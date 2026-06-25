25 июня 2026, 11:10

Фото: iStock/ alexmak72427

Согласно народному календарю, 26 июня отмечается Акулина Гречишница, или Акулина-Комарница. Такое название появилось потому, что к этому времени на Руси начинали сеять гречиху, а также повсеместно появлялось великое множество комаров и мошек. Православная церковь в эту дату чтит память святой мученицы Акилины. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Iuliia Leonteva

Традиции дня

Фото: iStock/ etienne voss

Народные запреты

Строжайше запрещалось пить молоко и использовать его в пищу. В народе верили, что в этот день оно «акулино», то есть теряет полезные свойства и может навредить здоровью;

В народе верили, что в этот день оно «акулино», то есть теряет полезные свойства и может навредить здоровью; Нельзя было сеять огурцы. Считалось, что они вырастут кривыми, горькими и водянистыми;

Считалось, что они вырастут кривыми, горькими и водянистыми; Запрещалось давать или брать в долг, а также подбирать чужие деньги (особенно на перекрестках). Это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и утечке достатка из дома;

Это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и утечке достатка из дома; Категорически не следовало ссориться, сквернословить, шуметь и хвастаться. Считалось, что грубое слово в этот день обладает особой силой и может «загубить» будущий урожай. Хвастовство, по поверьям, могло отнять удачу и спровоцировать сглаз;

Считалось, что грубое слово в этот день обладает особой силой и может «загубить» будущий урожай. Хвастовство, по поверьям, могло отнять удачу и спровоцировать сглаз; Нельзя было жаловаться на жизнь и проблемы — считалось, что это удесятерит неприятности;

— считалось, что это удесятерит неприятности; На Акулину не советовали начинать новые дела, вступать в судебные тяжбы или заключать важные сделки — это сулило долговременные трудности;

— это сулило долговременные трудности; Вторая половина дня предназначалась для отдыха и духовных размышлений. Тяжелый физический труд после обеда был под запретом и мог лишить покровительства святой.

Приметы

Фото: iStock/ Candice Estep