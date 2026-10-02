Астафий Ветряк 3 октября: почему в этот день девушкам запрещалось выходить на улицу и как сильный ветер мог «унести» красоту, народные приметы
Ежегодно 3 октября православные верующие вспоминают великомученика Евстафия Римского, жившего в I веке. В народном календаре эту дату называли Астафием Ветряком, Астафьевыми ветрами или просто Астафьевым днем. Считалось, что в это время осенние ветра становились особенно сильными, а природа постепенно готовилась к зиме. С 3 октября также связывали начало помола зерна нового урожая и подготовку хозяйства к холодам. Кроме того, особое значение придавали снам в ночь на 3 октября — их считали вещими. О том, почему 3 октября называют Астафием Ветряком и что можно и нельзя делать в этот день, — в материале «Радио 1».
Какой церковный праздник отмечают 3 октября3 октября православные вспоминают великомученика Евстафия Римского, жившего в Римской империи. До принятия христианства святого звали Плакидой. Он был известным военачальником и служил при императорах Тите и Траяне. При этом Плакида прославился не только военными заслугами, но и милосердием: он помогал бедным и людям, оказавшимся в нужде.
Согласно преданию, однажды во время охоты Плакида увидел между рогами оленя сияющий крест с образом Спасителя. После этого видения он услышал обращенные к нему слова Иисуса Христа: «Я — Иисус, пришедший спасти людей». Событие стало для военачальника переломным: Плакида решил принять христианскую веру.
Вместе с женой Феопистией и детьми он крестился. После крещения Плакида получил имя Евстафий, а его жена и сыновья также приняли христианские имена.
Жизнь святого после обращения в новую веру оказалась наполнена тяжелыми испытаниями. По преданию, семья потеряла друг друга: разбойники похитили жену Евстафия, а на детей напали звери. Однако спустя годы судьба вновь свела родных вместе. Евстафий вернулся на военную службу и неожиданно встретил свою семью.
Позднее при императоре Адриане святому вновь пришлось пройти испытание верой. Правитель потребовал от Евстафия отречься от Христа и принести жертвы языческим богам. Военачальник отказался выполнить приказ.
За отказ от языческого культа Евстафий вместе с женой и сыновьями подвергся мученической казни. Согласно церковному преданию, тела святых после смерти остались невредимыми, а их лица сияли, что верующие восприняли как свидетельство чуда и крепости христианской веры.
Почему 3 октября называют Астафием ВетрякомНа Руси имя Евстафий со временем получило народную форму Астафий. Поэтому 3 октября стали называть Астафием Ветряком, Астафьевыми ветрами или просто Астафьевым днем.
Название связано с погодой: наши предки замечали, что примерно в это время осенние ветры становились особенно сильными. Люди внимательно следили за их направлением и характером, поскольку считали ветер одним из главных предвестников будущей погоды.
Трофим и Зосима 2 октября: почему в этот день опасно брать в руки ножи и какое угощение привлекало счастье, народные приметы
В народном представлении 3 октября символизировало приближение зимы. Октябрь в целом называли «назимником» или «грязником», а по природным признакам пытались заранее определить, насколько холодными и снежными окажутся следующие месяцы.
С Астафием Ветряком связывали и представление о том, что ветер способен уносить не только пыль и осеннюю сырость, но также болезни, беды и несчастья. Поэтому многие традиционные занятия этого дня имели очищающий смысл.
Традиции и обычаи на Астафия Ветряка: что можно делать3 октября крестьяне занимались подготовкой к зиме и будущему сельскохозяйственному сезону. Мужчины вносили навоз в почву, чтобы повысить ее плодородие и обеспечить хороший урожай в следующем году.
Женщины в этот день проветривали одежду и постель. Считалось, что сильный осенний ветер способен избавить вещи не только от пыли и затхлости, но и от болезней и несчастий.
Особое внимание уделяли уборке дома. Окна и зеркала мыли с добавлением святой воды. Жилище также окуривали можжевельником, полынью или зверобоем. Эти растения использовали в народных представлениях как средство защиты от нечистой силы и всего дурного.
Вечером в доме зажигали свечу. Ее воспринимали как дополнительную защиту от злых духов и негативного воздействия. С Астафьевым днем связывали и особый обряд накануне праздника: у порога дома втыкали осиновый прут, который, согласно поверью, должен был защищать жилище от нечистой силы.
