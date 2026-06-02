Алёнин день 3 июня: почему нельзя стричь волосы, давать в долг и сидеть дома без дела, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 3 июня отмечается Алёнин день, или Елена-Льносейка. Такое название появилось потому, что именно в это время на Руси начинали сеять лён. Православная церковь в эту дату чтит память святой равноапостольной царицы Елены Константинопольской, матери императора Константина Великого. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЭтот день — удивительный сплав древнего языческого земледельческого календаря и глубокого христианского почитания. Задолго до крещения Руси славяне делили год на циклы работ. Начало июня было сроком сева льна — культуры, которая кормила, одевала и лечила. Лен считался оберегом, льняной нитью перевязывали раны, чтобы те быстрее затянулись, а новорожденных закутывали в льняное полотно для защиты от сглаза.
С приходом православия эти поверья не исчезли, а обрели нового святого покровителя. Церковь 3 июня вспоминает равноапостольную царицу Елену Константинопольскую. Будущая святая родилась в небогатой семье, содержавшей постоялый двор в Малой Азии. Там её заметил римский император Констанций Хлор и сделал своей женой. В 272 году у них родился сын Константин — будущий основатель Константинополя. Став императором, Константин Великий прекратил гонения на христиан и сделал христианство государственной религией.
Елена прославилась своей глубокой верой и миссионерской деятельностью. В преклонном возрасте она совершила паломничество в Иерусалим, где обрела Животворящий Крест. Язычники, ненавидевшие память о Спасителе, завалили пещеру Голгофы землей и построили там языческий храм. По приказу Елены его разрушили и начали раскопки. Вскоре рабочие нашли три креста и отдельно лежащую дощечку с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский».
По преданию, чтобы определить, какой из них принадлежит Христу, патриарх Макарий поочерёдно возлагал кресты на умершего в похоронной процессии. Когда Крест Господень коснулся мёртвого, тот воскрес. Так был обретен Животворящий Крест Господень. В 326 году святая Елена основала на Голгофе храм Гроба Господня и скончалась вскоре после возвращения домой.
Сегодня Елене Константинопольской молятся о благополучии в семье, о помощи в делах, о здравии близких, а также об укреплении веры.
Традиции дняВ Алёнин день крестьяне приступали к активным полевым работам, сеяли лён и гречиху. Считалось, что посевы, сделанные 3 июня, дадут богатый урожай.
Женщины собирали лекарственные травы — зверобой, тысячелистник, ромашку. Люди верили, что в этот день растения обладают особой целебной силой.
Хозяйки пекли обрядовый хлеб и угощали им соседей и путников — так привлекали в дом достаток и благополучие. В деревнях устраивали совместные трапезы, на которые приносили блюда из свежих овощей и зелени. Молодёжь водила хороводы, пела песни, посвящённые лету и плодородию.
Особое внимание уделяли домашним животным: их кормили освящённым хлебом и окропляли святой водой, чтобы защитить от болезней и напастей. В некоторых регионах проводили обряд «обхода полей»: старики и уважаемые жители деревни шли по посевам с иконой святой Елены, молились о богатом урожае.
Также было принято обмениваться небольшими подарками — это символизировало дружбу и укрепление отношений в семье.
Народные запретыВ Алёнин день предки соблюдали строгие запреты, основанные на вековых поверьях:
- Категорически нельзя было начинать новые дела. Считалось, что они не принесут успеха и только отнимут силы;
- Запрещалось ссориться и выяснять отношения. Любая ссора могла перерасти в долгую вражду;
- Не рекомендовалось давать в долг деньги, хлеб или соль — это могло привести к разорению семьи;
- Женщинам запрещалось стричь волосы. Верили, что это укорачивает жизнь и лишает женской силы;
- Нельзя было оставлять неубранным дом. Беспорядок в Алёнин день предвещал проблемы в хозяйстве на весь год;
- Запрещалось отказывать в помощи нуждающимся. Отказ мог навлечь беду на самого отказавшего;
- Незамужним девушкам не разрешалось сидеть весь день дома. Считалось, что это отпугивает женихов и отдаляет замужество.
Приметы
- Если 3 июня ненастье (дождь и ветер), то и вся осень будет холодной и ненастной;
- Сильная жара и духота утром — к засушливому и пасмурному лету, без солнца;
- Густой туман над лесом — к отличному урожаю грибов этой осенью;
- Появились мухоморы — жди скорого урожая белых грибов;
- Вокруг луны виден ореол (круг) — придут пасмурные дни с затяжными дождями.