Акулина Гречишница 26 июня: почему нельзя жаловаться на жизнь, пить молоко и сеять огурцы, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 26 июня отмечается Акулина Гречишница, или Акулина-Комарница. Такое название появилось потому, что к этому времени на Руси начинали сеять гречиху, а также повсеместно появлялось великое множество комаров и мошек. Православная церковь в эту дату чтит память святой мученицы Акилины. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит житие раннехристианской святой. Святая Акилина родилась в финикийском городе Библе в III веке, в эпоху жестоких гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Воспитанная в вере, она уже в 12 лет стала открыто проповедовать среди сверстниц-язычниц, обращая их ко Христу. За это её схватили и привели к наместнику Волусиану.
Девочка проявила недетскую твердость. Ни уговоры, ни угрозы не смогли поколебать её веры. Тогда её подвергли жестоким истязаниям: били хлыстами, а затем раскаленными прутьями пронзили голову через уши. Мучители сочли её мёртвой и бросили тело за городом на съедение псам. Однако ночью святая была чудесным образом исцелена и воскрешена ангелом, который повелел ей вернуться и обличить мучителя. Наутро, увидев Акилину живой и невредимой, наместник пришёл в ужас, но приписал это колдовству и приказал казнить её. По преданию, в момент казни душа Акилины отошла к Господу, а палач отсек голову уже бездыханному телу.
В народном сознании образ этой юной мученицы, претерпевшей страдания за веру, чудесным образом переплелся с языческими земледельческими культами. Святая Акилина (в русской традиции — Акулина) стала восприниматься как заступница и покровительница гречихи — одной из главных культур, спасавших крестьян от голода. Крестьяне верили, что она помогает в исцелении болезней и уберегает семью от нужды, а потому в этот день молились ей о добром урожае и достатке.
Традиции дняДень Акулины Гречишницы был наполнен ритуалами, призванными обеспечить сытую зиму. Главной заботой был посев гречихи. Считалось, что гречка — культура привередливая, но посеянная именно 26 июня, с молитвой и благословением, даст богатый урожай.
Утром крестьяне шли в церковь, где освящали зерна для посева. Затем, до полудня, выходили в поле. Работали с особым усердием и внутренней собранностью, понимая, что от этого дня зависит будущий достаток. Примечательно, что существовал и другой, шутливый вариант названия этого дня — «Задери хвосты». Он связан с тем, что скот, измученный нашествием оводов и слепней, бегал по лугам, пытаясь сбить с себя насекомых. Это явление служило для крестьян природным сигналом к началу посевной.
После полудня тяжёлые работы прекращались. Дом наполнялся уютом: хозяйки ставили в печь гречневую кашу. Это блюдо было не просто ужином, а центральным обрядом. Кашу варили на воде, сдобрив маслом, и обязательно угощали всех домочадцев. Существовал обычай угощать гречневой кашей нищих и странников. Считалось, что их благодарность и добрые пожелания принесут в дом мир и богатый урожай. «Уроди вам, православным, гречи без счету», — приговаривали бедняки, принимая угощение. Гречневая каша в этот день считалась не просто едой, а символом сытости и изобилия. Отведать её означало привлечь в свою жизнь денежную удачу.
Народные запретыПредки строго соблюдали ряд запретов, чтобы не прогневать святую и не лишить себя будущего урожая.
- Строжайше запрещалось пить молоко и использовать его в пищу. В народе верили, что в этот день оно «акулино», то есть теряет полезные свойства и может навредить здоровью;
- Нельзя было сеять огурцы. Считалось, что они вырастут кривыми, горькими и водянистыми;
- Запрещалось давать или брать в долг, а также подбирать чужие деньги (особенно на перекрестках). Это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и утечке достатка из дома;
- Категорически не следовало ссориться, сквернословить, шуметь и хвастаться. Считалось, что грубое слово в этот день обладает особой силой и может «загубить» будущий урожай. Хвастовство, по поверьям, могло отнять удачу и спровоцировать сглаз;
- Нельзя было жаловаться на жизнь и проблемы — считалось, что это удесятерит неприятности;
- На Акулину не советовали начинать новые дела, вступать в судебные тяжбы или заключать важные сделки — это сулило долговременные трудности;
- Вторая половина дня предназначалась для отдыха и духовных размышлений. Тяжелый физический труд после обеда был под запретом и мог лишить покровительства святой.
Приметы
- Если на Акулину много оводов — будет хороший урожай гречихи;
- Роса утром — к жаркому лету;
- Туман на рассвете — к обилию грибов в лесу;
- Если пчёлы активно летают с утра — жди солнечной погоды на неделю;
- Комары вьются роем — к тёплым дням;
- Гром в этот день — к хорошему урожаю зерновых.