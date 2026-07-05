В России утвердят новый стандарт обучения в старших классах

05 июля 2026, 03:09

Кравцов: Минпросвещения в июле утвердит обновлённый стандарт обучения в 10-11 классах

Фото: iStock/hxdbzxy

В этом месяце Минпросвещения России утвердит обновлённый стандарт обучения для 10–11 классов, который начнёт действовать с 1 сентября 2027 года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.





По его словам, программы по математике, физике, химии и биологии сместят акцент в сторону прикладных знаний. Более того, в перечень метапредметных результатов включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта (ИИ).





«Утвердить проект (ФГОС среднего общего образования) предполагается в июле», — заявил Кравцов.