Выяснилось, на какую зарплату рассчитывают россияне в 2026 году

14 декабря 2025, 04:35

«Работа.ру»: Россияне рассчитывают получать 215 тыс. рублей в месяц в 2026 году

Фото: iStock/mizar_21984

Средняя зарплата, которую хотели бы получать россияне в 2026 году, составляет 214 900 рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».