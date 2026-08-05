05 августа 2026, 09:30

Фото: iStock/ Juhku

Согласно народному календарю, 6 августа отмечается день Бориса и Глеба, который в народе называли «Летником» или Паликопна. Название связано с поверьем о том, что в этот день нередко происходят грозы с молниями, способными воспламенить стога сена или собранный урожай. Православная церковь в эту дату чтит память первых русских святых — благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот д/ф «Первые русские святые - князья-страстотерпцы Борис и Глеб» ТК «Спас»

Традиции дня

Фото: iStock/ PinkBadger

Народные запреты

Фото: iStock/ ~UserGI15633745

Категорически запрещалось работать в поле. Это табу имело двойное обоснование: почитание церковного праздника и страх перед грозами, которые могли спалить урожай. Считалось, что работающий в этот день рискует навлечь пожар на весь урожай;

Это табу имело двойное обоснование: почитание церковного праздника и страх перед грозами, которые могли спалить урожай. Считалось, что работающий в этот день рискует навлечь пожар на весь урожай; Нельзя было заниматься ремонтом, строительством и рубить лес. Верили, что срубленное в этот день дерево принесёт в дом раздоры и ссоры;

Верили, что срубленное в этот день дерево принесёт в дом раздоры и ссоры; Запрещалось шить, вязать и заниматься рукоделием. Нити символизировали жизненный путь, и работа с ними в праздник могла «запутать» судьбу;

Нити символизировали жизненный путь, и работа с ними в праздник могла «запутать» судьбу; Не следовало давать или брать деньги в долг. Это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и бедности;

Это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и бедности; Под строгим запретом были ссоры, сквернословие и громкий смех. Особенно строго запрещены конфликты между родственниками. Ссора в день князей, положивших жизнь за мир, считалась страшным грехом, который «высушивает» достаток из дома;

Особенно строго запрещены конфликты между родственниками. Ссора в день князей, положивших жизнь за мир, считалась страшным грехом, который «высушивает» достаток из дома; Не рекомендовалось доверять советам посторонних людей , особенно в финансовых делах — это притянет неудачи;

, особенно в финансовых делах — это притянет неудачи; В этот день не смотрели в глаза прохожим, чтобы не сглазить ненароком. Также старались не смотреть на молнию во время грозы — верили, что можно лишиться остроты зрения.

Приметы