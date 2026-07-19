Авдотья Сеногнойка 20 июля: как уберечь дом от злых сил, сохранить здоровье и денежную удачу, народные приметы
Согласно народному календарю, 20 июля отмечается Авдотья Сеногнойка. Такое название появилось потому, что к этому времени часто начинались затяжные дожди, из-за которых скошенное сено могло сгнить прямо на лугах. Православная церковь в эту дату чтит память преподобной Евфросинии Московской, в миру — великой княгини Евдокии, супруги Дмитрия Донского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ этом дне причудливо переплелись древние славянские верования и христианское почитание святых. Наши предки-язычники издавна замечали: в середине июля небо всё чаще хмурится, воздух становится влажным, и дожди, словно проверяя крестьян на сноровку, угрожают уничтожить труды сенокосной страды. С этим природным циклом и связали память святой, имя которой в народном произношении превратилось в Авдотью.
Преподобная Евфросиния, в миру Евдокия, была дочерью суздальского князя Дмитрия Константиновича. В 1366 году, по благословению митрополита Алексия, она сочеталась браком с молодым московским князем Дмитрием Ивановичем — тем самым, кто позже войдёт в историю как Дмитрий Донской. Этот союз имел огромное значение для Руси: он скрепил мир между Москвой и Суздалем. За 22 года счастливого брака Евдокия родила 12 детей: 8 сыновей и 4 дочерей. Двое из её сыновей, Василий и Юрий, в будущем стали великими князьями Москвы.
Несмотря на удачный брак, жизнь княгини была полна испытаний. Она пережила страшную «моровую язву» и пожары в Москве, нашествие литовского князя Ольгерда и разорительный поход Тохтамыша. Однако все эти беды не сломили её духа. Вместе с мужем она разделила подвиг борьбы за освобождение Руси от ордынского ига. В память о победе на Куликовом поле Евдокия построила в Московском Кремле храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, один из первых каменных соборов Москвы. Её духовными наставниками были выдающиеся подвижники Русской земли — преподобные Сергий Радонежский и Феодор Симоновский.
После кончины мужа в 1389 году княгиня не стала править единолично, а посвятила себя благотворительности и молитвенному подвигу. Она тайно носила власяницу и тяжёлые вериги, изнуряла себя постом, а под роскошными княжескими одеждами скрывала истинное благочестие. В 1407 году Евдокия приняла монашеский постриг с именем Евфросиния в основанном ею Вознесенском монастыре и вскоре отошла ко Господу. Святая почитается как покровительница семьи и материнства, к ней обращаются в трудных жизненных обстоятельствах, прося защиты от напастей и укрепления веры.
Традиции дняАвдотья Сеногнойка — день, когда крестьянская жизнь замирала в тревожном ожидании и лихорадочной работе. Главная задача, которая вставала перед каждым двором, — успеть убрать сено до того, как его замочат затяжные июльские дожди. «Сгребешь сено в кучи — так не страшны и тучи», — говаривали в народе, и к этому присловью относились со всей серьёзностью. Наши предки твёрдо знали: если не завершить сенокосную страду к Авдотьиному дню, заготовленный корм неизбежно сгниёт, и тогда долгую зиму скот встретит голодным, а значит, и семья останется без молока и мяса. Поэтому с самого утра мужики торопились досушить скошенное, а бабы, причитая, сгребали сено в высокие стога, стараясь укрыть их от небесной влаги.
Но в этом дне жила и особая, добрая магия, связанная с лесом. Символом Авдотьи почитался могучий дуб — дерево, которое, по поверьям, аккумулировало в себе силу самого Перуна. Хозяйки заготавливали дубовые веники для бани — они считались самыми хворобойными, выпаривающими любую немощь. Из ветвей плели венки для дома, чтобы отогнать нечисть, а старики советовали посидеть под дубом, набраться богатырской мощи на весь год.
В поле тем временем шёл особый обряд. Женщины с песнями выходили на ржаную ниву, срезали первые колосья, свивали из них пояс и подвязывались им с приговором: «Как матушка рожь год стояла, да не устала, так чтобы и моя спинушка не уставала». Этот простой обычай должен был снять ломоту в пояснице, которая мучит жниц при долгом покосе. Первый сноп, названный «именинным», обвязывали чистым полотенцем и несли в церковь освящать. До Покрова он стоял в красном углу под образами, а затем его крошили в корм скоту — чтобы животина не болела и лучше ела зимнее сено.
Особое внимание уделяли чернике. К Авдотье она как раз наливалась соком, и по ней судили о сроках жатвы: «Если ягода поспела — через три дня зажинай рожь». Так лесная ягода становилась для крестьянина надёжным календарём. Чернику сушили на зиму, варили морсы от простуды и томили с мёдом в горшочках — это снадобье ценилось как лучшее лекарство от желудочных хворей.
Народные запретыПредки были убеждены: нарушение запретов в этот день может навлечь беду.
- Свататься и играть свадьбы — семейный союз, заключённый 20 июля, считался непрочным и недолговечным;
- Купаться в открытых водоёмах — верили, что водяной в этот день особенно опасен и может утащить купальщика на дно;
- Давать или брать в долг хлеб, соль и деньги — это, по поверьям, сулило разорение и потерю удачи;
- Завидовать и злословить — зависть в этот день могла обернуться против самого завистника, а злые слова — привлечь в жизнь неприятности;
- Стирать бельё (особенно если день выпадал на пятницу) — считалось, что так можно «смыть» денежную удачу из дома;
- Также нельзя никого обманывать, так как это может привести к неприятным последствиям.
Приметы
- Если 20 июля ясно и тепло — осень будет тёплой и сухой;
- Дождь в полдень — к обильному урожаю капусты и свёклы;
- Много паутины на лугах — к тёплой и солнечной погоде в ближайшие недели;
- Гром в июле — к обильному урожаю зерна, но к заморозкам в августе;
- Туман над рекой утром — к тёплому дню.