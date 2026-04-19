Акулинин день 20 апреля: почему нельзя смотреть на луну, тратить последние деньги и передавать за столом соль, народные приметы
Согласно народному календарю, 20 апреля отмечается Акулинин день, или «Пробуждение русалок». Такое название появилось потому, что, по поверьям славян, именно в это время духи водоемов выходят из зимней спячки. Православная церковь в этот день чтит память мученицы Акилины (Акулины) и диакона Руфина. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДо прихода христианства на Руси 20 апреля называли Березолом или Квитнем — временем сокодвижения у берез и буйного цветения природы. Славяне верили, что с этого дня просыпаются русалки. Согласно мифам, это не сказочные девы с рыбьими хвостами, а скорее духи природы — утопленницы или умершие некрещеными дети. Зимой они спали на дне, а весной их пробуждение сулило людям опасность. Чтобы избежать шалостей нечисти, русалок старались задобрить.
В православной традиции этот день связан с трагической историей мученицы Акилины (Акулины) и диакона Руфина. Они жили около 310 года в городе Синопе (на побережье Черного моря) в эпоху правления императора Максимиана — жестокого гонителя христиан. За исповедание веры Руфина бросили в темницу. Акилина самоотверженно ухаживала за ним, за что также была схвачена.
Находясь в заточении, святые не унывали, а проповедовали. Благодаря их силе духа и чудесам 200 римских воинов, охранявших тюрьму, уверовали во Христа. Узнав об этом, правитель пришел в ярость. Всех новообращенных, а также Акилину и Руфина, казнили через усекновение мечом. Верующие молятся святым о здравии, даровании стойкости в вере, защите от гонителей и исцелении душевных ран.
Традиции дняНаши предки умело совмещали строгий церковный устав с древними обрядами. Главной задачей 20 апреля было наладить мир с водной стихией и заложить фундамент благополучия на весь год.
Самый главный обряд проводили у рек и озер. Женщины брали старую одежду, холсты и рушники. Эти вещи оставляли на берегу в качестве жертвы. Считалось, что русалки, довольные подарками, не будут трогать скот и детей, не защекочут купальщиков до смерти, а также помогут сохранить лен и коноплю на полях.
Чтобы сохранить молодость и красоту на весь год, девушки и женщины умывались «серебряной» водой. С вечера в емкость с водой бросали серебряную монету или ложку. Утром 20 апреля этой водой умывались, читая заговор на здоровье.
Существовал обряд на избавление от зависти и сглаза. Человек слегка похлестывал себя веткой яблони, а затем закапывал эту ветку в землю. Верили, что вместе с веткой «закапываются» и чужие злые мысли, которые могли пристать к человеку.
20 апреля не рекомендовали тратить деньги, но можно было провести ритуал на их приумножение. Пекли хлеб, в горбушку запекали монету, заворачивали в белую ткань, перевязывали красной лентой и закапывали под яблоней. Это должно было привлечь доход в дом.
В южных регионах день считался началом полевых работ. Наши предки говорили: «Акулина пришла — сей морковь да свеклу».
Народные запреты20 апреля считалось мистическим днем, когда грань между мирами истончается. Чтобы не накликать беду, существовали строгие правила:
- Нельзя смотреть в чужие окна. Примета гласит: увидишь чужое горе или ссору — заберешь их в свой дом. Также опасным считалось смотреть на луну через стекло. Запрет особенно строго касался женщин, наши предки верили, что лунный свет через стекло может лишить женщину красоты и жизненной силы;
- Запрещено шуметь у воды. Крики, брань и громкий смех на берегу могут разозлить проснувшихся русалок. Разгневанные духи могли утащить нарушителя спокойствия на дно;
- Не стирать и не полоскать бельё у водоёмов. Считалось, что русалки могут схватить за руки или утащить в воду, особенно молодых девушек;
- Не ходить в лес в одиночку. В некоторых регионах считали, что 20 апреля не только русалки, но и лешие с другой лесной нечистью становятся особенно активны. Одинокого человека они могли запутать, завести в чащу или напугать;
- Не трать последние деньги. Если в этот день опустошить кошелёк, то весь год будешь жить в бедности. Наоборот, старались отложить хоть малую толику «на чёрный день»;
- Не давай соль и не передавай за столом. Отдавая соль в долг или просто так, можно отдать своё счастье и здоровье. Соль — оберег дома, её берегли. Не следовало и передавать ее из рук в руки за столом, так как это могло спровоцировать ссору;
- Не начинай новых дел. Считалось, что все проекты, начатые 20 апреля, потерпят крах из-за козней нечистой силы или обмана партнёров.
Приметы
- Дождь 20 апреля — к хорошему урожаю калины, но плохому урожаю зерновых;
- Мороз на рассвете — будет богатый урожай хлеба и гречихи;
- Яркие звезды ночью — летом родится много грибов и ягод;
- Красная заря — к сильному ветру и ненастью;
- Много уток у водоемов — лето будет засушливым;
- Утро пасмурное, но к обеду солнце — уродится малина.