Артемьев день 2 ноября: почему нельзя ругать детей, сетовать на судьбу и употреблять алкоголь, народные приметы
Согласно народному календарю, 2 ноября отмечается Артемьев день, или «Артемьевы заморозки». Такое название появилось потому, что к этому времени по ночам уже крепко подмораживало, а утренний иней ложился на поля и огороды, словно серебряная вуаль. Православная церковь в эту дату чтит память великомученика Артемия Антиохийского и праведного отрока Артемия Веркольского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаАртемьев день соединил в себе два пласта памяти. Первый уходит в IV век, когда жил великомученик Артемий Антиохийский. Он был знатным римлянином, приближённым императора Константина Великого, а позже — военачальником при его сыне Констанции. Артемий много сделал для утверждения христианства: перенёс мощи апостолов Андрея Первозванного и Луки в Константинополь, а в Египте сокрушал языческих идолов. Когда к власти пришёл Юлиан Отступник, Артемий открыто обличил его жестокость. Разгневанный император приказал пытать святого, но Артемий был чудесно исцелён Христом в темнице. После новых мучений — его придавили камнем — великомученику отсекли голову. Предсказание Артемия о скорой гибели Юлиана сбылось в персидском походе.
Второй Артемий жил на русском Севере почти тысячу лет спустя. Праведный отрок Артемий Веркольский родился в 1532 году в селе Веркола под Архангельском в крестьянской семье. Он рос благочестивым мальчиком, но погиб в двенадцать лет от удара молнии во время грозы на поле. Односельчане сочли внезапную смерть наказанием за тайные грехи и оставили тело непогребённым в лесу. Лишь спустя годы над тем местом увидели необычный свет, а мощи отрока обрели нетленными. От них начали совершаться исцеления, и Артемий Веркольский стал одним из самых почитаемых северных святых. В народе ему молились об избавлении от внезапной смерти без покаяния, о защите детей и здоровье близких.
Именины в этот день отмечают люди с именами Александр, Артемий (Артём), Гавриил, Зосима, Иоанн (Иван), Леонид, Михаил, Николай, Павел, Пётр, Матрона.
Традиции дняАртемьев день на Руси не был шумным гулянием. Это время размеренных домашних дел и тихой подготовки к зиме. Крестьяне начинали с квашения капусты: считалось, что именно в начале ноября она обретает особую крепость и даёт самый вкусный рассол. Капусту рубили всей семьёй, а за работой старались не ссориться — чтобы и заготовка не «скисла» от дурного слова. Хозяйки также пекли пироги с капустой и варили щи, приглашая за стол домочадцев для тихой беседы.
В этот день было принято приводить в порядок дом и двор. Мужчины проверяли крыши, чинили инвентарь, утепляли двери и окна. Считалось, что мелкий ремонт, сделанный именно 2 ноября, продержится до весны. Женщины перебирали зимнюю одежду, выносили шубы и тулупы на морозный воздух, чтобы мех дольше служил и не был поеден молью. Кроме того, в Артемьев день старались завершить все осенние работы на огороде и в саду: последний раз перекапывали грядки, убирали ботву, обрезали сухие ветки.
Если между соседями или родственниками была ссора, Артемьев день считался лучшим временем, чтобы сделать первый шаг к примирению. Тёплые слова, сказанные 2 ноября, по поверьям, обладали особой силой. Вечером семьи собирались за столом. Ужин был скромным, постным, но обязательно включал блюда из капусты и горячие щи. За трапезой вспоминали добрые события уходящего года и благодарили друг друга. Считалось, что благодарность, высказанная в этот вечер, возвращается сторицей.
Народные запретыАртемьев день окружён множеством запретов, и каждый из них имеет своё объяснение.
- Прежде всего, категорически нельзя было ссориться и ругаться. Дурное слово, произнесённое 2 ноября, по поверьям, могло «застрять» в доме надолго и притянуть беды. Особенно опасались брани в адрес детей: считалось, что Артемий Веркольский, сам погибший в отрочестве, строго наказывает за обиду слабых;
- Нельзя было жаловаться на жизнь и сетовать на судьбу. Наши предки верили: тот, кто в этот день ропщет, рискует провести в унынии весь следующий год. Плохие мысли вообще старались гнать от себя — в Артемьев день они обладали свойством быстро сбываться. По этой же причине не загадывали ничего дурного и не желали зла другим;
- Строгий запрет лежал на шумных гулянках и застольях с крепким алкоголем. Артемьев день — время тихой сосредоточенности, а не разгула. Свадьбы и венчания 2 ноября не играли: считалось, что брак, заключённый в этот день, будет недолгим и полным раздоров;
- Не начинали и новых серьёзных дел — ни строительства, ни дальних поездок, ни крупных торговых сделок. Удача в пути в этот день, по приметам, могла обернуться неудачей в делах;
- Не выносили мусор после заката: в народе говорили, что вместе с сором можно выбросить своё счастье;
- Беременным женщинам не рекомендовалось шить и вязать — чтобы не «запутать» судьбу будущего ребёнка.
Приметы
- Если 2 ноября выпал снег — зима установится скоро и будет снежной;
- Иней на деревьях предвещает богатый урожай в следующем году;
- Каков Артемьев день, такова и погода в начале апреля;
- Если на деревьях ещё остались листья — зима придёт поздно и будет мягкой;
- Если в этот день идёт мокрый снег — весна будет сырой и затяжной.