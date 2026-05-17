Арина Капустница 18 мая: почему нельзя считать рассаду, надевать темное и оставлять лопаты на грядке, народные приметы
Согласно народному календарю, 18 мая отмечается Арина Капустница, или Арина Рассадница. Такое название появилось потому, что наши предки начинали массовую высадку капустной рассады в открытый грунт. Православная церковь в этот день чтит память великомученицы Ирины Македонской — одной из первых женщин, причисленных к этому лику святых. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит удивительное переплетение аграрного календаря древних славян с христианским подвигом. Пока женщины спешили посадить капусту, чтобы кочаны родились тугими и белыми, церковь вспоминала историю девушки по имени Пенелопа.
Житие святой гласит, что она родилась в I веке в Македонии в семье правителя-язычника Ликиния. Отказавшись от замужества, она приняла крещение от самого апостола Тимофея и была наречена Ириной. За проповедь христианской веры ее бросали в ров со змеями и пилили железной пилой, но по вере своей она оставалась невредима.
Её стойкость обратила в христианство 10 000 язычников, которые приняли крещение от апостола Тимофея. Проповедуя в Мигдонии, Ирина не только исцеляла больных, но и воскресила умершего юношу. Затем она отправилась с проповедью о Христе в Каллиполь, Константину и Месемврию, где продолжала творить чудеса и исцеления.
В Эфесе Ирина была извещена о своей предстоящей смерти. В сопровождении своего учителя старца Апелиана и других христиан она пришла к пещере. Войдя в неё, святая повелела спутникам закрыть вход большим камнем. Когда на четвертый день христиане пришли к пещере, тела святой там не обнаружили. Сегодня Ирине Македонской молятся об укреплении духа, защите дома и, конечно, о хорошем урожае.
Традиции дня18 мая крестьяне приступали к высадке капустной рассады. Перед работой хозяйка дома обязательно молилась святой Ирине о богатом урожае. Рассаду выносили на огород ранним утром, пока не сошла роса: считалось, что так растения лучше приживутся. При посадке шептали особые слова, чтобы капуста выросла крупной и крепкой.
В некоторых губерниях перед высадкой рассады устраивали небольшой семейный обряд: на грядке оставляли угощение — хлеб с солью, — чтобы задобрить духов земли. Дети помогали взрослым: им доверяли раскладывать ростки по лункам. По поверью, детские руки приносили удачу будущему урожаю.
После работы в огороде семья собиралась за общим столом. На обед обязательно подавали блюда из капусты: щи, голубцы или квашеную капусту с луком. Это символизировало благодарность земле и надежду на щедрый урожай осенью.
Также было принято сажать рядом с капустой укроп, горох, бобы и лук — по народным приметам, эти растения отпугивали насекомых и способствовали хорошему росту кочанов.
Народные запретыВ день Арины Капустницы существовало множество запретов, которые строго соблюдались:
- Нельзя было пропускать высадку капусты: верили, что это приведёт к скудному урожаю;
- Запрещалось считать количество высаженных ростков — иначе часть рассады могла погибнуть;
- Не разрешалось ссориться и браниться возле грядок: злые слова могли «заразить» растения;
- Женщинам не советовали надевать тёмную одежду при работе с рассадой — это, по поверьям, могло «опечалить» капусту;
- Категорически запрещалось давать в долг деньги, хлеб или соль — считалось, что это приведёт к разорению семьи;
- Незамужним девушкам не полагалось работать на огороде в одиночестве: говорили, что это может отсрочить замужество;
- Нельзя было оставлять инструменты на грядках на ночь — по поверьям, это привлекало нечистую силу, которая могла испортить урожай.
Приметы
- Если на Арину пошли дожди — жди богатого урожая зерновых и ржи;
- Если на Капустницу утро туманное — лето будет дождливым;
- Ясное и тёплое утро предвещает жаркое лето;
- Если дует северный ветер — заморозки ещё вернутся;
- Вороны сидят на верхних ветках деревьев — к дождю.