Раскрыт секрет провала ИИ: почему технология ускоряет работу, но не ведет к росту?
Искусственный интеллект помогает быстрее справляться с задачами, но сам по себе не ведет к росту производительности труда. К такому выводу пришли авторы доклада «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью», подготовленного к ПМЭФ изданием «Ведомости» и фондом «Росконгресс».
Авторы отмечают, что ИИ освобождает время, однако люди редко направляют его на развитие новых навыков. По данным исследования ВШЭ, 90% студентов используют ИИ для учебы. При этом 69% сэкономленного времени они тратят на отдых, а 6% — на развитие.
Аналитики напомнили, что ИИ ускоряет выполнение задач в среднем на 80%. При этом рост эффективности зависит не только от технологии, но и от самого пользователя. Человек должен направлять освободившееся время на освоение навыков, недоступных для замещения ИИ. Авторы доклада советуют перед обращением к ИИ сначала формулировать собственные предположения. Еще одна важная задача — выработать понятные критерии оценки информации, которую выдает система.
