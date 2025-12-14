14 декабря 2025, 11:29

Фото: iStock/ yanikap

На Руси традиционно 15 декабря называют днем святого Аввакума, а в народном календаре — «Аввакумовыми оберегами». Такое название прозрачно указывает на самую суть этого зимнего праздника. После дня осеннего равноденствия, когда ночи становятся длиннее дня, наступает время, когда, по народным поверьям, особенно активна нечистая сила, стремящаяся причинить вред самому уязвимому — детям, и нарушить покой человека через бессонницу. Аввакумов день стал своеобразным «щитом» в календаре, когда с помощью молитв, обрядов и строгих поведенческих правил люди создавали защиту для своего дома и семьи. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ ChamilleWhite

Народные запреты

Фото: iStock/ kosmos111

Не шуметь и не конфликтовать. Категорически запрещалось кричать, особенно на детей и животных. Считалось, что это могло спровоцировать болезнь у ребенка или прогнать домового — хранителя домашнего очага, который в стужу особенно важен.

Категорически запрещалось кричать, особенно на детей и животных. Считалось, что это могло спровоцировать болезнь у ребенка или прогнать домового — хранителя домашнего очага, который в стужу особенно важен. Не тревожить дом и не начинать нового. Под запретом были любые ремонтные работы, перестановка мебели, громкий ремонт. Это могло «потревожить» домового и навлечь его недовольство. Также не начинали новых важных дел, не отправлялись в дальнюю дорогу и старались не строить грандиозных планов, чтобы не спугнуть удачу.

Под запретом были любые ремонтные работы, перестановка мебели, громкий ремонт. Это могло «потревожить» домового и навлечь его недовольство. Также не начинали новых важных дел, не отправлялись в дальнюю дорогу и старались не строить грандиозных планов, чтобы не спугнуть удачу. Не поднимать находки. Один из самых строгих запретов касался любых предметов, найденных на земле, особенно на перекрестках. Существовало поверье, что таким образом недобрые люди «подкидывали» свои болезни, сглаз или порчу. Взяв находку, человек рисковал забрать чужое несчастье себе.

Один из самых строгих запретов касался любых предметов, найденных на земле, особенно на перекрестках. Существовало поверье, что таким образом недобрые люди «подкидывали» свои болезни, сглаз или порчу. Взяв находку, человек рисковал забрать чужое несчастье себе. Не нарушать телесную целостность. Не рекомендовалось стричь волосы и ногти, а также мыть голову (особенно беременным женщинам), чтобы «не укоротить век» и не навлечь болезни.

Не рекомендовалось стричь волосы и ногти, а также мыть голову (особенно беременным женщинам), чтобы «не укоротить век» и не навлечь болезни. Соблюдать пост. Поскольку день приходится на Рождественский пост, под запретом были шумные застолья, алкоголь и пища животного происхождения. Трапеза должна была быть скромной и постной.

Приметы