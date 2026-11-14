14 ноября 2026, 10:23

Фото: Istock/ Konoplytska

Согласно народному календарю, 15 ноября отмечается Акиндинов день, который в народе также называют «Житницей» или «Запечником». Такое название появилось потому, что к этой поре крестьяне заканчивали молотьбу и досушивали в овинах последние снопы нового хлеба. Православная церковь в это время чтит память мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемподиста, пострадавших за веру в IV веке в Персии. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: Istock/ Alex Krishtop

Народные запреты

Категорически нельзя было давать в долг деньги, хлеб или соль. Считалось, что должник не вернёт взятое, а давшего постигнет разорение. Зато свои долги полагалось раздать непременно. Расплатившийся открывал дорогу новой прибыли;

Считалось, что должник не вернёт взятое, а давшего постигнет разорение. Зато свои долги полагалось раздать непременно. Расплатившийся открывал дорогу новой прибыли; Нельзя было просить помощи у окружающих: верили, что чужая поддержка принесёт больше вреда, чем пользы;

верили, что чужая поддержка принесёт больше вреда, чем пользы; Под строжайшим запретом были спиртное и сладкое: ослушника ждали, по поверьям, ссоры в семье, денежные хлопоты и хвори;

ослушника ждали, по поверьям, ссоры в семье, денежные хлопоты и хвори; Не ругались, не дразнили и не обижали никого — ни родных, ни соседей, ибо раздор в Акиндинов день тянул за собой беды на работе и в доме;

— ни родных, ни соседей, ибо раздор в Акиндинов день тянул за собой беды на работе и в доме; Нельзя было пересказывать чужие секреты и сплетничать: распустивший язык навлекал на себя чёрную полосу;

распустивший язык навлекал на себя чёрную полосу; Ломать ветки деревьев считалось накликанием беды — поленья и хворост только подбирали с земли;

— поленья и хворост только подбирали с земли; Не оставляли открытой двери дома: добро и достаток, по поверью, уходят следом за тем, кто не закрыл за собой створку.

Приметы

Фото: Istock/ ANDA MIKELSONE