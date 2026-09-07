Лантратова заявила о необходимости лицензирования для частных домов престарелых

07 сентября 2026, 17:44

Фото: iStock/seb_ra

В России действует порядка 1400 негосударственных организаций, где оказывают услуги по уходу за пожилыми людьми или с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.





По ее словам, такие заведения предоставляют проживание и уход вне региональных реестров поставщиков социальных услуг. В разговоре с Life.ru Лантратова отметила, что лицензирование должно быть обязательным для всех стационарных учреждений, где предусмотрено круглосуточное пребывание, полностью зависящее от персонала.





«Ситуации, когда у взрослого человека отбирают телефон, не дают уйти или применяют к нему силу, нельзя оправдывать "реабилитацией"», — подчеркнула Лантратова.