 год — «Чокнутые»;
  • 1994 год — «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»;
  • 1999 год — «Судья в ловушке»; «Женщин обижать не рекомендуется»;
  • 2000 год — «Бременские музыканты & Co»;
  • 2002 год — «Неудача Пуаро»;
  • 2004 год — «Ловушка для полтергейста»;
  • 2008 год — «Мины в фарватере»;
  • 2011 год — «Утомленные солнцем — 2. Цитадель»;
  • 2014 год — «Кавказская пленница-2»;
  • 2015 год — «Алхимик. Эликсир Фауста»;
  • 2016 год — «Все по закону»;
  • 2017 год — «Крот в паутине»;
  • 2019 год — «Прыжок Богомола»; «Тобол»; «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»;
  • 2020 год — «Угрюм-река»;
  • 2024 год — «Кукольный дом».

Музыка в жизни Сергея Степанченко

Творческие интересы актера никогда не ограничивались только театром и кино. Еще в детстве он учился в музыкальной школе. Позже, в юности, Сергей выступал в ансамбле, исполнявшем как советские песни, так и зарубежный репертуар.

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Со временем артист начал проводить творческие вечера, на которых зрители могут услышать его вокальные номера. В театре «Ленком» у Степанченко сложился успешный творческий союз с Максимом Кривошеевым. Начиная с 1999 года артисты регулярно появлялись в программе «В нашу гавань заходили корабли».

Со временем в репертуаре Сергея Юрьевича появились и сольные композиции, среди которых особой популярностью пользуются песни «Бабье лето» и «Белый снег».

Личная жизнь Сергея Степанченко

Личная жизнь артиста сложилась на редкость гармонично. Со своей будущей супругой Ириной Сергей познакомился в 19 лет. Однажды он увидел студентку педагогического училища в кафе, а затем проводил ее домой. После первого свидания молодой человек постоянно думал о девушке и решил обязательно увидеться с ней снова.

Сергей Степанченко с женой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Однако в тот момент Ирина отдыхала вместе с подругами в палаточном лагере на одном из островов. Сергей не знал точного места отдыха, но каким-то удивительным образом сумел найти лагерь совершенно случайно. После этой встречи они уже практически не расставались.

Жена, дети и внуки Сергея Степанченко


Свадьбу молодые сыграли, когда Сергей еще учился на первом курсе института. Вскоре в семье появилась дочь Екатерина. Первые годы супружеской жизни оказались непростыми. Семья жила на зарплату Ирины, которая работала воспитателем, на студенческую стипендию Сергея и его случайные подработки.

Материальное положение улучшилось после окончания института и начала полноценной актерской карьеры. Супруги сумели сохранить отношения на протяжении десятилетий. Через 19 лет после свадьбы в семье родился сын Юрий. Сегодня Сергей Юрьевич с гордостью говорит о своих детях.

Сергей Степанченко с женой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Екатерина построила успешную карьеру в юридической сфере. Юрий получил высшее образование в Губкинском институте нефти и газа. Кроме того, артист обожает внучку Соню и старается проводить с ней как можно больше времени.

Свободные дни он предпочитает посвящать семье. Актер любит отдыхать в загородном доме и с удовольствием занимается работой на приусадебном участке.

Сергей Степанченко сейчас

Сегодня Сергей Степанченко продолжает активно работать в театре и кино. Он остается одним из ведущих артистов «Ленкома» и регулярно выходит на сцену в репертуарных постановках театра.

Зрители могут увидеть его в спектаклях «Поминальная молитва», «Репетиция оркестра», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» и «Доходное место».

Параллельно актер сотрудничает с Мастерской Никиты Михалкова. На этой площадке он играет в спектаклях «12» и «Ревизор».
Дайана Хусинова

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