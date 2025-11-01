Артемьев день 2 ноября: Как не «обидеть» домового и не притянуть в дом нечистую силу, народные приметы
Артемьев день — под таким названием 2 ноября вошло в народный календарь Руси. В это время православная церковь чтит память Великомученика Артемия Антиохийского. О традициях наших предков, а также о том, что запрещено делать в этот праздник, читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Святой Артемий жил в IV веке и занимал высокую должность военачальника при императоре Константине Великом. Однако при преемнике Константина – Юлиане Отступнике, возродившем языческие гонения, Артемий открыто выступил в защиту христиан. За смелое обличение жестокости императора он был подвергнут жесточайшим пыткам: его били палками, бросали в темницу, придавливали тяжелым камнем. Но, согласно житию, во время страданий мученику явился Сам Христос, укрепивший его дух. Ни одна пытка не сломила волю святого, и в 362 году он был обезглавлен.
Мощи великомученика Артемия были перенесены в Константинополь и прославились многочисленными чудесами исцелений. Особенно часто к нему обращаются с молитвами об исцелении от болезней желудка и внутренних органов, о даровании сил в борьбе с недугами, о духовной твердости в трудных обстоятельствах и о защите воинов.
Традиции дняК этому времени на Руси завершались основные осенние работы, и крестьяне готовились к зиме, соблюдая особые традиции. Главной традицией дня было приготовление особых блюд. В этот день варили щи и готовили голубцы — сытная пища помогала набраться сил перед долгой зимой. Вечером в дом приглашали гостей, угощали их горячим чаем с пирогами с капустой и яйцом. Этот ритуал не только согревал тело, но и укреплял родственные связи, сплачивая семью перед зимними холодами.
Особое значение придавали защитным обрядам. Чтобы отогнать злые силы от дома, использовали соль и целебные травы — состав таких оберегов варьировался в зависимости от региона. На севере Руси чаще использовали зверобой и полынь, в южных губерниях — чабрец и душицу. Из этих ingredients делали специальные обереги, которые развешивали в дальних углах построек, над входной дверью и оконными проемами. Вечером женщины занимались рукоделием — пряли, ткали и шили, веря, что работа в Артемьев день будет особенно удачной.
Народные запреты
В Артемьев день, отмечаемый 2 ноября, на Руси существовал строгий свод запретов, нарушение которых, по народным поверьям, могло навлечь беду на всю зиму.
- Категорически запрещалось заниматься тяжелой работой в поле и огороде — считалось, что земля в этот день «засыпает», и нарушение ее покоя может привести к неурожаю в будущем году.
- Нельзя было отказывать в помощи странникам и нуждающимся, так как, по легенде, под видом путника мог сам святой Артемий проверять милосердие хозяев.
- Под строгим запретом находились сквернословие и выяснение отношений — наши предки верили, что любое злое слово в этот день притягивает в дом нечистую силу.
- Также запрещалось оставлять дом неприбранным, поскольку беспорядок мог «обидеть» домового, лишив хозяйство его защиты.
Приметы
- Если на Артемьев день выпадал снег и не таял — ждали морозную зиму с обильными снегопадами.
- Воробьи собирались стайками и прячутся в хворост — жди ранние метели.
- Ясный восход солнца 2 ноября сулил мягкую зиму с оттепелями.
- Когда зайцы долго не меняли серую шубку на белую — ждали позднюю и теплую зиму.