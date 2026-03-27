Александров день 28 марта: почему нельзя мыть голову, обижать собак и брать в долг, народные приметы
Согласно народному календарю, 28 марта отмечается Александров день, или «Лесное ухоженье». Такое название появилось потому, что на Руси в эту дату было принято с особым почтением относиться к лесу — главному кормильцу и защитнику крестьянина. Православная церковь в этот день чтит память священномученика Александра Сидского, а также двух мучеников Александров Кесарийских, пострадавших за веру в III–IV веках. О приметах, традициях и запретах — в материале «Радио 1».
История праздникаВ народном сознании этот день хранит память о глубокой древности, когда лес считался живым существом, населенным духами. Крестьяне верили: у леса есть хозяин — Леший, или Лесовик, которому следовало кланяться и благодарить за дары. Языческое почитание леса естественно переплелось с православным календарем. Так 28 марта получило второе название — «Лесное ухоженье».
Православная церковь в этот день вспоминает священномученика Александра, иерея Сидского (Памфилийского). Жил он в III веке в городе Сиде (территория современной Турции). Во времена гонений при императоре Аврелиане игемон Антонин схватил священника и потребовал отречься от Христа и принести жертву идолам. Александр отказался.
Мучители подвергли его страшным пыткам: били жилами, терзали на колесе, бросали в кипящую смолу и в раскаленную печь. Но, по житию, Господь хранил своего служителя. В печи народ увидел двух ангелов, которые охлаждали пламя. Даже выпущенные на мученика звери не тронули его. Видя такую твердость, уверовал один из слуг игемона — и тут же был казнен. В конце концов Александра усекли мечом. Тотчас же игемон Антонин, сидевший на судейском месте, был поражен беснованием и умер по дороге домой.
В этот же день церковь чтит и двух других мучеников с именем Александр, пострадавших в Кесарии Палестинской. Эти юноши сами пришли к правителю, требуя разделить участь своих братьев по вере, и приняли мученическую смерть.
Мощи священномученика Александра Сидского были с честью погребены христианином Евстафием. Где они находятся сегодня — точных сведений не сохранилось, но память о подвиге святого живет в веках. Ему молятся об укреплении веры, о терпении в скорбях, об исцелении от болезней и о защите от нападения врагов.
Традиции дняНа Александров день крестьяне начинали утро не с домашних хлопот, а с поклона лесу. Люди верили: если 28 марта сходить в чащу, поклониться деревьям, попросить прощения за беспокойство и поблагодарить за прошлые дары — лес и в новом году не оставит без грибов, ягод, дичи и целебных трав. Заблудиться в лесу боялись, поэтому перед уходом произносили особые заговоры.
Травники и знахари спешили в этот день в лес за первыми весенними растениями. Считалось, что собранные 28 марта травы обладают особой силой: они лучше всего исцеляют головные боли, снимают порчу и помогают делать сильные обереги.
В Александров день с особым вниманием следили за птицами. Первые чайки, прилетевшие на реки, предвещали тепло и скорый ледоход. Если же птицы сразу начинали купаться в воде — ждали ненастья.
Отдельная традиция связана с волками. На эту дату приходился разгар «волчьих свадеб». Звери становились агрессивными, сбивались в стаи и могли напасть на человека. Услышав ночью страшный вой, крестьяне не крестились в испуге, а переворачивали подушку на холодную сторону — верили, что страх тут же отступит и сон вернется.
В тот день также занимались ремёслами и рукоделием, надеясь на успех и прибыль от начатых дел. Кормили прилетевших птиц, веря, что они принесут в дом счастье. Изготавливали обереги для путешественников, чтобы они не заблудились в пути.
Народные запретыАлександров день, как и многие календарные праздники, оброс строгими запретами. Нарушившего их, по поверьям, ждали неприятности.
- Запрещалось мыть голову. Верили: вода в этот день может смыть связь с близким человеком, приведя к разлуке;
- Нельзя было вычесывать волосы и выбрасывать их в мусор. Считалось, что так можно «облысеть» — потерять не только волосы, но и семейное благополучие. Волосы бросали в проточную воду;
- Не рекомендовали ходить в лес в одиночку. Опасались не столько волков, сколько гнева Лешего, который в этот день особенно ревностно охраняет свои владения;
- Нельзя было давать и брать в долг. Это, по приметам, могло привести к разорению и денежным трудностям на весь год;
- Запрещалось обижать собак, а тем более бить их. Собака в этот день — символ верности. Жестокость к ней оборачивалась предательством друзей;
- Не рекомендовали перебирать старые вещи в шкафу. Верили, что так можно «разбудить» старых врагов и навлечь на себя крупные расходы;
- Спонтанные покупки сулили в дальнейшем непредвиденные траты, поэтому от них тоже воздерживались.
Приметы
- Если чайки прилетели — жди скорого ледохода и тепла;
- Воробьи громко чирикают — к ясной и солнечной погоде;
- Прилетели журавли или жаворонки — к устойчивому теплу; зяблик же, напротив, предвещает стужу;
- Яркий, алый закат — к дождливым дням в ближайшее время;
- Вешние воды текут медленно — год будет неурожайным;
- Хмурое, облачное утро — к вечеру жди дождя;
- Скворцы появились — весна окончательно вступает в свои права.