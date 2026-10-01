Трофим и Зосима 2 октября: почему в этот день опасно брать в руки ножи и какое угощение привлекало счастье, народные приметы
Ежегодно 2 октября православные христиане вспоминают мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за веру в III веке, а также мученика Зосиму Киликийского, жившего примерно столетием позже. В народной традиции этот день получил названия «Трофим и Зосима», «Трофимов день» и «Пчелиная девятина». В 2026 году дата выпадает на пятницу. О том, откуда появился праздник 2 октября, какие традиции соблюдали наши предки, что можно делать в Трофимов день, а от каких поступков советовали отказаться, — в материале «Радио 1».
История праздника Трофима и Зосимы 2 октябряМученики Трофим и Савватий жили во второй половине III века, во время правления римского императора Проба. Они исповедовали христианство, несмотря на преследования, которым могли подвергнуться последователи новой веры. В то время власти требовали от жителей лояльности существующему порядку, участия в традиционных языческих обрядах и принесения жертв богам.
Согласно церковному житию, примерно в 276 году Трофим и Савватий оказались в Антиохии во время масштабного языческого праздника, посвященного Аполлону. Горожане совершали жертвоприношения, однако христиане не захотели принимать участие в этих обрядах. Вместо этого они молились о прекращении идолопоклонства.
Вскоре мужчин схватили и доставили к правителю. Он потребовал, чтобы они отреклись от христианской веры и принесли жертву языческим богам. Трофим и Савватий отказались выполнять приказ, после чего их подвергли жестоким пыткам. Савватий не выдержал истязаний и умер.
Трофима отправили из Антиохии во Фригию, в город Синад. Дорогу для него превратили в отдельное наказание: мученика заставили идти пешком вслед за конными стражниками, надев на его ноги железную обувь с острыми гвоздями. После прибытия в Синад Трофим снова предстал перед представителями власти. Он вновь отказался отречься от своей веры, за что его подвергли новым мучениям и заключили в темницу.
В Синаде жил Доримедонт — городской сановник, который тайно исповедовал христианство. Он навещал заключенного, обрабатывал его раны и поддерживал Трофима. Когда власти узнали об этом, Доримедонта также арестовали и подвергли пыткам вместе с мучеником.
Согласно церковному преданию, Трофима и Доримедонта отдали на растерзание диким зверям. Однако животные не причинили им вреда. После этого мучеников приговорили к смерти.
Кто такой Зосима Киликийский2 октября верующие также чтут память мученика Зосимы Киликийского. Он жил в IV веке в Киликии — области, располагавшейся на юго-востоке Малой Азии.
Зосима исповедовал христианство и не хотел оставаться среди язычников. Поэтому он удалился в горную безлюдную местность и поселился вдали от людей, проводя время в молитвах. По церковному преданию, к отшельнику приходили дикие звери, однако они не причиняли ему вреда.
Однажды правитель Киликии Дометиан отправился на охоту. Во время нее он увидел Зосиму среди диких животных. Отшельника схватили и стали расспрашивать, кто он и каким образом ему удается находиться рядом со зверями.
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Зосима ответил, что является христианином и сознательно выбрал уединенную жизнь. Дометиан враждебно относился к христианской вере. Он приказал арестовать отшельника и доставить его в Назарет. Во время суда правитель потребовал от Зосимы отречься от Христа.
Согласно житию, Дометиан решил посмеяться над пленником и предложил ему в подтверждение своих слов призвать дикого зверя. Зосима помолился, после чего к месту, где его подвергали истязаниям, прибежал лев. Правитель испугался увиденного и распорядился отпустить узника. Однако здоровье Зосимы уже сильно пострадало из-за перенесенных пыток. Вскоре мученик скончался.
Почему 2 октября называют Пчелиной девятинойВ начале октября на Руси завершался сезон медосбора. Перед наступлением холодов пасечникам требовалось подготовить пчелиные семьи к зиме. На такую работу отводили девять дней — с 2 по 10 октября включительно.
Именно поэтому этот период получил название «Пчелиная девятина». Сам день 2 октября в народном календаре называли Трофимом и Зосимой или Трофимовым днем. Зосиму при этом считали покровителем пчел и людей, занимающихся пчеловодством.
С его именем связывали благополучие пчелиных семей, сохранность ульев в течение зимы и будущий медовый урожай. Поэтому в этот период особое внимание уделяли пасеке и состоянию пчел.
