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Афанасьев день 18 июля: как набраться силы от Луны, привлечь удачу в делах и укрепить здоровье семьи, народные приметы

Фото: iStock/ avlntn

Согласно народному календарю, 18 июля отмечается Афанасьев день, который также называют Месяцевым праздником или Лунным днем. Такое название появилось потому, что наши предки считали ночное светило в этот период наделенным особой магической силой. Православная церковь в это время чтит память преподобного Афанасия Афонского — основателя общежительного монашества на Святой Горе Афон. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».



История праздника

Афанасьев день является ярким примером того, как на Руси языческие верования органично переплелись с православными традициями. Задолго до крещения славяне поклонялись небесным светилам, и Луна считалась покровительницей мужчин, дарующей силу и удачу. С приходом христианства народный календарь не утратил своих корней — он лишь обрел новый, глубинный смысл, соединив почитание святых с древними обрядами.

Преподобный Афанасий Афонский родился в городе Трапезунде около 925 года и был назван при рождении Авраамием. Рано осиротев, он воспитывался у благочестивой монахини, переняв от нее любовь к молитве и посту. Получив блестящее образование в Константинополе, святой оставил мирскую суету и удалился в Киминский монастырь в Малой Азии, где принял иноческий постриг.

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В 960 году по благословению игумена Афанасий поселился на Святой Горе Афон. Здесь он вёл суровую аскетическую жизнь, преодолевая козни диавола. Со временем святой основал первый общежительный монастырь на Афоне — Великую Лавру, ввёл строгий устав и стал игуменом. За свою подвижническую жизнь он стяжал дары прозорливости и чудотворений, исцелял больных крестным знамением, изгонял бесов, а также удостоился нескольких явлений Пресвятой Богородицы, обещавшей его обители свою защиту.

Предвидя свою кончину, преподобный попросил братию не смущаться грядущим. Преподав последнее наставление, помолился и вместе с шестью монахами взошёл на верх строящегося храма для осмотра. В этот момент верх храма обрушился, и преподобный с братией были завалены камнями и приняли мученическую кончину (примерно в 1000–1001 годах). Тело святого, пролежав непогребённым три дня, не изменилось — не оттекло и не потемнело, а из раны истекла кровь, исцелявшая больных.

Сегодня Святому Афанасию Афонскому молятся в отчаянии, просят о терпении, избавлении от житейских бед и скорбей. Его покровительства ищут те, кто желает укрепиться в вере, победить искушения и обрести смирение.

Традиции дня

На Руси Афанасьев день был поистине мужским праздником. Старцы выводили юношей на улицу, чтобы те «смотрели на месяц» и набирались от него силы и мужества. Считалось, что спутник Земли — мужское светило, и общение с ним в этот день делает парней крепче духом.

Фото: iStock/ wing-wing
Утром было принято умываться росой или заговаривать воду. Приговаривали: «Как вода чиста, так и мне быть здоровым» — верили, что такой обряд защищает от хворей на весь год. Хозяйки в этот день пекли рогалики, пончики и печенье в форме полумесяца — такие угощения символизировали достаток и благополучие. Ими угощали соседей и родственников.

В Афанасьев день запрещалось зашторивать окна ночью. Лунный свет должен был свободно проникать в дом, чтобы «зарядить» жилье положительной энергией и привлечь удачу.

Важное место занимали обряды на огороде. Чтобы защитить капусту от вредителей, особенно от бабочек-капустниц, листья посыпали пищевой содой или золой. Афанасьев день считался удачным для любых начинаний. Можно было устраиваться на новую работу, проводить деловые встречи и совершать крупные покупки. Если праздник приходился на растущую луну, читали заговоры на привлечение денег и любви, а на убывающую — снимали порчу и очищались.

Народные запреты

Фото: iStock/ wing-wing
  • В Месяцев праздник главное правило — это чистота мыслей и добрый настрой, ведь считается, что нельзя грустить и ругаться, иначе плохое настроение сохранится надолго, а вся жизнь покажется серой и унылой, поэтому всё плохое нужно обязательно выбросить из головы, думая только о приятных и хороших вещах;
  • Также под строгим запретом находятся сплетни и разглашение чужих секретов, поскольку за это можно угодить в неприятную ситуацию и самому стать жертвой пересудов;
  • Особое предостережение действует для мужчин: в этот день им не следует заниматься ремонтом, тяжелым трудом и строительством, чтобы случайно не получить серьезную травму;
  • Кроме того, нельзя оставаться дома в полном одиночестве, иначе есть риск растерять всех друзей и обречь себя на долгую скуку;
  • Наши предки верили, что в ночь на Афанасия ни в коем случае нельзя зашторивать окна, потому что лунный свет, обладающий чудодейственной силой, способен устранить любую негативную энергию, накопившуюся в жилище. Именно поэтому ложиться спать старались как можно позже, бодрствуя до полуночи, чтобы получить от ночного светила особый заряд энергии и сил на весь предстоящий год.

Приметы

  • Яркая и четкая Луна — к сухой и теплой осени, а также к удаче в делах;
  • Красноватый оттенок месяца — к богатому урожаю зерновых;
  • Зеленоватый свет Луны — к дождливой погоде;
  • Полнолуние на Афанасьев день — к жарким летним дням и сильным паводкам следующей весной;
  • Сильный цветочный запах вечером — к ясной погоде на следующей неделе.
Елена Генералова

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