Без дорогой химии и трат: как отмыть сковороду, потемневшее дно кастрюли, духовку и плиту. Хозяйки об этом молчат, но способ проще некуда
Кухня быстро теряет аккуратный вид, если жир и нагар копятся неделями. Сковорода покрывается липким слоем, дно кастрюли темнеет, духовка начинает пахнуть гарью, а плита собирает все брызги после готовки. Хорошая новость в том, что вернуть чистоту можно без дорогой химии и долгой возни. Главное — действовать по порядку и подбирать способ под каждую поверхность. Когда загрязнений много, не стоит тереть все подряд жесткой губкой. Такой подход часто царапает металл, портит покрытие и только размазывает грязь. Сначала лучше размягчить старый слой, а потом убрать его мягким, но действенным средством. Именно так проще отмыть сковороду от старого жира, привести в порядок потемневшее дно кастрюли, очистить духовку от нагара и быстро освежить плиту. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
С чего начать уборку на кухнеПеред чисткой стоит убрать остатки еды и пыль с поверхностей. Затем нужно оценить материал. Чугун, нержавейка, эмаль и антипригарное покрытие требуют разного ухода. Если использовать один и тот же состав для всего сразу, можно испортить посуду или технику. Лучше начинать с самых грязных зон. Пока жир размокает на сковороде или в духовке, можно заняться плитой и кастрюлями. Такой порядок экономит время и помогает довести уборку до конца без лишней усталости.
Как отмыть сковороду от старого жираСтарый жир на сковороде редко уходит после обычного мытья. Он прилипает к стенкам, въедается в дно и со временем становится плотным. В такой ситуации помогает теплая вода, сода и средство для посуды. Сначала налейте в раковину горячую воду. Добавьте немного геля и две-три ложки соды. Положите сковороду в этот раствор на тридцать минут. После замачивания нанесите на загрязненные места кашицу из соды и воды. Оставьте состав еще на десять минут. Затем пройдитесь мягкой стороной губки. Обычно жир сходит заметно легче. Если слой очень плотный, подойдет уксус. Смешайте его с водой в равной пропорции, налейте в посуду и прогрейте несколько минут на слабом огне. После этого слейте жидкость, дождитесь остывания и удалите остатки налета губкой. Этот способ хорошо работает с нержавейкой и обычным металлом.
С антипригарной посудой нужно быть осторожнее. Для нее не подходят жесткие щетки, ножи и агрессивные порошки. Лучше взять мягкий гель, теплую воду и немного соды без сильного нажима. Если покрытие уже повреждено, от едких составов стоит отказаться совсем. Чугунную сковороду можно чистить активнее, но без долгого контакта с водой. После мытья ее важно сразу вытереть насухо и слегка смазать маслом. Так поверхность не начнет ржаветь, а готовить на ней будет проще.
Как отмыть дно кастрюли, если оно потемнелоДно кастрюли темнеет из-за нагрева, капель жира и нагара. Особенно это заметно на светлой эмали и нержавейке. Для свежих следов подойдет сода с водой. Нанесите густую пасту на потемневший участок и оставьте на пятнадцать минут. Потом аккуратно потрите губкой. Если налет не ушел, добавьте немного лимонной кислоты или несколько капель уксуса. Реакция поможет размягчить грязь. Нержавеющую кастрюлю удобно чистить смесью соды и средства для посуды. Состав распределяют по дну, выдерживают около двадцати минут и смывают теплой водой. После этого поверхность стоит протереть насухо, чтобы вернуть блеск.
Эмаль требует деликатного ухода. Ее легко поцарапать, поэтому металлические губки лучше не использовать. Если дно сильно потемнело, поможет раствор из воды и лимонной кислоты. Кастрюлю ставят в большой таз, наливают горячую воду, добавляют кислоту и оставляют на полчаса. Затем грязь снимают мягкой губкой. Если темный слой держится давно, можно взять хозяйственное мыло. Натрите немного стружки, растворите ее в горячей воде и нанесите на наружную часть. Через некоторое время налет отходит заметно легче. Такой способ хорошо подходит для регулярного ухода.
Как очистить духовку от нагара без лишних усилийДуховка собирает жир быстрее, чем кажется. Брызги от мяса, выпечки и соусов оседают на стенках, а затем превращаются в нагар. При следующем нагреве он начинает гореть и дает тяжелый запах. Сильное трение здесь почти не помогает. Намного удобнее сначала размягчить загрязнения. Для этого смешайте соду с водой до состояния густой пасты и распределите ее по внутренним стенкам, кроме нагревательных элементов. Оставьте состав на несколько часов. Лучше сделать это вечером и вернуться к уборке утром. После выдержки сбрызните поверхность уксусом из пульверизатора. Появится легкая реакция, которая поднимет налет. Затем соберите остатки мягкой губкой или салфеткой. В конце протрите камеру чистой водой несколько раз, чтобы убрать следы средства и запах.
Стекло на дверце часто пачкается сильнее всего. На него тоже можно нанести содовую пасту. Если жир старый, подойдет гель для посуды с несколькими каплями нашатырного спирта, но работать с ним нужно при открытом окне. После очистки стекло важно тщательно промыть. Решетки и противни лучше замочить отдельно. Горячая вода, сода и немного средства для мытья посуды справляются с этой задачей намного быстрее, чем сухая чистка. Через час нагар обычно снимается без чрезмерных усилий.
Как отмыть плиту от жира и пятенПлита пачкается каждый день. На ней остаются капли масла, следы от кастрюль, подтеки супа и засохшие кусочки еды. Если не убирать их сразу, поверхность быстро теряет вид. Для стеклокерамики нужен мягкий уход. Сначала протрите панель влажной салфеткой, чтобы убрать крошки. Затем нанесите средство для таких покрытий или обычный гель для посуды. Через несколько минут удалите грязь мягкой тканью. Для стойких пятен используют специальный скребок.
Газовую плиту удобнее чистить по частям. Снимите решетки и конфорки, замочите их в горячей воде с содой, а верхнюю панель протрите раствором воды и уксуса. Жир возле ручек хорошо уходит с помощью старой зубной щетки. Она достает туда, куда губка не проходит. Если плита из нержавейки, ее не стоит тереть сухими порошками. После такой уборки часто остаются заметные царапины. Лучше взять мягкий крем или раствор соды, а потом отполировать поверхность сухой салфеткой из микрофибры.