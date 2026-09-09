Анна и Савва Скирдники 10 сентября: почему нельзя косить траву, стирать белье и ходить в лес, народные приметы
Согласно народному календарю, 10 сентября отмечается день Анны и Саввы Скирдников. Такое название появилось потому, что к этому времени на Руси завершалась уборка хлебов, и сжатые снопы складывали в большие скирды. Православная церковь в эту дату чтит память праведной Анны Пророчицы и преподобного Саввы Крыпецкого, псковского чудотворца. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНародный праздник Анны и Саввы Скирдников — яркий пример переплетения древних славянских верований с христианской традицией. Языческие корни уходят в те времена, когда окончание жатвы отмечали шумными пиршествами в честь плодородия земли, благодаря богов за урожай. С принятием православия эти обряды не исчезли, но наполнились новым смыслом, связанным с почитанием христианских святых.
Церковь в этот день вспоминает двух подвижников. Святая Анна Пророчица, дочь Фануилова из колена Асирова, была благочестивой вдовой, прожившей в браке семь лет и после смерти мужа посвятившей себя Богу. Она несла служение в посте и молитве и удостоилась великой чести встретить младенца Христа в Иерусалимском храме, куда его принесли родители на сороковой день. Анна узнала Спасителя и возвестила об этом жителей Иерусалима.
Преподобный Савва Крыпецкий, живший в XV веке, принял монашеский постриг на Афоне, а затем пришёл в Россию, в псковские земли. Долгие годы он подвизался в уединении в Крыпецкой пустыни, соблюдая строгий пост и беспрестанно молясь. К нему стекались люди за советом и благословением. Известно чудо исцеления супруги псковского князя Ярослава после молитв Саввы. Святой учил мирян хранить чистоту телесную и нравственную, быть справедливыми и жить в любви. Даже после кончины он являлся, защищая свою обитель от разбойников.
В день памяти этих святых наши предки молились об избавлении от пьянства, просили у Анны Пророчицы заступничества перед Господом, мира в семье, поддержки вдовам и монахиням, а у Саввы Крыпецкого — исцеления от болезней, укрепления духа и помощи в преодолении испытаний.
Традиции дняК этому дню крестьяне старались закончить уборку сена, потому что считалось: если не успеть скирдовать до Скирдников, сено станет сырым и испортится. Скирды ставили строго по ветру — чтобы ветер высушил стебли, но не разметал копны. Мужчины с вилами, женщины с граблями — все выходили в поле, как на праздник. Это был не просто труд, а обряд очищения земли, подготовки её к зиме.
В этот день обязательно пекли хлеб из нового урожая — первый хлеб из свежесмолотой пшеницы. Его освящали в церкви или клали на иконы дома. Считалось, что такой хлеб приносит благословение на весь год.
В честь окончания жатвы устраивали большие застолья. Хозяйки обязательно пекли пироги с калиной — ягодой, которая на Руси считалась символом удачи и любви. Начинку готовили с особым почтением, а готовыми угощениями делились с соседями и родными.
В деревнях часто посещали баню, чтобы избавиться от летней усталости. В этот день баня считалась особенно полезной. Веники делали из дуба и берёзы, а в пар добавляли сухие травы, такие как чабрец, полынь и мята. Считалось, что баня в Скирдники не только очищает тело, но и помогает обрести душевное равновесие.
В селах существовал любопытный обычай: чтобы привлечь удачу после завершения огородных работ, зимнюю одежду вывешивали на видное место. Те, кто хотел привлечь достаток, собирали в поле оставшиеся колоски и хранили их дома как оберег.
День считался удачным для коммерческих дел. Торговцы клали в товар колосья, чтобы привлечь покупателей и увеличить прибыль. Также считалось, что любое доброе дело, сделанное в этот день, вернётся сторицей.
Народные запретыСуществовали и строгие запреты, нарушение которых, по поверьям, грозило бедой:
- Нельзя было косить траву — считалось, что в этот день трава «прощается с солнцем», и если её срезать, она не даст силы в следующем году. Особенно строго запрещалось косить на лугах, где пасли скот;
- Не стоило ходить в лес. Предки верили, что в этот день особенно активен леший, который может запутать и увести путника. Если визита в лес избежать не удавалось, на пеньке оставляли угощение для хозяина леса — пирожок или горсть зерна;
- Категорически нельзя было стирать бельё — особенно женское. Наши предки верили, что в этот день духи воды уходят в глубины, и бельё, выстиранное в их отсутствие, станет «бесовским», а тот, кто его носит, будет болеть;
- Не вспоминали старые обиды. Чтобы обрести гармонию в жизни, следовало простить обидчиков и не держать зла. В противном случае, плохие мысли могли вернуться к человеку с удвоенной силой;
- Не стоило 10 сентября давать обещаний. Считалось, что данные в этот день обещания не будут выполнены.
Приметы
- Если в этот день дождь с грозой — осень будет тёплой;
- Солнечная и тёплая погода — заморозков в ближайшее время не будет;
- Листья берёз пожелтели — к богатому урожаю опят;
- Красный закат — к ненастной погоде;
- Много орехов, но мало грибов — зима ожидается суровой и снежной.