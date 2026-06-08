08 июня 2026, 15:53

Фото: iStock/unclepodger

Стиральная машина может годами работать без серьезных сбоев, но при этом портить вещи, оставлять на ткани серый налет и наполнять ванную комнату неприятным запахом. Многие ищут причину в порошке или качестве воды, хотя проблема часто скрывается в самой технике и в привычках ухода. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему стиральная машина начинает портить одежду Откуда в машинке появляется неприятный запах Как почистить стиральную машину подручными средствами Что делать, чтобы проблема не повторялась

Почему стиральная машина начинает портить одежду

Фото: iStock/brizmaker

Откуда в машинке появляется неприятный запах

Как почистить стиральную машину подручными средствами

Тараканы, мошки, моль и муравьи исчезнут без дорогой химии: простой способ навести порядок в квартире. Хитрость, о которой многие молчат

Что делать, чтобы проблема не повторялась