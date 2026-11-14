Акиндинов день 15 ноября: почему нельзя есть сладкое, оставлять дверь открытой и просить помощи у посторонних, народные приметы
Согласно народному календарю, 15 ноября отмечается Акиндинов день, который в народе также называют «Житницей» или «Запечником». Такое название появилось потому, что к этой поре крестьяне заканчивали молотьбу и досушивали в овинах последние снопы нового хлеба. Православная церковь в это время чтит память мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста, пострадавших за веру в IV веке в Персии. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ Акиндинов день причудливо сплелись две традиции — древняя, языческая, и церковная. Задолго до крещения Руси середина ноября считалась рубежом аграрного года: хлеб был уже в амбарах, и хозяйство словно «запиралось» на зиму. Славяне верили, что за сохранностью зерна следит овинник, дух житниц и хозяйственных построек. К нему обращались с почтением и опаской: задобрить — к сытой зиме, прогневать — к беде. Христианство не отменило этих представлений, а мягко вплело их в новый уклад: церковь освятила сам день памяти мучеников, а народ дал ему земное, хозяйственное имя — Житница.
Церковь в этот день вспоминает христианских подвижников IV века. Акиндин, Пигасий и Анемподист были сановниками при дворе персидского царя Сапора II и тайно исповедовали христианство. Когда вспыхнуло гонение на верующих, завистники донесли на них царю. Святых схватили и стали принуждать к отречению, но они остались непреклонны. Видя их стойкость, на сторону мучеников становились сами палачи и придворные, так что в итоге за веру пострадали тысячи людей.
По житию, Акиндина, Пигасия и Анемподиста зашивали в кожаные мехи и бросали в море, но ангелы вывели их на берег живыми, затем святых бросили в огненную печь, где они и приняли мученическую смерть вместе с матерью царя, уверовавшей в Христа. Аффоний и Елпидифор были усечены мечом. Всего с ними пострадало до семи тысяч христиан. Кончина святых относится примерно к 341–345 годам.
Именины 15 ноября по православным святцам отмечают обладатели имён Акиндин, Пигасий, Анемподист, Аффоний, Елпидифор, а также Маркиан, Никандр и Домна.
Традиции дняГлавным обычаем считалось окуривание амбаров и сараев дымом полыни или других трав. Этот обряд проводили, чтобы изгнать нечистую силу и защитить зерно от «красного петуха» — так в народе называли пожар. Хозяева обязательно перебирали запасы, проверяя, сухо ли зерно и не завелись ли мыши. Если всё было в порядке, пекли пироги из новой муки и раздавали их соседям и нищим, веря, что добро, отданное в этот день, вернётся сторицей.
С этого дня все работы старались перенести в дом. Женщины обминали лён и коноплю, готовя их к прядению, а мужчины чинили инвентарь и заготавливали дрова, следя за тем, чтобы поленница стояла ровно и плотно, иначе, по поверью, тепло уйдёт из дома. Печь в этот день не должна была оставаться холодной. Даже если не нужно было готовить, в ней разводили небольшой огонь, чтобы «прогреть» дом.
Вечером вся семья собиралась у огня и загадывала желания. По поверью, загаданное в этот день непременно сбывалось. До заката солнца полагалось попросить прощения у всех, кого когда-либо обидел. Это снимало с души груз и, как верили предки, делало жизнь легче и веселее.
В этот день разрешалось и обновить гардероб: новая, добротная одежда, купленная на Житницу, по поверью, долго носилась. А ещё день считался удачным для планов: всё, что задумали и наметили 15 ноября, сбывалось и реализовывалось.
Народные запретыСтрогих запретов у дня было не меньше, чем дел.
- Категорически нельзя было давать в долг деньги, хлеб или соль. Считалось, что должник не вернёт взятое, а давшего постигнет разорение. Зато свои долги полагалось раздать непременно. Расплатившийся открывал дорогу новой прибыли;
- Нельзя было просить помощи у окружающих: верили, что чужая поддержка принесёт больше вреда, чем пользы;
- Под строжайшим запретом были спиртное и сладкое: ослушника ждали, по поверьям, ссоры в семье, денежные хлопоты и хвори;
- Не ругались, не дразнили и не обижали никого — ни родных, ни соседей, ибо раздор в Акиндинов день тянул за собой беды на работе и в доме;
- Нельзя было пересказывать чужие секреты и сплетничать: распустивший язык навлекал на себя чёрную полосу;
- Ломать ветки деревьев считалось накликанием беды — поленья и хворост только подбирали с земли;
- Не оставляли открытой двери дома: добро и достаток, по поверью, уходят следом за тем, кто не закрыл за собой створку.
Приметы
- Если 15 ноября выпал снег и не растаял, весной ждали дружного разлива рек и хорошего урожая;
- Сильный порывистый ветер сулил суровую, холодную зиму и затяжную весну;
- Если дороги развезло и стоит грязь — тепло простоит до декабря;
- Если река замёрзла — зима будет ровной, но холодной;
- Если дым из трубы стелется по земле, а угли в печи ярко тлеют — быть скорому снегопаду и морозу.