16 июля 2026, 09:30

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Согласно народному календарю, 17 июля отмечается Андреев день, или «Андрей Налива». Название «Налива» появилось не случайно. К этому времени в полях наливались зерновые — колосья тяжелели от зерна, и крестьяне с надеждой смотрели на урожай. Православная церковь в эту дату чтит сразу нескольких святых с именем Андрей: иконописца Андрея Рублева, святителя Андрея Критского и благоверного князя Андрея Боголюбского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ yulenochekk

Традиции дня

Фото: iStock/ Henadzi Pechan

Народные запреты

Фото: iStock/ Igor Klyakhin

Строго запрещалось оставлять открытыми окна и двери на ночь. Внароде говорили, что через них в дом может проникнуть нечистая сила и испортить запасы;

Внароде говорили, что через них в дом может проникнуть нечистая сила и испортить запасы; Не начинать новых дел. Важные начинания и крупные покупки лучше отложить на вторую половину дня или на другой день. Утро 17 июля, по поверьям, не сулит удачи в новых начинаниях;

Важные начинания и крупные покупки лучше отложить на вторую половину дня или на другой день. Утро 17 июля, по поверьям, не сулит удачи в новых начинаниях; Не рекомендовалось ссориться и ревновать. Считалось, что скандалы и выяснение отношений, особенно проявление ревности, в этот день могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до измены и болезней (например, ангины);

Считалось, что скандалы и выяснение отношений, особенно проявление ревности, в этот день могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до измены и болезней (например, ангины); Не стоило оставлять детей без присмотра. Особенно маленьких детей, чтобы они не испугались. Также не рекомендовалось наказывать молодежь, чтобы не спровоцировать замкнутость и проблемы с психикой;

Особенно маленьких детей, чтобы они не испугались. Также не рекомендовалось наказывать молодежь, чтобы не спровоцировать замкнутость и проблемы с психикой; Запрещалось выносить мусор вечером. Существовало поверье, что вместе с мусором из дома можно вымести удачу и благополучие.

Приметы