22 июля 2026, 09:30

Фото: iStock/ Maxim Khasanov

Согласно народному календарю, 23 июля отмечается Антоний Громоносец. Такое название праздник получил потому, что в этот период на Руси особенно прислушивались к раскатам грома, который в разгар лета бывает особенно частым. Православная церковь в эту дату чтит память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры и покровителя всех русских монахов. В народе праздник также называли Рясочником — из-за обилия ряски на водоёмах. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ alan64

Народные запреты

Нельзя было выходить под дождь без головного убора — особенно женщинам. Считалось, что дождь в этот день «не простой» — он может «смыть ум» или вызвать болезни рассудка;

Считалось, что дождь в этот день «не простой» — он может «смыть ум» или вызвать болезни рассудка; Проводить обряды и гадания с водой . Вода в этот день «заряжена» негативом;

. Вода в этот день «заряжена» негативом; Ругаться, ссориться и хвастаться у водоёмов — это могло разгневать русалок и обернуться неудачей;

— это могло разгневать русалок и обернуться неудачей; Пить из чужой кружки или допивать за кем-то — особенно за детьми, чтобы не забрать их здоровье;

— особенно за детьми, чтобы не забрать их здоровье; Подметать и мыть пол, заниматься уборкой — это могло привлечь хозяйственные неурядицы;

— это могло привлечь хозяйственные неурядицы; Стричь волосы. Люди верили, что вместе с отрезанными волосами можно «укоротить жизнь».

Приметы

Фото: iStock/ digidreamgrafix