Что можно делать 2 октябряУтро Трофимова дня верующие начинали с посещения храма. На богослужении вспоминали мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта и Зосиму Киликийского. В церкви ставили свечи и молились о здоровье родных, укреплении веры и помощи в житейских трудностях.
Пасечники отдельно просили о благополучии своих пчелиных семей и хорошей зимовке пасеки. После службы предки занимались хозяйственными делами. 2 октября осматривали ульи, утепляли их и при необходимости переносили в омшаники — специальные помещения для зимовки пчел. Если осень оставалась теплой, подготовку пасеки могли продолжить и завершить до окончания Пчелиной девятины.
В течение этих девяти дней существовал и особый обычай, связанный с медом. По утрам полагалось натощак съедать ложку меда, а затем запивать его теплой водой. По народным представлениям, такая привычка должна была помочь укрепить здоровье перед наступлением холодов.
Еще одним важным делом считалось угощение близких медом. Хозяйки пекли оладьи и подавали их со свежим медом, приглашали за стол родственников, соседей и знакомых. При этом старались поделиться угощением и с нуждающимися.
Вечером устраивали Трофимовы вечерки. На такие посиделки приходили незамужние девушки и холостые парни. Молодые люди разговаривали, пели и вместе проводили время, знакомились и присматривались друг к другу. Такие встречи могли становиться началом будущего сватовства, поэтому Трофимов день связывали с надеждами на удачный брак. Не случайно в народе говорили: «На Трофима не проходит счастье мимо».
Традиции Трофимова дняМед занимал особое место в традициях Пчелиной девятины. Для крестьян он был не только сладким лакомством, но и привычным домашним средством при различных недомоганиях.
Им угощали при простуде и кашле, добавляли его в теплые напитки, использовали при слабости и упадке сил. Применяли продукт и наружно: им смазывали небольшие раны и поврежденные участки кожи. Большую ценность представлял и пчелиный воск. Из него изготавливали свечи, в том числе те, которые использовали в храмах.
Особым уважением пользовались пасечники. Уход за пчелами требовал опыта и специальных знаний, поэтому к умелым пчеловодам обращались за советами. Они помогали другим разобраться в уходе за ульями и рассказывали, как использовать мед и другие продукты пчеловодства.
Щедрость 2 октября считалась особенно важной. Людей призывали не жалеть мед и угощения для родных, соседей и тех, кому нужна помощь. Скупость в Пчелиную девятину воспринимали как плохой знак, тогда как щедрость, согласно поверьям, должна была принести семье достаток и благополучие.
Что нельзя делать 2 октябряС Трофимом и Зосимой на Руси связывали несколько суеверных запретов. Главный из них касался жадности и нежелания делиться медом. Считалось, что если 2 октября пожалеть угощения для других, человек вскоре сам столкнется с нуждой и может лишиться достатка.
Кроме того, в этот день советовали соблюдать следующие запреты:
- ссориться, сквернословить и оскорблять близких. По поверьям, конфликт 2 октября мог привести к болезням и длительному семейному разладу;
- отправляться на рыбалку и без необходимости подходить к водоемам. Наши предки считали, что такие действия способны навлечь несчастье на воде;
- неосторожно обращаться с ножами и другими острыми предметами. Считалось, что полученная в этот день рана будет долго заживать;
- пересчитывать мелкие деньги и запасы продуктов. По народным поверьям, после этого в доме могло стать меньше денег и еды.
Народные приметы на 2 октябряВ Трофимов день крестьяне внимательно следили за природой. Особое внимание уделяли поведению пчел, направлению ветра, температуре, туману, дождю и листопаду. По этим признакам пытались понять, когда установятся холода, какой окажется оставшаяся часть осени и чего ждать от будущей зимы.
С 2 октября связывали следующие приметы:
- пчелы тщательно залепляют воском летки в ульях — зима будет морозной;
- дует южный ветер — в следующем году стоит ждать хорошего урожая озимых;
- день оказался теплым и туманным — осень продлится долго и будет сравнительно мягкой;
- неожиданно пошел дождь — примерно через неделю наступят первые заморозки;
- начался сильный листопад — пасечникам пора окончательно подготовить ульи к зиме;
- в лесу много грибов — следующая зима окажется дождливой;
- 2 октября прогремел гром — зима будет малоснежной.