Почему 3 октября считали праздником мельниковАстафий Ветряк имел особое значение для мельников. Считалось, что именно в этот день начинался активный помол зерна нового урожая.
Работа ветряных мельниц напрямую зависела от осеннего ветра, поэтому усиление воздушных потоков становилось важным природным событием для тех, кто занимался переработкой зерна. В связи с началом помола 3 октября в народе также воспринимали как своеобразный праздник мельников.
Что готовили 3 октябряК этому времени крестьяне обычно собирали поздние сорта капусты. Особо ценились кочаны, которые успевали полежать до холодов: считалось, что после этого овощ становился более сочным и вкусным. Женщины квасили капусту и использовали ее для приготовления домашней выпечки. В частности, на стол подавали пироги с капустной начинкой.
В этот день было принято приглашать родственников и близких на ужин, угощать их домашней выпечкой и проводить время вместе.
Верующие также посещали храм и обращались с молитвами к святому Евстафию. У него просили защиты от бед и болезней, а также молились о благополучии и воссоединении семьи.
Что нельзя делать 3 октябряС Астафием Ветряком связывали большое количество бытовых запретов. Согласно народным поверьям, ветер этого дня обладал особой силой, поэтому некоторые действия могли привлечь неприятности.
3 октября не советовали пересчитывать мелкие деньги. Считалось, что такое занятие способно отпугнуть крупные купюры и привести к финансовым потерям. Также не рекомендовалось покупать новое белье, посуду и различные небольшие бытовые вещи. По поверью, такие покупки долго не прослужат и быстро придут в негодность.
Пустыми не возвращали сумки, кухонную утварь и посуду. Такое действие считали символом будущей бедности, финансовых проблем и опустошения дома.
После мытья рук не советовали стряхивать с них воду. Согласно поверью, это могло привести к болезни. В Астафьев день также старались не дарить и не принимать подарки. Исключение делали для денег. Считалось, что обычные подарки могут стать причиной ссор между людьми.
Отдельный запрет существовал для молодых девушек: им не советовали выходить из дома без необходимости, поскольку верили, что сильный ветер способен «унести» красоту.
Сны в ночь на 3 октябряС Астафьевым днем связывали и особые представления о сновидениях. Наши предки верили, что сны в ночь на 3 октября могут оказаться вещими и содержать предзнаменования будущих событий.
Поэтому увиденное во сне старались запомнить и истолковать, сопоставляя образы с происходящими в жизни событиями и народными поверьями.
Народные приметы на 3 октябряНаблюдения за природой занимали важное место в традициях Астафьева дня. По погоде 3 октября наши предки старались понять, какой окажется предстоящая зима, а также прогнозировали дальнейшее течение осени.
Особое внимание обращали на направление ветра, первый снег, утреннюю зарю, туман, иней и состояние деревьев. Наблюдали также за птицами, насекомыми и лесными животными. Согласно народным приметам:
- солнечный день предвещал установление устойчивой теплой погоды;
- если листья долго держались на деревьях, ожидали сухую и теплую осень;
- неравномерный листопад клена и березы считали признаком суровой зимы;
- сильный ветер связывали с будущим ненастьем и бурями;
- северный ветер предвещал скорые морозы;
- южный ветер, напротив, сулил сохранение теплой погоды;
- западный ветер считался предвестником дождей;
- восточный ветер связывали с ясной погодой;
- иней на траве и ветвях предвещал суровую зиму;
- красный закат указывал на похолодание и заморозки на следующее утро;
- плотный утренний туман считался предвестником солнечной погоды в течение дня;
- туманное утро также связывали с теплой осенью и поздним снегом;
- сухая погода предвещала малоснежную зиму;
- большое количество рябины и калины сулило дождливую осень.
Поведение животных и птиц также считалось важным природным сигналом. Такие наблюдения помогали крестьянам оценить предстоящие изменения погоды и скорректировать планы, например определить сроки завершения уборочных работ.
С Астафьевым днем связывали следующие приметы:
- поздний отлет птиц предвещал теплую осень;
- если скворцы задерживались дольше обычного, ожидали сухую осень;
- журавли, летящие высоко и издающие крики, указывали на затяжную осень;
- муравьи, забирающиеся на верхушки растений, предвещали ранние снегопады;
- активно закрывающие летки пчелы считались предвестниками холодной зимы;
- большое количество зайцев и белок в лесу связывали с суровой зимой.