26 июля 2025, 14:50

Фото: iStock/ Dariusz Banaszuk

27 июля в народном календаре отмечается день Акилы Соломенного — праздник, связанный с уборкой урожая и древними славянскими обрядами. Его название происходит от обычая крестьян обвязываться пучками ржаной соломы, чтобы облегчить боль в спине после тяжелой работы в поле. В церковном календаре эта дата посвящена апостолу от 70-ти Акиле Гераклейскому, жившему в I веке. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 27 июля Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Stanislav Sablin



Традиции дня

Фото: iStock/ Julia Klueva



Что нельзя делать 27 июля

Фото: iStock/ IL21



Приметы