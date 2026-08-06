Анна Зимоуказательница 7 августа: почему нельзя есть мясо, пересчитывать деньги и бездельничать, народные приметы
Согласно народному календарю, 7 августа отмечается день Анны Летней, или Анны Зимоуказательницы. Такое название появилось потому, что по погоде этого дня крестьяне безошибочно предсказывали характер грядущей зимы. Православная церковь в эту дату отмечает праздник Успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДревние славяне всегда пристально следили за природой. Каждое изменение в погоде, каждый порыв ветра, каждый звук птичьего крика — всё это было знаком, посланием от мира духов. 7 августа, согласно древним славянским поверьям, злой дух Хворост ходит по дворам, морозит землю и насылает болезни на стариков. Воздух впервые за лето приобретает прохладу, утренние росы густеют, а к вечеру уже чувствуется дыхание осени.
В основе церковного праздника — Успение праведной Анны, матери Девы Марии и бабушки Иисуса Христа. Святая Анна и её муж Иоаким долгие годы не могли зачать ребенка и до глубокой старости жили в скорби и молитве. За свою многолетнюю веру Господь даровал им чудо — рождение дочери Марии, будущей Богородицы. Скончалась праведная Анна в возрасте 79 лет, проведя последние годы жизни при Иерусалимском храме рядом с дочерью.
Святой Анне молятся о благополучии в семье, о даровании детей, о прощении грехов и укреплении веры. Особенно к ней обращаются женщины, которые долго не могут забеременеть.
Традиции дня
- Праздник был наполнен хозяйственными заботами и радостными предчувствиями. 7 августа повсеместно начинали копать молодую картошку. Чем больше разнообразных блюд из картофеля появлялось на столе в этот день, тем богаче будет семья в следующем году;
- Вместе с тем хозяйки начинали сбор черемухи и отправлялись в лес за урожаем грибов;
- День считался удачным для крестин и свадеб — такой брак сулил быть крепким, а дети — здоровыми;
- Старшие женщины плели венки из полевых цветов и пшеницы, которые потом сжигали на костре — как символ уходящего лета. Дым от такого костра считался очистительным;
- Вечером устраивали семейный ужин с картофельной запеканкой и молоком. Картофель символизировал землю, молоко — жизнь. Это был ритуал благодарности природе. За столом не ссорились, не говорили о болезнях и смерти. Вместо этого рассказывали добрые истории, вспоминали добрые поступки. Считалось, что так можно «запечатать» в доме тепло и уют на всю зиму.
Народные запретыОднако во всем нужно было знать меру. Предки свято чтили запреты, чтобы не навлечь беду:
- Категорически запрещалось торговаться и сбивать цену — это сулило финансовые потери и разорение;
- Нельзя было ругаться и выяснять отношения, особенно со старшими — ссоры могли затянуться надолго, а удача покинуть дом;
- В этот день не употребляли мясо, отдавая предпочтение постным блюдам, чтобы не нарушить душевное равновесие;
- Строго запрещалось пересчитывать деньги после обеда — это могло привести к убыткам;
- Не рекомендовалось чинить одежду и обувь — считалось, что починенная вещь быстро порвется, а удачу можно «зашить»;
- Нельзя было лениться и предаваться пустым разговорам — безделье могло затянуться на весь предстоящий год;
- Детей не оставляли одних, чтобы нечистая сила не напугала их и не наслала болезнь.
Приметы
- Если утро холодное, зима будет ранней и суровой. Чем холоднее рассвет, тем сильнее морозы;
- Какая погода до обеда — такая зима до декабря;
- Если 7 августа идет дождь, зима будет снежной и мягкой;
- Ясный и сухой день предвещает малоснежную и холодную зиму;
- Аисты собираются в стаи — к ранним заморозкам;
- Муравейники становятся высокими — зима будет суровой;
- Если на траве утром замерзла роса, зима будет лютой.