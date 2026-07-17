Афанасьев день 18 июля: как набраться силы от Луны, привлечь удачу в делах и укрепить здоровье семьи, народные приметы
Согласно народному календарю, 18 июля отмечается Афанасьев день, который также называют Месяцевым праздником или Лунным днем. Такое название появилось потому, что наши предки считали ночное светило в этот период наделенным особой магической силой. Православная церковь в это время чтит память преподобного Афанасия Афонского — основателя общежительного монашества на Святой Горе Афон. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаАфанасьев день является ярким примером того, как на Руси языческие верования органично переплелись с православными традициями. Задолго до крещения славяне поклонялись небесным светилам, и Луна считалась покровительницей мужчин, дарующей силу и удачу. С приходом христианства народный календарь не утратил своих корней — он лишь обрел новый, глубинный смысл, соединив почитание святых с древними обрядами.
Преподобный Афанасий Афонский родился в городе Трапезунде около 925 года и был назван при рождении Авраамием. Рано осиротев, он воспитывался у благочестивой монахини, переняв от нее любовь к молитве и посту. Получив блестящее образование в Константинополе, святой оставил мирскую суету и удалился в Киминский монастырь в Малой Азии, где принял иноческий постриг.
В 960 году по благословению игумена Афанасий поселился на Святой Горе Афон. Здесь он вёл суровую аскетическую жизнь, преодолевая козни диавола. Со временем святой основал первый общежительный монастырь на Афоне — Великую Лавру, ввёл строгий устав и стал игуменом. За свою подвижническую жизнь он стяжал дары прозорливости и чудотворений, исцелял больных крестным знамением, изгонял бесов, а также удостоился нескольких явлений Пресвятой Богородицы, обещавшей его обители свою защиту.
Предвидя свою кончину, преподобный попросил братию не смущаться грядущим. Преподав последнее наставление, помолился и вместе с шестью монахами взошёл на верх строящегося храма для осмотра. В этот момент верх храма обрушился, и преподобный с братией были завалены камнями и приняли мученическую кончину (примерно в 1000–1001 годах). Тело святого, пролежав непогребённым три дня, не изменилось — не оттекло и не потемнело, а из раны истекла кровь, исцелявшая больных.
Сегодня Святому Афанасию Афонскому молятся в отчаянии, просят о терпении, избавлении от житейских бед и скорбей. Его покровительства ищут те, кто желает укрепиться в вере, победить искушения и обрести смирение.
Традиции дняНа Руси Афанасьев день был поистине мужским праздником. Старцы выводили юношей на улицу, чтобы те «смотрели на месяц» и набирались от него силы и мужества. Считалось, что спутник Земли — мужское светило, и общение с ним в этот день делает парней крепче духом.
Утром было принято умываться росой или заговаривать воду. Приговаривали: «Как вода чиста, так и мне быть здоровым» — верили, что такой обряд защищает от хворей на весь год. Хозяйки в этот день пекли рогалики, пончики и печенье в форме полумесяца — такие угощения символизировали достаток и благополучие. Ими угощали соседей и родственников.
В Афанасьев день запрещалось зашторивать окна ночью. Лунный свет должен был свободно проникать в дом, чтобы «зарядить» жилье положительной энергией и привлечь удачу.
Важное место занимали обряды на огороде. Чтобы защитить капусту от вредителей, особенно от бабочек-капустниц, листья посыпали пищевой содой или золой. Афанасьев день считался удачным для любых начинаний. Можно было устраиваться на новую работу, проводить деловые встречи и совершать крупные покупки. Если праздник приходился на растущую луну, читали заговоры на привлечение денег и любви, а на убывающую — снимали порчу и очищались.
Народные запреты
- В Месяцев праздник главное правило — это чистота мыслей и добрый настрой, ведь считается, что нельзя грустить и ругаться, иначе плохое настроение сохранится надолго, а вся жизнь покажется серой и унылой, поэтому всё плохое нужно обязательно выбросить из головы, думая только о приятных и хороших вещах;
- Также под строгим запретом находятся сплетни и разглашение чужих секретов, поскольку за это можно угодить в неприятную ситуацию и самому стать жертвой пересудов;
- Особое предостережение действует для мужчин: в этот день им не следует заниматься ремонтом, тяжелым трудом и строительством, чтобы случайно не получить серьезную травму;
- Кроме того, нельзя оставаться дома в полном одиночестве, иначе есть риск растерять всех друзей и обречь себя на долгую скуку;
- Наши предки верили, что в ночь на Афанасия ни в коем случае нельзя зашторивать окна, потому что лунный свет, обладающий чудодейственной силой, способен устранить любую негативную энергию, накопившуюся в жилище. Именно поэтому ложиться спать старались как можно позже, бодрствуя до полуночи, чтобы получить от ночного светила особый заряд энергии и сил на весь предстоящий год.
Приметы
- Яркая и четкая Луна — к сухой и теплой осени, а также к удаче в делах;
- Красноватый оттенок месяца — к богатому урожаю зерновых;
- Зеленоватый свет Луны — к дождливой погоде;
- Полнолуние на Афанасьев день — к жарким летним дням и сильным паводкам следующей весной;
- Сильный цветочный запах вечером — к ясной погоде на следующей неделе.