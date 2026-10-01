01 октября 2026, 11:02

Фото: istockphoto / Smileus

Ежегодно 2 октября православные христиане вспоминают мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за веру в III веке, а также мученика Зосиму Киликийского, жившего примерно столетием позже. В народной традиции этот день получил названия «Трофим и Зосима», «Трофимов день» и «Пчелиная девятина». В 2026 году дата выпадает на пятницу. О том, откуда появился праздник 2 октября, какие традиции соблюдали наши предки, что можно делать в Трофимов день, а от каких поступков советовали отказаться, — в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Трофима и Зосимы 2 октября Кто такой Зосима Киликийский Почему 2 октября называют Пчелиной девятиной Что можно делать 2 октября Традиции Трофимова дня Что нельзя делать 2 октября Народные приметы на 2 октября

История праздника Трофима и Зосимы 2 октября

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Кто такой Зосима Киликийский

Арина Шиповница 1 октября: почему в этот день боялись перемен и на что указывали улетающие на юг журавли, народные приметы и запреты

Почему 2 октября называют Пчелиной девятиной

Фото: istockphoto / Jakub Wozniczka

Что можно делать 2 октября

Фото: istockphoto / mars58

Традиции Трофимова дня

Что нельзя делать 2 октября

Фото: istockphoto / AntonioGuillem

ссориться, сквернословить и оскорблять близких. По поверьям, конфликт 2 октября мог привести к болезням и длительному семейному разладу;

отправляться на рыбалку и без необходимости подходить к водоемам. Наши предки считали, что такие действия способны навлечь несчастье на воде;

неосторожно обращаться с ножами и другими острыми предметами. Считалось, что полученная в этот день рана будет долго заживать;

пересчитывать мелкие деньги и запасы продуктов. По народным поверьям, после этого в доме могло стать меньше денег и еды.

Народные приметы на 2 октября