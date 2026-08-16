Авдотья Малиновка 17 августа: почему нельзя ссориться, ходить на свидания и оставлять огурцы на грядке, народные приметы
Согласно народному календарю, 17 августа отмечается Авдотья Огуречница. Такое название появилось потому, что к этому времени заканчивался сбор огурцов. Считалось, что после этого дня огурцы перестают расти, а собранные позже — будут горькими. Православная церковь в этот день чтит память преподобномученицы Евдокии Римляныни. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДень 17 августа — яркий пример переплетения древних славянских верований с христианской традицией. Наши предки, жившие в гармонии с природой, наделяли каждый день года особым смыслом. В этот период крестьяне подводили итоги летних трудов: дозревала малина, заканчивался сезон огурцов, а частые дожди грозили испортить собранное сено.
Православная церковь в этот день вспоминает преподобномученицу Евдокию Римляныню. Согласно житию, она жила в IV веке и была знатной римлянкой. Во время гонений на христиан Евдокию вместе с другими верующими взяли в плен воины персидского царя Сапора. В плену она не отказалась от своей веры, а напротив — начала проповедовать среди персидских женщин. Многие из них, услышав ее слова, обратились в христианство. За это Евдокию подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили. В народе имя Евдокия трансформировалось в более привычное для русского уха — Авдотья.
На Руси преподобномученице Евдокии молились о крепкой вере, защите от искушений и помощи в семейных делах. Особенно к ней обращались женщины, страдающие от несправедливости или притеснений.
Традиции дняДень Авдотьи, прозванный в народе еще и Малиновкой, а также Сеногнойкой, был насыщен хозяйственными заботами и обрядами.
Первым делом крестьяне спешили завершить сбор огурцов. Считалось, что если оставить их на грядке после 17 августа, они вырастут кривыми, горькими и будут плохо храниться. Собранный урожай тут же шел в засолку — вместе с чесноком и луком, которые тоже убирали в этот день.
В лесах и садах вовсю плодоносила малина. Взрослые и дети отправлялись в лес за ягодой, чтобы сварить из нее варенье, насушить листьев для чая и сделать лекарственные настои. Наши предки верили, что малина, собранная именно 17 августа, обладает особой целительной силой и способна защитить от болезней.
Особое место в этот день отводилось зверобою. Его искали в поле и называли «заячьей кровью». Считалось, что это растение обладает мощной силой против нечисти. Его срывали, чтобы защитить дом от злых духов: пучки зверобоя клали на порог, вешали над входной дверью, втыкали за иконы и прятали в колыбель к младенцам. В народной медицине зверобой прослыл «лекарством от девяноста девяти недугов» — его заваривали, настаивали и даже клали больному под подушку для облегчения страданий.
Также 17 августа было принято делать подарки соседям — особенно тем, кто помогал в поле. Подносили солёные огурцы, варенье или хлеб. Это был не просто знак благодарности, а способ укрепить соседские связи, которые были основой деревенской жизни и подразумевали взаимопомощь и доверие.
Народные запретыС древности наши предки соблюдали ряд запретов, чтобы не навлечь беду на дом и семью:
- Нельзя торговать и совершать крупные покупки — день считался неудачным для финансовых операций, прибыли не будет;
- Запрещено ссориться, ругаться и перечить старшим — споры могли обернуться долгими неудачами в делах;
- Девушкам не рекомендовалось ходить на свидания — считалось, что молодой человек может обмануть, а свидание принесет лишь разочарование и слезы;
- Нельзя отдавать или дарить комнатные растения — вместе с цветком из дома могли уйти любовь, счастье и благополучие;
- Запрещалось носить темную или черную одежду — наряд мог привлечь в жизнь «черную полосу» и отогнать удачу;
- В этот день не следовало начинать новых дел, так как любые значимые начинания могли оказаться неудачными. Судьба могла отвернуться от тех, кто действовал слишком поспешно и безрассудно.
Приметы
- Какова Авдотья — таков и ноябрь. Если день ясный и солнечный, то и ноябрь будет теплым и сухим. Пасмурная и дождливая погода сулит холодный и ненастный ноябрь;
- Много малины в лесу — к богатому урожаю зерновых;
- Обильная роса на траве утром — к плохому урожаю льна;
- Если скот (овцы, козы) ложится спиной к ветру — жди ненастья;
- Густой туман над лесом стелется — к большому урожаю грибов;
- Жаркий и сухой день 17 августа — сенокос будет удачным, а зима начнется мягкая.