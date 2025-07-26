Акилов день 27 июля: Как сохранить достаток и защитить домочадцев от болезней, народные приметы
27 июля в народном календаре отмечается день Акилы Соломенного — праздник, связанный с уборкой урожая и древними славянскими обрядами. Его название происходит от обычая крестьян обвязываться пучками ржаной соломы, чтобы облегчить боль в спине после тяжелой работы в поле. В церковном календаре эта дата посвящена апостолу от 70-ти Акиле Гераклейскому, жившему в I веке. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
27 июля (14 июля по старому стилю) в православном календаре посвящено памяти апостола от 70-ти Акилы Гераклейского, ученика апостола Павла. Однако в народной традиции этот день получил название Акила Соломенный или Дозоры, что отражает глубокое переплетение христианского почитания святого с древними славянскими земледельческими обрядами.
Акила, иудей по происхождению, жил в I веке и вместе с женой Прискиллой был изгнан из Рима императором Клавдием. В Коринфе супруги встретили апостола Павла, приняли крещение и стали его верными сподвижниками. Позже Акила был рукоположен в епископы и проповедовал в Малой Азии, где принял мученическую смерть от язычников. В христианской традиции этот день — память о миссионерском подвиге Акилы, но в народном сознании праздник оброс аграрными и магическими обрядами, уходящими корнями в дохристианские времена.
После крещения Руси произошёл удивительный культурный синтез: христианский святой Акила органично вписался в систему народных верований, переняв многие функции языческих духов-покровителей. Этот процесс ярко проявился в формировании праздника Акилы Соломенного, где церковная традиция тесно переплелась с древними аграрными обрядами.
Традиции дня
В период активной жатвы ржи крестьяне, особенно женщины, обвязывали себя пучками ржаной соломы, веря, что она снимает боль в спине и усталость. Соломе приписывали целебные и защитные свойства, считая, что она «сторицей отдает» потраченные силы. Этот обычай восходит к языческим культам плодородия, где солома символизировала жизненную силу земли.
В этот период учащались грозы, которые могли поджечь неубранные поля. Крестьяне выставляли «дозорных», которые следили за погодой и тушили возгорания. По поверьям, в вихрях над полями скрывалась нечистая сила. Она могла принять облик животного (козы, птицы) или даже ребенка, чтобы проникнуть в дом. Дозорные следили, чтобы таких «гостей» не впускали.
Чтобы обеспечить урожай на следующий год, крестьяне оставляли подношения духу поля — Полевому. На краю поля ставили горшок с кашей и оставляли небольшой сноп колосьев.
В этот день детей отправляли в лес за грибами (подосиновиками, белыми, груздями). Их сушили или готовили сразу — считалось, что в этот день они особенно вкусны и полезны. Кроме того, травы, собранные 27 июля, использовали в лечебных целях и верили, что они обладают особой силой.
Что нельзя делать 27 июля
27 июля, в день Акилы Соломенного, наши предки строго соблюдали ряд запретов, которые были призваны уберечь их от несчастий и привлечь благополучие. Так, наши прадеды обходили стороной монеты и купюры, лежащие на земле. Они верили, что такие деньги могли быть специально подброшены для передачи чужой порчи или болезней. Если уж приходилось поднять находку, то сразу несли её в церковь или раздавали нищим.
В этот день крестьяне всегда следили за направлением ветра в этот день. Считалось, что противостояние воздушному потоку может «выдуть» из человека удачу и здоровье. Поэтому старались двигаться по ветру, чтобы он «принёс» благополучие.
В давние времена каждая крошка хлеба имела значение. Остатки еды никогда не выбрасывали — их отдавали домашним животным или птицам. Это делалось из убеждения, что вместе с пищей можно выбросить и семейное благополучие.
27 июля был днем активной работы, особенно связанной с уборкой урожая. Безделье могло, по поверьям, привлечь бедность и различные напасти.
Приметы
- Если день сухой и солнечный — осень будет тёплой и долгой.
- В лесах много грибов на Акила — осень будет дождливой.
- Если идёт дождь — осень придёт рано и будет холодной.
- Чайки плавают в водоёмах — к ясной погоде.