Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля: зачем отпускать птиц на волю, прокаливать соль и печь просфоры, народные приметы
Согласно народному календарю, 7 апреля отмечается один из самых светлых и почитаемых праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В переводе с церковнославянского это слово означает «Благая весть». Наши предки называли этот день «Божьим даром» и верили, что даже грешников в аду перестают мучить в этот светлый праздник. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника — событие, описанное только в Евангелии от Луки. В город Назарет к Деве Марии явился архангел Гавриил. Он произнес: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою». Мария смутилась. Но ангел продолжил: «Ты родишь Сына и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего». Мария смиренно ответила: «Да будет Мне по слову твоему».
Церковь начала отмечать этот день рано. Уже в IV веке праздник существовал. Фреска в римских катакомбах датируется II веком. Окончательно он закрепился после Собора в Эфесе (431 год). Тогда Церковь торжественно назвала Марию Богородицей. Современное название праздника стало употребляться не ранее VII века. До этого в летописях и церковных документах встречались другие наименования: «Приветствие Марии», «Зачатие Христа», «Возвещение», «День приветствия» и другие.
На Русь праздник пришел вместе с крещением в X веке. Но поистине народным он стал благодаря князьям. Золотые ворота в Киеве и Владимире венчали надвратные храмы именно в честь Благовещения. На Руси Богоматерь воспринимали как неутомимую помощницу, всепрощающую мать и просительницу перед Богом.
О чём молятся 7 апреляВ день Благовещения верующие обращаются к Пресвятой Богородице. Ей молятся о смирении и терпении, просят о заступничестве перед Господом. Особенно сильны молитвы о даровании детей, о легкой беременности и здоровье новорожденных . Также принято просить Богородицу об избавлении от недугов и душевных скорбей.
Традиции дняНа Руси праздник Благовещения ждали с нетерпением. Одним из самых красивых обычаев было освобождение птиц на волю. Жители городов и деревень покупали на рынках голубей, синиц и жаворонков, чтобы сразу же выпустить их из клеток. Считалось, что птицы будут молить Бога за человека, который подарил им свободу. Этот обряд символизировал очищение души от грехов.
Хозяйки в этот день пекли «жаворонков» — постное печенье в виде птичек, а также просфоры — небольшие церковные хлеба. Просфоры, освященные в храме, хранили как святыню. Крошки от них добавляли в семена для посева, веря, что это обеспечит богатый урожай.
Также существовал магический ритуал с «благовещенской солью». Каждый член семьи бросал в мешочек щепотку обычной соли, которую затем нагревали на огне. Этой солью лечили болезни и защищали скот от недугов.
Наши предки строго соблюдали традицию: «На Благовещение птица гнезда не вьет, девица косу не плетет». Любой труд в этот день считался грехом. Люди отдыхали, занимались добрыми делами и обязательно посещали праздничную церковную службу, где священники были одеты в голубые ризы — символ чистоты и святости Богородицы.
Народные запретыЦерковные правила и народная мудрость строго регламентировали, что нельзя делать в этот день:
- Не работать. Запрещалось шить, вязать, убирать и, тем более, заниматься огородом. Нарушителя, по поверьям, могла убить молния;
- Не зажигать огонь. Верили, что если оставить свет горящим допоздна, пчёлы ослепнут и не будут давать мёд;
- Не надевать новую одежду. Обнову не носили — считалось, что она быстро порвётся или испортится, а удача уйдёт из дома;
- Не давать в долг. Нельзя было выносить из дома деньги, хлеб или соль. Предки верили: так можно отдать соседу своё здоровье и благополучие;
- Не ссориться и не ругаться. Запрещалось сквернословить. Грех, совершённый в этот день, не прощается до следующего Благовещения.
Приметы
- Если на Благовещение снег лежит на крышах — он пролежит в поле до Егория (6 мая);
- Дождь в этот день — к богатому урожаю ржи и грибному лету;
- Гроза 7 апреля — к теплому лету и хорошему урожаю орехов;
- Если ветер, иней и туман — год будет урожайным;
- Ясное и холодное утро — к грозовому («грозному») лету и лесным пожарам;
- Какая погода на Благовещение — такая будет и на Пасху;
- Если ласточек еще не видно — весна будет богата на заморозки.