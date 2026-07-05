05 июля 2026, 10:29

Фото: iStock/ Roxana_ro

Согласно народному календарю, 6 июля отмечается Аграфена Купальница, или «Аграфена — лютые коренья». Такое название появилось потому, что к этому времени буйно разрасталась крапива, а также начинали заготавливать целебные коренья и травы, которые в канун Ивана Купалы наполнялись особой силой. Православная церковь в эту дату чтит память святой мученицы Агриппины Римской. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ ugis bralens

Народные запреты

Фото: iStock/ LucieN

Категорически нельзя было ссориться и ругаться. Считалось, что злые слова, сказанные в этот день, обретают особую силу и могут испортить отношения в семье на весь год;

Считалось, что злые слова, сказанные в этот день, обретают особую силу и могут испортить отношения в семье на весь год; Нельзя было давать в долг деньги, хлеб или соль — это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и утечке достатка;

— это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и утечке достатка; З апрещалось выбрасывать остатки ритуальной каши или другой обрядовой еды. Её либо доедали, либо отдавали скоту, чтобы не обидеть духов-покровителей дома;

Её либо доедали, либо отдавали скоту, чтобы не обидеть духов-покровителей дома; Не рекомендовалось заниматься тяжёлой физической работой, особенно копаться в земле или рубить деревья. Наши предки верили, что в этот день природа «готовится к празднику», и любое грубое вмешательство может нарушить её гармонию и привести нарушителя к болезни;

Наши предки верили, что в этот день природа «готовится к празднику», и любое грубое вмешательство может нарушить её гармонию и привести нарушителя к болезни; Строго запрещалось оставлять дом без защитных оберегов. Если не повесить пучок трав или венок, нечистая сила могла проникнуть внутрь и навредить домочадцам;

Если не повесить пучок трав или венок, нечистая сила могла проникнуть внутрь и навредить домочадцам; Нельзя было купаться в одиночку и в незнакомых местах. Вода в канун Ивана Купалы считалась «неспокойной», и предки верили, что русалки и водяные становятся особенно опасными.

Приметы