Акулинин день 26 июня: как защитить семью от несчастий и избежать бедности, народные приметы
Православная церковь в этот день чтит память святой мученицы Акилины Библосской. В народном календаре 26 июня (по старому стилю — 13 июня) отмечается праздник Акулины Гречишницы, также известный как Акулина Задери хвосты. В этот день существуют различные обычаи, приметы и запреты. Подробности читайте в материале «Радио 1».
История торжестваСвятая мученица Акилина Библосская (Финикийская) жила в III веке в древнем городе Библос. С юных лет она стала христианкой и активно делилась своей верой с подругами, стремясь обратить их к Христу. Это не осталось незамеченным: римский наместник Волусиан попытался уговорить двенадцатилетнюю девочку отказаться от христианства, используя уговоры и ласки. Однако Акилина проявила стойкость и не поддалась на его манипуляции. В результате наместник приказал подвергнуть ее пыткам. Девочка потеряла сознание и, казалось, умерла. Тело мученицы вынесли за пределы города, оставив на съедение собакам.
Ночью ей явился ангел, который велел ей встать и обличить Волусиана. Акилина послушалась и направилась во дворец наместника. Увидев ее, Волусиан испугался, но все же приказал казнить девочку, отсекши ей голову. Христиане похоронили ее с почестями, а позднее святые мощи Акилины были перенесены в Константинополь и помещены в храм, посвященный ей.
День Акулины Гречишницы: поверья, обычаи и традиционные занятияНа Руси в день святой Акилины (Акулины) чествовали гречиху, которая играла важную роль в сельском хозяйстве и символизировала изобилие в доме. Утром на Акулину Гречишницу крестьяне направлялись в церковь, где молились святой Акулине о здоровье, благополучии детей и защите семьи от бедности. После богослужения они отправлялись в поля, чтобы посеять гречку, предварительно освященную в храме. Работы продолжались до полудня.
Еще одной значимой традицией этого дня было приготовление различных блюд из гречневой крупы, особенно каши. Эту кашу употребляли всей семьей и делились ею с нищими, которые в ответ желали хозяевам богатого урожая. Кроме того, женщины готовили блины из гречневой муки. 26 июня считается днем, когда следует есть блюда из гречки.
Согласно народным приметам, в день Акулины Гречишницы часто бывает много мух и других надоедливых насекомых, которые беспокоят домашних животных. Скот пытается избавиться от них, отмахиваясь хвостом. Отсюда и еще одно название праздника — Акулина Задери хвосты. Чтобы защитить животных от назойливых насекомых, их выгоняли на пастбища рано утром, а к полудню возвращали в прохладный хлев.
Что и почему нельзя делать 26 июняВ этот день неуместны сквернословие, ссоры и пустая болтовня. Согласно народным поверьям, каждое сказанное слово имеет особую силу и может негативно отразиться на будущем урожае. Также 26 июня не рекомендуется заниматься важными делами: в прошлом в этот день не заключали сделок и не давали в долг. Физическую работу разрешалось выполнять только до полудня. Пить свежее молоко в этот день считается небезопасным для здоровья.
Согласно поверьям, в день Акулины не следует жаловаться на свою судьбу, чтобы не ухудшить свое положение. Также не стоит хвалиться своими достижениями, чтобы избежать зависти со стороны окружающих. По традициям, в торжество уже не сажают огурцы, так как они вырастут кривыми и сухими. Кроме того, лучше воздержаться от сбора лекарственных трав, так как они могут принести больше вреда, чем пользы.
Акулина Гречишница совпадает с Русальей неделей — временем активности темных сил, поэтому рекомендуется избегать одиночных походов в лес и стараться не покидать дом без необходимости. Также на Акулину не стоит назначать первое свидание, иначе любовные отношения могут оказаться неудачными.
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Народные приметы:
• Если утро туманное, днем ожидается жара.
• Ясное утро предвещает теплое и сухое лето.
• Радуга на утреннем небе сигнализирует о сильном ветре.
• Обильная роса предвещает хороший урожай.
• Много мошкары — к хорошей погоде в ближайшие дни.
• Если много крупных оводов, будет отличный урожай гречихи.
• Ранний вылет пчел из ульев предсказывает солнечный и сухой день.
• Порывистый ветер говорит о предстоящем затишье.
• Вечером паук плетет плотную паутину — к засухе.