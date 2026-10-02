02 октября 2026, 10:47

Фото: istockphoto / Preto_perola

Ежегодно 3 октября православные верующие вспоминают великомученика Евстафия Римского, жившего в I веке. В народном календаре эту дату называли Астафием Ветряком, Астафьевыми ветрами или просто Астафьевым днем. Считалось, что в это время осенние ветра становились особенно сильными, а природа постепенно готовилась к зиме. С 3 октября также связывали начало помола зерна нового урожая и подготовку хозяйства к холодам. Кроме того, особое значение придавали снам в ночь на 3 октября — их считали вещими. О том, почему 3 октября называют Астафием Ветряком и что можно и нельзя делать в этот день, — в материале «Радио 1».





Содержание Какой церковный праздник отмечают 3 октября Почему 3 октября называют Астафием Ветряком Традиции и обычаи на Астафия Ветряка: что можно делать Почему 3 октября считали праздником мельников Что готовили 3 октября Что нельзя делать 3 октября Сны в ночь на 3 октября Народные приметы на 3 октября

Какой церковный праздник отмечают 3 октября

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Почему 3 октября называют Астафием Ветряком

Трофим и Зосима 2 октября: почему в этот день опасно брать в руки ножи и какое угощение привлекало счастье, народные приметы

Традиции и обычаи на Астафия Ветряка: что можно делать

Фото: istockphoto / Irina Khabarova

Почему 3 октября считали праздником мельников

Что готовили 3 октября

Что нельзя делать 3 октября

Фото: istockphoto / lisatop

Сны в ночь на 3 октября

Народные приметы на 3 октября

Фото: istockphoto / baza178

солнечный день предвещал установление устойчивой теплой погоды;

если листья долго держались на деревьях, ожидали сухую и теплую осень;

неравномерный листопад клена и березы считали признаком суровой зимы;

сильный ветер связывали с будущим ненастьем и бурями;

северный ветер предвещал скорые морозы;

южный ветер, напротив, сулил сохранение теплой погоды;

западный ветер считался предвестником дождей;

восточный ветер связывали с ясной погодой;

иней на траве и ветвях предвещал суровую зиму;

красный закат указывал на похолодание и заморозки на следующее утро;

плотный утренний туман считался предвестником солнечной погоды в течение дня;

туманное утро также связывали с теплой осенью и поздним снегом;

сухая погода предвещала малоснежную зиму;

большое количество рябины и калины сулило дождливую осень.