01 ноября 2026, 09:48

Фото: Istock/ oseh51camera

Согласно народному календарю, 2 ноября отмечается Артемьев день, или «Артемьевы заморозки». Такое название появилось потому, что к этому времени по ночам уже крепко подмораживало, а утренний иней ложился на поля и огороды, словно серебряная вуаль. Православная церковь в эту дату чтит память великомученика Артемия Антиохийского и праведного отрока Артемия Веркольского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ lenus-ss

Традиции дня

Фото: Istock/ Elena_Danileiko

Народные запреты

Прежде всего, категорически нельзя было ссориться и ругаться . Дурное слово, произнесённое 2 ноября, по поверьям, могло «застрять» в доме надолго и притянуть беды. Особенно опасались брани в адрес детей: считалось, что Артемий Веркольский, сам погибший в отрочестве, строго наказывает за обиду слабых;

. Дурное слово, произнесённое 2 ноября, по поверьям, могло «застрять» в доме надолго и притянуть беды. Особенно опасались брани в адрес детей: считалось, что Артемий Веркольский, сам погибший в отрочестве, строго наказывает за обиду слабых; Нельзя было жаловаться на жизнь и сетовать на судьбу . Наши предки верили: тот, кто в этот день ропщет, рискует провести в унынии весь следующий год. Плохие мысли вообще старались гнать от себя — в Артемьев день они обладали свойством быстро сбываться. По этой же причине не загадывали ничего дурного и не желали зла другим;

. Наши предки верили: тот, кто в этот день ропщет, рискует провести в унынии весь следующий год. Плохие мысли вообще старались гнать от себя — в Артемьев день они обладали свойством быстро сбываться. По этой же причине не загадывали ничего дурного и не желали зла другим; С трогий запрет лежал на шумных гулянках и застольях с крепким алкоголем. Артемьев день — время тихой сосредоточенности, а не разгула. Свадьбы и венчания 2 ноября не играли: считалось, что брак, заключённый в этот день, будет недолгим и полным раздоров;

Артемьев день — время тихой сосредоточенности, а не разгула. Свадьбы и венчания 2 ноября не играли: считалось, что брак, заключённый в этот день, будет недолгим и полным раздоров; Не начинали и новых серьёзных дел — ни строительства, ни дальних поездок, ни крупных торговых сделок. Удача в пути в этот день, по приметам, могла обернуться неудачей в делах;

— ни строительства, ни дальних поездок, ни крупных торговых сделок. Удача в пути в этот день, по приметам, могла обернуться неудачей в делах; Не выносили мусор после заката: в народе говорили, что вместе с сором можно выбросить своё счастье;

в народе говорили, что вместе с сором можно выбросить своё счастье; Беременным женщинам не рекомендовалось шить и вязать — чтобы не «запутать» судьбу будущего ребёнка.

Приметы

Фото: Istock/ Zoya_Avenirovna