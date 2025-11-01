01 ноября 2025, 15:57

Фото: iStock/Dee

Артемьев день — под таким названием 2 ноября вошло в народный календарь Руси. В это время православная церковь чтит память Великомученика Артемия Антиохийского. О традициях наших предков, а также о том, что запрещено делать в этот праздник, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Категорически запрещалось заниматься тяжелой работой в поле и огороде — считалось, что земля в этот день «засыпает», и нарушение ее покоя может привести к неурожаю в будущем году.

Нельзя было отказывать в помощи странникам и нуждающимся, так как, по легенде, под видом путника мог сам святой Артемий проверять милосердие хозяев.

Под строгим запретом находились сквернословие и выяснение отношений — наши предки верили, что любое злое слово в этот день притягивает в дом нечистую силу.

Также запрещалось оставлять дом неприбранным, поскольку беспорядок мог «обидеть» домового, лишив хозяйство его защиты.

Приметы