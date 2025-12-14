Аввакумов день 15 декабря: Как очистить дом от негатива, избавится от бессонницы и привлечь удачу на следующий год, народные приметы
На Руси традиционно 15 декабря называют днем святого Аввакума, а в народном календаре — «Аввакумовыми оберегами». Такое название прозрачно указывает на самую суть этого зимнего праздника. После дня осеннего равноденствия, когда ночи становятся длиннее дня, наступает время, когда, по народным поверьям, особенно активна нечистая сила, стремящаяся причинить вред самому уязвимому — детям, и нарушить покой человека через бессонницу. Аввакумов день стал своеобразным «щитом» в календаре, когда с помощью молитв, обрядов и строгих поведенческих правил люди создавали защиту для своего дома и семьи. Подробности — в материале «Радио 1».
История праздникаПраздник установлен в память о ветхозаветном пророке Аввакуме, восьмом из двенадцати малых пророков. Исторических сведений о его жизни сохранилось немного, однако церковное предание рисует образ глубоко верующего и деятельного человека, жившего в VII веке до Рождества Христова в период тяжелых испытаний для иудейского народа. Ему принадлежит одноименная книга в Ветхом Завете, где он пророчествовал о разрушении Иерусалимского храма, Вавилонском пленении и последующем возвращении иудеев на родину. Также он предсказал пришествие Мессии.
Наиболее известным чудом, связанным с его именем, является спасение от голодной смерти другого пророка, Даниила, брошенного в ров ко львам. Согласно легенде, ангел перенес Аввакума прямо в темницу с миской похлебки и хлебом, чем спас узника. Этот мотив помощи страждущему, а также его молитвенное покровительство в сложные времена легли в основу народного почитания Аввакума как заступника и целителя, особенно в духовной растерянности и бессоннице.
Традиции дняАввакумов день на Руси был тихим, «домашним» зимним праздником, когда особое внимание уделяли детям, дому и погодным приметам. Считалось, что от того, как проведён этот день, зависит здоровье семьи.
Центральной традицией праздника была молитва пророку Аввакуму. К нему обращались с просьбами об избавлении от бессонницы. Особенно усердно молились родители за детей, считая святого их особым покровителем. Просили защиты от болезней, травм и, что самое важное, от злых духов — «ночниц» или «крикас», которые, по поверьям, пугали малышей по ночам, вызывая плач и беспокойство.
Существовал специальный обряд для младенцев. Ребенка трижды обмывали водой, читая особый заговор, а затем облачали в чистую ночную рубашку. Считалось, что это надежно ограждает сон ребенка от темных сил на всю зиму. При этом 15 декабря перед сном ребенка матери читали молитвы, крестили колыбель, клали под подушку освящённые травы или небольшие иконки и не оставляли ребёнка одного в темной горнице.
Взрослые для борьбы с бессонницей использовали и «тихую магию» трав. В подушки и матрасы добавляли сушёную мяту, душицу, валериану, иногда хмель. Такие наполнители, по поверьям, успокаивали и тело, и душу. Считалось, что запах трав убаюкивает и отгоняет назойливые мысли, мешающие заснуть.
День был благоприятен для избавления от старья. Следовало перебрать вещи, выбросить или раздать ненужное, вымести сор. Этот акт символизировал очищение дома от накопленного негатива и плохой энергетики, и, по поверьям, привлекал удачу и благополучие в будущем году. После уборки углы дома окропляли святой водой для защиты.
Женщинам и девушкам в этот день полагалось заниматься спокойным рукоделием: прясть, вязать, шить. Однако было строгое табу: нельзя было штопать и ставить заплатки. Считалось, что вся работа в таком случае «расползётся», а в жизни появятся «дыры» и проблемы.
Поскольку это время поста, день проходил без шумных гуляний и пиршеств. Вечером хозяйки готовили простую постную пищу – каши, тушёные овощи, квашеную капусту, горячие напитки, стараясь, чтобы дом наполнялся теплом и ощущением защищённости.
Народные запретыЗапреты этого дня — продолжение идеи сохранения покоя и целостности защитного круга. Нарушение могло, по мнению предков, разрушить эту хрупкую гармонию.
- Не шуметь и не конфликтовать. Категорически запрещалось кричать, особенно на детей и животных. Считалось, что это могло спровоцировать болезнь у ребенка или прогнать домового — хранителя домашнего очага, который в стужу особенно важен.
- Не тревожить дом и не начинать нового. Под запретом были любые ремонтные работы, перестановка мебели, громкий ремонт. Это могло «потревожить» домового и навлечь его недовольство. Также не начинали новых важных дел, не отправлялись в дальнюю дорогу и старались не строить грандиозных планов, чтобы не спугнуть удачу.
- Не поднимать находки. Один из самых строгих запретов касался любых предметов, найденных на земле, особенно на перекрестках. Существовало поверье, что таким образом недобрые люди «подкидывали» свои болезни, сглаз или порчу. Взяв находку, человек рисковал забрать чужое несчастье себе.
- Не нарушать телесную целостность. Не рекомендовалось стричь волосы и ногти, а также мыть голову (особенно беременным женщинам), чтобы «не укоротить век» и не навлечь болезни.
- Соблюдать пост. Поскольку день приходится на Рождественский пост, под запретом были шумные застолья, алкоголь и пища животного происхождения. Трапеза должна была быть скромной и постной.
Приметы
- Обильный снег и густой иней на полях и деревьях сулили богатый, плодородный год и щедрый урожай.
- Яркие, искристые морозные узоры на окнах предсказывали буйную, пышную зелень весной.
- Если петух кричал рано утром на морозе, это предвещало скорую оттепель.
- Громкое, беспокойное карканье ворон и их кружение над домами сулило ненастье, снегопад и метели.
- Считалось, что погода в Аввакумов день показывала, каким будет конец января (Афанасьев день, 31 января) — если 15 декабря было морозно, то и 31 января ждали стужи, и наоборот.