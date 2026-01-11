Фильм «Буратино» собрал два млрд рублей в прокате
Фильм «Буратино» собрал два миллиарда рублей в прокате, став одним из главных хитов новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Кинокартина режиссера Игоря Волошина, вышедшая на экраны 1 января 2026 года, показала высокую динамику: первый миллиард был заработан всего за четыре дня, а второй — менее чем за две недели.
Успех обеспечили ностальгический интерес к советской классике, звездный актерский состав, обновленная музыка Алексея Рыбникова и современная визуализация сказочного мира, созданная командами хитов «Лед» и «Сто лет тому вперед».
Роли исполнили Виталия Корниенко (Буратино), Александр Яценко (папа Карло), Федор Бондарчук (Карабас-Барабас), Виктория Исакова (Лиса Алиса), Александр Петров (кот Базилио), Светлана Немоляева (Тортилла), Анастасия Талызина (Мальвина), Марк Эйдельштейн (Артемон), Рузиль Минекаев (Арлекин) и Степан Белозеров (Пьеро).
Ранее сообщалось, что сборы «Чебурашки 2» за первые восемь дней проката превысили четыре миллиарда рублей.
