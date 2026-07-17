17 июля 2026, 09:40

Фото: iStock/ avlntn

Согласно народному календарю, 18 июля отмечается Афанасьев день, который также называют Месяцевым праздником или Лунным днем. Такое название появилось потому, что наши предки считали ночное светило в этот период наделенным особой магической силой. Православная церковь в это время чтит память преподобного Афанасия Афонского — основателя общежительного монашества на Святой Горе Афон. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/ NonixPhoto

Традиции дня

Фото: iStock/ wing-wing

Народные запреты

Фото: iStock/ wing-wing

В Месяцев праздник главное правило — это чистота мыслей и добрый настрой, ведь считается, что нельзя грустить и ругаться , иначе плохое настроение сохранится надолго, а вся жизнь покажется серой и унылой, поэтому всё плохое нужно обязательно выбросить из головы, думая только о приятных и хороших вещах;

, иначе плохое настроение сохранится надолго, а вся жизнь покажется серой и унылой, поэтому всё плохое нужно обязательно выбросить из головы, думая только о приятных и хороших вещах; Также под строгим запретом находятся сплетни и разглашение чужих секретов , поскольку за это можно угодить в неприятную ситуацию и самому стать жертвой пересудов;

, поскольку за это можно угодить в неприятную ситуацию и самому стать жертвой пересудов; Особое предостережение действует для мужчин: в этот день им не следует заниматься ремонтом, тяжелым трудом и строительством , чтобы случайно не получить серьезную травму;

, чтобы случайно не получить серьезную травму; Кроме того, нельзя оставаться дома в полном одиночестве , иначе есть риск растерять всех друзей и обречь себя на долгую скуку;

, иначе есть риск растерять всех друзей и обречь себя на долгую скуку; Наши предки верили, что в ночь на Афанасия ни в коем случае нельзя зашторивать окна, потому что лунный свет, обладающий чудодейственной силой, способен устранить любую негативную энергию, накопившуюся в жилище. Именно поэтому ложиться спать старались как можно позже, бодрствуя до полуночи, чтобы получить от ночного светила особый заряд энергии и сил на весь предстоящий год.

Приметы