В Госдуме предложили изменить систему оплаты отопления в домах россиян
В Госдуме предложили изменить систему оплаты отопления в домах россиян. С соответствующей инициативой выступил лидер фракции «Справедливая Россия», депутат Сергей Миронов, передает РИА Новости.
Законопроект предусматривает, что граждане смогут оплачивать услугу отопления на основании данных индивидуальных счетчиков, независимо от решений общих собраний жильцов многоквартирных домов и региональных властей, отметил депутат.
Сейчас сумма платы за отопление определяется множеством факторов, включая решения соседей и региональных органов. Миронов считает, что россияне должны нести ответственность только за реальное потребление тепла.
Ранее эксперт в области ЖКХ, сопредседатель Некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова объяснила, как не ошибиться в начислениях за отопление.
