Белье после стирки пахнет сыростью и покрывается пятнами не просто так: какую ошибку совершают все и чем быстро почистить машинку дома?
Стиральная машина может годами работать без серьезных сбоев, но при этом портить вещи, оставлять на ткани серый налет и наполнять ванную комнату неприятным запахом. Многие ищут причину в порошке или качестве воды, хотя проблема часто скрывается в самой технике и в привычках ухода. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Почему стиральная машина начинает портить одеждуЕсли после стирки вещи теряют форму, покрываются катышками или получают затяжки, виноват не только режим. Часто проблема возникает из-за перегруза. Когда барабан забит до отказа, ткань сильно трется о стенки и молнии на другой одежде. Из-за этого тонкие материалы быстрее изнашиваются, а трикотаж вытягивается. Еще одна частая причина связана с избытком порошка или геля. Хозяйки нередко думают, что большое количество средства лучше отстирает грязь. На деле остатки оседают в лотке, на манжете и внутри бака. Потом этот налет попадает на белье и оставляет разводы.
Иногда одежду портит неправильная программа. Деликатные ткани плохо переносят горячую воду и сильный отжим. Шерсть садится, синтетика теряет вид, а хлопок быстрее тускнеет. Ошибка кажется мелочью, но результат заметен уже через несколько циклов. Не стоит исключать и механические повреждения. Если на барабане появились неровности, заусенцы или сколы, поверхность начинает цеплять ткань. В таком случае на рубашках и футболках возникают затяжки, а на тонких изделиях даже дыры.
Откуда в машинке появляется неприятный запахЗапах сырости не возникает сам по себе. Обычно его провоцирует влага, которая остается внутри после стирки. Многие сразу закрывают люк, а затем плотно задвигают лоток. Внутри сохраняется тепло, а в складках манжеты собирается вода. Такая среда отлично подходит для грибка и бактерий. Свою роль играет и привычка стирать только на коротких режимах при низкой температуре. Экономия времени удобна, но жир, остатки моющих средств и грязь не всегда уходят полностью. Со временем на внутренних деталях образуется скользкая пленка. Именно она часто дает тяжелый затхлый запах.
Налет скапливается и в отсеке для порошка. Там оседают гранулы, гель и кондиционер. Если не промывать лоток, масса густеет, темнеет и начинает неприятно пахнуть. Похожая картина возникает в сливном фильтре, где задерживаются волосы, нитки, монеты и мелкий мусор. Иногда причина кроется в канализации. Если шланг подключили неправильно или слив работает с перебоями, запах из труб поднимается обратно. Тогда даже чистый барабан не спасает ситуацию.
Как почистить стиральную машину подручными средствамиПеред началом уборки нужно отключить прибор от сети. Затем стоит достать белье, открыть дверцу и подготовить мягкую ткань, соду, уксус или лимонную кислоту. Важно помнить одно правило: уксус нельзя смешивать с хлорсодержащими средствами. Сначала лучше заняться лотком. Его нужно вынуть, замочить в горячей воде и очистить старой щеткой. Сода хорошо растворяет налет и помогает убрать липкие остатки порошка. После промывки деталь следует вытереть насухо. Дальше стоит осмотреть манжету. Под резинкой часто прячутся волосы, ворс и мелкий мусор. Все это нужно убрать салфеткой. Затем можно нанести кашицу из соды и воды на загрязненные участки. Через десять минут состав легко снять влажной тряпкой. Если на складках появились темные точки, их лучше обработать уксусом и снова протереть поверхность.
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Следующий этап касается барабана. Для глубокой очистки подойдет пустой цикл на высокой температуре. Внутрь можно добавить 100–150 граммов лимонной кислоты. Она помогает убрать часть накипи и освежает технику. Если дома нет такого средства, подойдет стакан столового уксуса 9%. Его наливают прямо в барабан, а затем включают длинную программу без белья.
После этого нужно проверить фильтр. Обычно он находится внизу за маленькой дверцей. Перед открытием лучше подложить тряпку, потому что внутри часто остается вода. Фильтр выкручивают, очищают от мусора и промывают под краном. Затем деталь ставят на место. В завершение стоит протереть стекло люка и внутренние поверхности сухой тканью. После уборки дверцу лучше оставить приоткрытой на несколько часов. Так влага быстрее уйдет, а запах не вернется.