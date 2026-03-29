Алексей Тёплый 30 марта: почему нельзя ссориться с родственниками, давать в долг и угощать выпечкой, народные приметы
Согласно народному календарю, 30 марта отмечается Алексеев день, или Алексей Тёплый. Такое название праздник получил неслучайно: именно к этой дате на Руси ждали настоящего весеннего тепла, активного таяния снегов и пробуждения природы от зимнего сна. Православная церковь в этот день чтит память преподобного Алексия, человека Божия — святого, чья удивительная история смирения и служения Господу на протяжении веков вдохновляет верующих. О приметах, традициях и запретах читайте в материале «Радио 1».
История праздникаАлексеев день — удивительный пример того, как на русской земле переплелись древние славянские верования и христианское благочестие. Задолго до крещения Руси наши предки в эти дни отмечали пробуждение природы, почитали берёзу — дерево чистоты и гармонии, начинали сбор целебного сока. С приходом православия праздник обрёл новый, глубокий смысл, но не утратил своего жизнеутверждающего начала.
В центре же церковного почитания этого дня — удивительная судьба преподобного Алексия, человека Божия. Он родился в IV веке в Риме, в знатной и богатой семье сенатора Евфимиана. С юных лет стремился к иной жизни, но родители готовили его к браку. В ночь после обручения Алексий отдал невесте кольцо и пояс, сказав: «Сохрани это, и да будет между тобою и мною Господь». А сам тайно покинул отчий дом и отплыл на восток.
Семнадцать лет прожил он в сирийском городе Эдессе, питаясь лишь хлебом и водой, проводя дни и ночи в молитве. Когда молва о его святости распространилась по всей Сирии, Алексий покинул город и после долгих странствий вернулся в родной Рим. Никем не узнанный, он поселился в доме своих родителей, жил под лестницей в каморке, терпел насмешки слуг и, самое тяжкое, слышал рыдания матери и невесты, так и не переставших оплакивать пропавшего сына и жениха. Ещё семнадцать лет длилась эта тайная жизнь.
Лишь после смерти святого, когда в его руке нашли свиток, открывший всю правду, родители узнали сына. Мощи преподобного Алексия покоятся в Риме, в базилике святых Вонифатия и Алексия на Авентинском холме. На Руси святому издавна молятся о смирении, о помощи в трудных обстоятельствах и, конечно, о тепле и хорошем урожае.
Традиции дняС утра пораньше хозяйки отправлялись к берёзовым рощам. Считалось, что именно 30 марта берёзовый сок обретает особую целебную силу. Его собирали в больших количествах, делали из него взвар с мёдом и пряностями, который придавал сил после долгой зимы. А заодно запасали берёзовые почки — из них готовили заживляющие бальзамы и снадобья от ревматизма.
Мужчины в этот день занимались хозяйством: выносили картофель на проращивание, проверяли и чинили телеги, готовясь к полевым работам. Пасечники отправлялись в омшаник, трогали ульи, приговаривая особые слова, чтобы пчёлы готовились к сезону и приносили «густой мёд, ровный воск и частые рои». Рыболовы верили: если в Алексеев день сплести новую сеть да сходить с ней на реку, рыба весь год будет ловиться отлично. А уж щука в этот день сама лёд била, и зимняя спячка рыбы уходила вместе со льдом.
Особое место занимали детские забавы. Ребятишки мастерили кораблики и пускали их по бурным талым ручьям. Считалось: чем дальше уплывёт кораблик, тем богаче будет урожай, а семья не узнает нужды.
В этот день вся семья собиралась за ужином, чтобы проводить зиму и встретить настоящую весну. А ещё — обязательно выходили в поле с пирогом: «угощали» землю и весну-красну, чтобы та отблагодарила добрым урожаем.
Народные запреты
- Наши предки строго-настрого запрещали в этот день ссориться родственникам по мужу и жене. Считалось, что конфликт затянется надолго и примирить враждующих будет почти невозможно. А вот визит к теще с гостинцами, напротив, сулил лёгкую и свободную жизнь;
- Особый запрет касался тех, в чьих домах были новорожденные. Им нельзя было давать в долг деньги, хлеб или соль — вместе с ними, по поверью, можно было «отдать» счастье младенца. Да и вообще, любой денежный долг в этот день грозил разорением и бедностью;
- Отправляться в путешествие 30 марта не рекомендовалось — путь мог обернуться сплошными неприятностями и трудностями;
- На Алексея нельзя было вязать, шить, заниматься домашней работой во второй половине дня. Считалось, что нити могут «запутать» судьбы близких, а уборка — навлечь на семью беду;
- Свежей выпечкой в этот день угощали только своих домочадцев, чужим людям её не давали, чтобы не отдать часть семейного счастья;
- Категорически запрещалось садиться в сани — прокатят, мол, «мимо желаний», да и путь санный из-за таяния снега становился опасен.
Приметы
- Если 30 марта тепло и солнечно — весна будет ранняя и дружная, а год — урожайным;
- Каковы на Алексея ручьи — таков и разлив, большие ручьи сулят широкий паводок и хороший сенокос, малые — скудную заготовку сена;
- Прилет журавлей — верная примета скорого и окончательного тепла;
- Появились цветы мать-и-мачехи — жди тёплого апреля;
- Серёжки на орешнике распустились — морозы больше не вернутся, лето будет жарким;
- Если гуси высоко летят — ещё снег выпадет;
- Воробьи купаются в лужах — к скорому теплу.