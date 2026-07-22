Антоний Рясочник 23 июля: почему нельзя пить из чужой кружки, ругаться у воды и заниматься уборкой, народные приметы
Согласно народному календарю, 23 июля отмечается Антоний Громоносец. Такое название праздник получил потому, что в этот период на Руси особенно прислушивались к раскатам грома, который в разгар лета бывает особенно частым. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов. В народе праздник также называли Рясочником — из-за обилия ряски на водоёмах. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ день Антония Громоносца христианская традиция тесно переплетается с древними языческими верованиями славян. Наши предки издавна почитали водные стихии и грозовые явления, а с приходом православия эти поверья органично соединились с памятью о святом подвижнике.
Преподобный Антоний Печерский родился в начале XI века в городе Любече под Черниговом и в крещении был наречён Антипой. С юных лет он стремился к духовной жизни и отправился на Афон, где принял монашеский постриг. По благословению игумена он вернулся на Русь, чтобы насаждать иночество в новопросвещённой христианской земле.
Около 1051 года Антоний поселился в пещере на берегу Днепра близ Киева, которую выкопал пресвитер Иларион. Строгий подвижнический образ жизни привлёк к нему учеников, среди которых были Никон и Феодосий. Когда братия разрослась до двенадцати человек, Антоний удалился в затвор на соседнюю гору, а Феодосий стал игуменом и ввёл строгий общежительный устав. Так началась история Киево-Печерской лавры — духовного центра Руси.
Скончался преподобный Антоний в 1073 году и был погребён в Ближних пещерах Лавры. Ему приписывали дар чудотворения и прозорливости. В народе же святого прозвали Громоносцем, поскольку в день его памяти часто гремели грозы, а крестьяне молились ему о защите от молний и непогоды.
Традиции дняВ Антониев день крестьяне начинали утро с молитвы святому о благополучии в делах и защите от гроз. Затем они внимательно прислушивались к раскатам грома: по их характеру судили о предстоящей погоде.
В этот день было принято собирать ряску — водное растение, которое в изобилии покрывало поверхность стоячих водоёмов. Её собирали вилами, наполняли корзины и использовали как удобрение на огородах и корм для скота. Отвар из ряски считался успокаивающим и снотворным средством. При этом существовало поверье, что всю ряску с поверхности водоёма собирать нельзя — нужно было оставить немного для русалок. Согласно легенде, те плели из этого растения кружева для своих нарядов. Говорить у воды старались вполголоса, не ссорились и не ругались, чтобы не прогневать духов.
День считался удачным для дальней дороги, переездов и важных встреч. Рыбаки готовили снасти: гром в этот день, особенно если он приходился на среду или пятницу, сулил богатый улов.
Во многих сёлах проводили «обход поля» — хозяин с иконой в руках шёл по краю пашни, оглашая молитву о добром урожае. Это делалось не только ради урожая, но и для того, чтобы «заговорить» поле от града и молнии. Детей в этот день не посылали в лес — считалось, что в грозу духи природы особенно активны, и можно потеряться.
Народные запретыВ день Антония Громоносец существовало множество запретов — и все они были строги, как церковные уставы.
- Нельзя было выходить под дождь без головного убора — особенно женщинам. Считалось, что дождь в этот день «не простой» — он может «смыть ум» или вызвать болезни рассудка;
- Проводить обряды и гадания с водой. Вода в этот день «заряжена» негативом;
- Ругаться, ссориться и хвастаться у водоёмов — это могло разгневать русалок и обернуться неудачей;
- Пить из чужой кружки или допивать за кем-то — особенно за детьми, чтобы не забрать их здоровье;
- Подметать и мыть пол, заниматься уборкой — это могло привлечь хозяйственные неурядицы;
- Стричь волосы. Люди верили, что вместе с отрезанными волосами можно «укоротить жизнь».
Приметы
- Если 23 июля гром прогремел — осень будет тёплой и сухой;
- Дождь в этот день — к обильному урожаю ягод и грибов;
- Если в полночь на небе ясно — лето будет жарким до конца;
- Гроза ночью — на следующий день будет хорошая погода;
- Гром без молнии — к долгим дождям;
- Гром при ясном небе — к переменчивой погоде. Такую примету называли «безбожной грозой» — она сулила ветер и резкие перепады температуры.