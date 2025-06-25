25 июня 2025, 16:22

Фото: iStock/Chepko

Православная церковь в этот день чтит память святой мученицы Акилины Библосской. В народном календаре 26 июня (по старому стилю — 13 июня) отмечается праздник Акулины Гречишницы, также известный как Акулина Задери хвосты. В этот день существуют различные обычаи, приметы и запреты. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание История торжества День Акулины Гречишницы: поверья, обычаи и традиционные занятия Что и почему нельзя делать 26 июня Народные приметы:

История торжества

Фото: iStock/Daria Yakovleva



День Акулины Гречишницы: поверья, обычаи и традиционные занятия

Фото: iStock/Smitt



Что и почему нельзя делать 26 июня

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Народные приметы: