09 сентября 2026, 09:15

Фото: iStock/ satori1

Согласно народному календарю, 10 сентября отмечается день Анны и Саввы Скирдников. Такое название появилось потому, что к этому времени на Руси завершалась уборка хлебов, и сжатые снопы складывали в большие скирды. Православная церковь в эту дату чтит память праведной Анны Пророчицы и преподобного Саввы Крыпецкого, псковского чудотворца. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Natalia Naberezhnaia

Традиции дня

Фото: iStock/ AlvaroRT

Народные запреты

Фото: iStock/ Natalia Tishkova

Нельзя было косить траву — считалось, что в этот день трава «прощается с солнцем», и если её срезать, она не даст силы в следующем году. Особенно строго запрещалось косить на лугах, где пасли скот;

— считалось, что в этот день трава «прощается с солнцем», и если её срезать, она не даст силы в следующем году. Особенно строго запрещалось косить на лугах, где пасли скот; Не стоило ходить в лес. Предки верили, что в этот день особенно активен леший, который может запутать и увести путника. Если визита в лес избежать не удавалось, на пеньке оставляли угощение для хозяина леса — пирожок или горсть зерна;

Предки верили, что в этот день особенно активен леший, который может запутать и увести путника. Если визита в лес избежать не удавалось, на пеньке оставляли угощение для хозяина леса — пирожок или горсть зерна; Категорически нельзя было стирать бельё — особенно женское. Наши предки верили, что в этот день духи воды уходят в глубины, и бельё, выстиранное в их отсутствие, станет «бесовским», а тот, кто его носит, будет болеть;

— особенно женское. Наши предки верили, что в этот день духи воды уходят в глубины, и бельё, выстиранное в их отсутствие, станет «бесовским», а тот, кто его носит, будет болеть; Не вспоминали старые обиды. Чтобы обрести гармонию в жизни, следовало простить обидчиков и не держать зла. В противном случае, плохие мысли могли вернуться к человеку с удвоенной силой;

Чтобы обрести гармонию в жизни, следовало простить обидчиков и не держать зла. В противном случае, плохие мысли могли вернуться к человеку с удвоенной силой; Не стоило 10 сентября давать обещаний. Считалось, что данные в этот день обещания не будут выполнены.

Приметы