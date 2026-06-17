17 июня 2026, 16:47

Сергей Степанченко (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

18 июня свой 67-й день рождения отмечает Сергей Юрьевич Степанченко — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Российской Федерации. Широкую известность ему принесли работа в театре «Ленком», а также яркие роли в популярных фильмах и сериалах «Чокнутые», «Next», «Сыщики», «Петербургские тайны» и многих других проектах. За несколько десятилетий творческой деятельности Сергей Степанченко сумел построить успешную карьеру на сцене и экране, сохранив верность одному театру и одной семье. Подробнее о творческом пути и личной жизни артиста — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Степанченко: детство и семья Почему Сергей Степанченко отказался от карьеры моряка Как Сергей Степанченко пришел в актерскую профессию Работа в театре: от Сызрани до «Ленкома» Карьера Сергея Степанченко в театре «Ленком» Сергей Степанченко в кино: первые роли и народная любовь Сериал Next и новые успехи в кино Режиссерский опыт Сергея Степанченко Фильмография Сергея Степанченко Музыка в жизни Сергея Степанченко Личная жизнь Сергея Степанченко Сергей Степанченко сейчас

Биография Сергея Степанченко: детство и семья

Почему Сергей Степанченко отказался от карьеры моряка

Сергей Степанченко (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Как Сергей Степанченко пришел в актерскую профессию

Сергей Степанченко (фото: кадр из фильма «За прекрасных дам!»)

Работа в театре: от Сызрани до «Ленкома»

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Карьера Сергея Степанченко в театре «Ленком»

Сергей Степанченко (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Сергей Степанченко в кино: первые роли и народная любовь

Сергей Степанченко (фото: кадр из фильма «Сыщики-2»)

Сериал Next и новые успехи в кино

Сергей Степанченко (фото: кадр из фильма «За прекрасных дам!»)

Режиссерский опыт Сергея Степанченко

Сергей Степанченко (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Фильмография Сергея Степанченко

1991 год — «Чокнутые»;

1994 год — «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина»;

1999 год — «Судья в ловушке»; «Женщин обижать не рекомендуется»;

2000 год — «Бременские музыканты & Co»;

2002 год — «Неудача Пуаро»;

2004 год — «Ловушка для полтергейста»;

2008 год — «Мины в фарватере»;

2011 год — «Утомленные солнцем — 2. Цитадель»;

2014 год — «Кавказская пленница-2»;

2015 год — «Алхимик. Эликсир Фауста»;

2016 год — «Все по закону»;

2017 год — «Крот в паутине»;

2019 год — «Прыжок Богомола»; «Тобол»; «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»;

2020 год — «Угрюм-река»;

2024 год — «Кукольный дом».

Музыка в жизни Сергея Степанченко

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Личная жизнь Сергея Степанченко

Сергей Степанченко с женой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Жена, дети и внуки Сергея Степанченко

Сергей Степанченко с женой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Сергей Степанченко сейчас