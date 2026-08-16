16 августа 2026, 10:10

Фото: iStock/ Nataliy Kl

Согласно народному календарю, 17 августа отмечается Авдотья Огуречница. Такое название появилось потому, что к этому времени заканчивался сбор огурцов. Считалось, что после этого дня огурцы перестают расти, а собранные позже — будут горькими. Православная церковь в этот день чтит память преподобномученицы Евдокии Римляныни. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Igor Zubkov

Традиции дня

Фото: iStock/ delobol

Народные запреты

Фото: iStock/ FooTToo

Нельзя торговать и совершать крупные покупки — день считался неудачным для финансовых операций, прибыли не будет;

— день считался неудачным для финансовых операций, прибыли не будет; Запрещено ссориться, ругаться и перечить старшим — споры могли обернуться долгими неудачами в делах;

— споры могли обернуться долгими неудачами в делах; Девушкам не рекомендовалось ходить на свидания — считалось, что молодой человек может обмануть, а свидание принесет лишь разочарование и слезы;

— считалось, что молодой человек может обмануть, а свидание принесет лишь разочарование и слезы; Нельзя отдавать или дарить комнатные растения — вместе с цветком из дома могли уйти любовь, счастье и благополучие;

— вместе с цветком из дома могли уйти любовь, счастье и благополучие; Запрещалось носить темную или черную одежду — наряд мог привлечь в жизнь «черную полосу» и отогнать удачу;

— наряд мог привлечь в жизнь «черную полосу» и отогнать удачу; В этот день не следовало начинать новых дел, так как любые значимые начинания могли оказаться неудачными. Судьба могла отвернуться от тех, кто действовал слишком поспешно и безрассудно.

Приметы