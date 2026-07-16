Андрей Налива 17 июля: как сохранить финансовое благополучие, привлечь в дом счастье и задобрить домового, народные приметы
Согласно народному календарю, 17 июля отмечается Андреев день, или «Андрей Налива». Название «Налива» появилось не случайно. К этому времени в полях наливались зерновые — колосья тяжелели от зерна, и крестьяне с надеждой смотрели на урожай. Православная церковь в эту дату чтит сразу нескольких святых с именем Андрей: иконописца Андрея Рублева, святителя Андрея Критского и благоверного князя Андрея Боголюбского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаКак и многие народные праздники, день Андрея Налива представляет собой удивительный сплав древних земледельческих обрядов и православных традиций. Крестьяне веками жили в ритме природы, и 17 июля было важной вехой в сельскохозяйственном календаре. В этот день особенно ждали «андреевского» дождя – его считали благословением для посевов, веря, что он напоит озимые и те дадут обильный урожай. В то же время церковное почитание трёх святых Андреев придало дню глубокий духовный смысл.
Святитель Андрей Критский жил в VII–VIII веках в Дамаске. Согласно житию, до семи лет он был нем, но после причастия чудесным образом обрёл дар речи и с жаром принялся изучать Священное Писание. Он стал выдающимся церковным писателем и богословом, автором многих песнопений, и вёл строгую монашескую жизнь, за что был поставлен архидиаконом при константинопольской церкви Святой Софии. Его Великий покаянный канон — одно из самых проникновенных произведений христианской литературы. Для верующих он стал образцом глубокого покаяния и духовной сосредоточенности.
Благоверный князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, был мудрым правителем и смелым воином. Он стремился возвысить Владимиро-Суздальское княжество и прославился пламенной верой. С его именем связано предание о перенесении чудотворной иконы Богоматери из Вышгорода во Владимир. В пути, согласно легенде, Богородица явилась ему во сне и повелела основать на этом месте обитель. Так появился город Боголюбов, за что князь и получил своё прозвание.
Преподобный Андрей Рублёв, великий русский иконописец, жил на рубеже XIV–XV веков. Его жизнь была связана с Троице-Сергиевым и Спасо-Андрониковым монастырями. Он был не просто художником, но и глубоким подвижником, духовным сыном преподобного Никона Радонежского. Самое известное его творение – икона «Святая Троица», написанная для Троицкого собора, – стала вершиной древнерусского искусства. Прославлен Рублев в лике святых был за свою святую жизнь и иконописный подвиг.
В этот день верующие обращаются к этим святым с молитвами. Андрею Рублёву молятся об укреплении в вере и помощи в иконописании, святителю Андрею Критскому – о даровании дара слова и покаяния, а князю Андрею Боголюбскому – о защите и мудрости в государственных делах.
Традиции дняС раннего утра хозяйки выходили в огород и на поле, чтобы «поздороваться» с землёй, притрагивались к колосьям, шептали добрые слова, просили силы и защиты для будущего урожая. Считалось, что именно в этот день зерно «наливается» не только от солнца и дождя, но и от добрых мыслей людей. После этого в доме готовили особую кашу из нового зерна — её подавали всей семьёй, а часть оставляли для домового, чтобы он оберегал хозяйство.
Важной традицией было «окуривание» дома и двора травами: полынью, зверобоем и чабрецом. Пучки трав поджигали и обходили с ними углы избы, хлев и амбар, веря, что дым отгоняет нечистую силу и болезни. В некоторых деревнях к этому добавляли окропление порога святой водой — так соединялись старые и новые обычаи.
Мужчины в этот день осматривали инвентарь и проверяли готовность к жатве: точили косы, чинили телеги, перебирали мешки. Это был не просто хозяйственный труд, а ритуал подготовки к главному летнему делу — сбору хлеба. Считалось, что если всё подготовить заранее, то жатва пройдёт без потерь и неприятностей.
Девушки плели венки из полевых трав и цветов, добавляя в них колоски — такой венок был символом плодородия и будущего благополучия. Его носили весь день, а вечером пускали по воде, загадывая на счастье. Если венок плыл ровно и не тонул — это сулило удачу и скорое замужество.
Дети собирали «андреевские травы» — те, что к середине июля набирали силу: зверобой, ромашку, мяту. Их сушили и хранили до зимы, чтобы лечить простуду и снимать усталость. Взрослые объясняли, что именно 17 июля травы «знают» больше обычного и могут помочь в трудную минуту.
Ещё одной традицией было угощать соседей и путников: выпечкой, молоком, свежими овощами. Это был знак открытости и мира, а также способ «поделиться» будущим урожаем, чтобы он был щедрым. В деревнях устраивали небольшие посиделки, где рассказывали истории, пели спокойные песни и делились советами по хозяйству.
Завершали день тихим семейным ужином без лишней суеты. За столом вспоминали предков, благодарили землю и небо, просили у святых покровителей защиты на остаток лета. Считалось, что спокойный вечер в кругу семьи укрепляет род и приносит в дом мир.
Народные запретыНа Руси в этот день существовал целый ряд запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду.
- Строго запрещалось оставлять открытыми окна и двери на ночь. Внароде говорили, что через них в дом может проникнуть нечистая сила и испортить запасы;
- Не начинать новых дел. Важные начинания и крупные покупки лучше отложить на вторую половину дня или на другой день. Утро 17 июля, по поверьям, не сулит удачи в новых начинаниях;
- Не рекомендовалось ссориться и ревновать. Считалось, что скандалы и выяснение отношений, особенно проявление ревности, в этот день могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до измены и болезней (например, ангины);
- Не стоило оставлять детей без присмотра. Особенно маленьких детей, чтобы они не испугались. Также не рекомендовалось наказывать молодежь, чтобы не спровоцировать замкнутость и проблемы с психикой;
- Запрещалось выносить мусор вечером. Существовало поверье, что вместе с мусором из дома можно вымести удачу и благополучие.
Приметы
- Если на деревьях появились жёлтые листья, осень будет ранняя и холодная;
- Много ягод в лесу – к суровой и холодной зиме;
- Каков день на Андрея Налива – таков будет и Калинник 11 августа;
- Месяц на небе «играет» – к хорошему урожаю зерна;
- Гром в Андреев день — к затяжным дождям в ближайшие недели;
- Пауки плетут большие сети — к сухой и ясной погоде на несколько недель вперёд.