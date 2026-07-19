19 июля 2026, 11:37

Фото: iStock/ leonid_tit

Согласно народному календарю, 20 июля отмечается Авдотья Сеногнойка. Такое название появилось потому, что к этому времени часто начинались затяжные дожди, из-за которых скошенное сено могло сгнить прямо на лугах. Православная церковь в эту дату чтит память преподобной Евфросинии Московской, в миру — великой княгини Евдокии, супруги Дмитрия Донского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Церковный календарь» ТК «Союз»

Традиции дня

Фото: iStock/ xalanx

Народные запреты

Свататься и играть свадьбы — семейный союз, заключённый 20 июля, считался непрочным и недолговечным;

— семейный союз, заключённый 20 июля, считался непрочным и недолговечным; Купаться в открытых водоёмах — верили, что водяной в этот день особенно опасен и может утащить купальщика на дно;

— верили, что водяной в этот день особенно опасен и может утащить купальщика на дно; Давать или брать в долг хлеб, соль и деньги — это, по поверьям, сулило разорение и потерю удачи;

— это, по поверьям, сулило разорение и потерю удачи; Завидовать и злословить — зависть в этот день могла обернуться против самого завистника, а злые слова — привлечь в жизнь неприятности;

— зависть в этот день могла обернуться против самого завистника, а злые слова — привлечь в жизнь неприятности; Стирать бельё (особенно если день выпадал на пятницу) — считалось, что так можно «смыть» денежную удачу из дома;

— считалось, что так можно «смыть» денежную удачу из дома; Также нельзя никого обманывать, так как это может привести к неприятным последствиям.

Приметы

Фото: iStock/ Daniel Tamas Mehes