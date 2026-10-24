24 октября 2026, 11:03

Фото: Istock/ leonikonst

Согласно народному календарю, 25 октября отмечается Андрон Звездочёт — день, когда небо будто приоткрывает завесу будущего. Название родилось из крестьянской наблюдательности: в конце октября ночи становятся длинными, звёзды — особенно яркими, а люди испокон веков пытались прочесть в их мерцании знаки грядущих перемен. Православная церковь в эту дату чтит память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Zoya_Avenirovna

Традиции дня

Фото: Istock/ Dmitri Toms

Народные запреты

Наши предки твёрдо знали: 25 октября нельзя громко смеяться — иначе придётся плакать от горя;

— иначе придётся плакать от горя; Нельзя ссориться и обижать окружающих, особенно животных: грубость к скотине оборачивалась бедой для самого обидчика;

грубость к скотине оборачивалась бедой для самого обидчика; Услышав стук в дверь, запрещалось спрашивать «Кто там? » — так, по поверью, можно было впустить в дом нечистую силу или горе;

» — так, по поверью, можно было впустить в дом нечистую силу или горе; Не стирали и не выбивали перины: вместе с грязной водой и пылью из дома уходило счастье, а бессонница потом мучила всю семью;

вместе с грязной водой и пылью из дома уходило счастье, а бессонница потом мучила всю семью; Не считали денег — чтобы не «потерять» их навсегда;

— чтобы не «потерять» их навсегда; Не планировали дальних поездок и не затевали тяжёлой работы: считалось, что сложные дела в этот день принесут ещё больше трудностей;

считалось, что сложные дела в этот день принесут ещё больше трудностей; Не покупали свечей для дома — чтобы не навлечь болезни и недомогание на домочадцев.

Приметы

Фото: Istock/ Evgenii Emelianov