Лантратова заявила о необходимости лицензирования для частных домов престарелых
В России действует порядка 1400 негосударственных организаций, где оказывают услуги по уходу за пожилыми людьми или с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
По ее словам, такие заведения предоставляют проживание и уход вне региональных реестров поставщиков социальных услуг. В разговоре с Life.ru Лантратова отметила, что лицензирование должно быть обязательным для всех стационарных учреждений, где предусмотрено круглосуточное пребывание, полностью зависящее от персонала.
«Ситуации, когда у взрослого человека отбирают телефон, не дают уйти или применяют к нему силу, нельзя оправдывать "реабилитацией"», — подчеркнула Лантратова.
Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявляла, что государство должно оперативно реагировать, когда один родитель после развода начинает скрывать ребёнка от другого.