Выяснилось, на какую зарплату рассчитывают россияне в 2026 году
Средняя зарплата, которую хотели бы получать россияне в 2026 году, составляет 214 900 рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
Исследование проводилось с 1 по 4 декабря, в нём приняли участие 3,2 тысячи человек из всех регионов России.
Самые высокие зарплатные ожидания у специалистов сферы IT, интернета и телекома — они рассчитывают на доход в 270 200 рублей. За ними следуют работники ритейла и торговли (251 200 рублей), а также маркетинга и рекламы (231 700 рублей).
Более скромные ожидания у представителей других отраслей. Так, например, специалисты в сфере образования и науки ориентируются на 134 500 рублей, а работники охраны и безопасности — на 100 000 рублей в месяц.
