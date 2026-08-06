06 августа 2026, 09:30

Фото: iStock/ CreativeNature_nl

Согласно народному календарю, 7 августа отмечается день Анны Летней, или Анны Зимоуказательницы. Такое название появилось потому, что по погоде этого дня крестьяне безошибочно предсказывали характер грядущей зимы. Православная церковь в эту дату отмечает праздник Успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ Olga Shefer

Праздник был наполнен хозяйственными заботами и радостными предчувствиями. 7 августа повсеместно начинали копать молодую картошку. Чем больше разнообразных блюд из картофеля появлялось на столе в этот день, тем богаче будет семья в следующем году;

Вместе с тем хозяйки начинали сбор черемухи и отправлялись в лес за урожаем грибов;

День считался удачным для крестин и свадеб — такой брак сулил быть крепким, а дети — здоровыми;

Старшие женщины плели венки из полевых цветов и пшеницы, которые потом сжигали на костре — как символ уходящего лета. Дым от такого костра считался очистительным;

Вечером устраивали семейный ужин с картофельной запеканкой и молоком. Картофель символизировал землю, молоко — жизнь. Это был ритуал благодарности природе. За столом не ссорились, не говорили о болезнях и смерти. Вместо этого рассказывали добрые истории, вспоминали добрые поступки. Считалось, что так можно «запечатать» в доме тепло и уют на всю зиму.

Народные запреты

Фото: iStock/ Wachiwit

Категорически запрещалось торговаться и сбивать цену — это сулило финансовые потери и разорение;

— это сулило финансовые потери и разорение; Нельзя было ругаться и выяснять отношения, особенно со старшими — ссоры могли затянуться надолго, а удача покинуть дом;

— ссоры могли затянуться надолго, а удача покинуть дом; В этот день не употребляли мясо , отдавая предпочтение постным блюдам, чтобы не нарушить душевное равновесие;

, отдавая предпочтение постным блюдам, чтобы не нарушить душевное равновесие; Строго запрещалось пересчитывать деньги после обеда — это могло привести к убыткам;

— это могло привести к убыткам; Не рекомендовалось чинить одежду и обувь — считалось, что починенная вещь быстро порвется, а удачу можно «зашить»;

— считалось, что починенная вещь быстро порвется, а удачу можно «зашить»; Нельзя было лениться и предаваться пустым разговорам — безделье могло затянуться на весь предстоящий год;

— безделье могло затянуться на весь предстоящий год; Детей не оставляли одних, чтобы нечистая сила не напугала их и не наслала болезнь.

Приметы