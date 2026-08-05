Борис и Глеб Летние 6 августа: почему нельзя заниматься ремонтом, брать в долг и смотреть в глаза прохожим, народные приметы
Согласно народному календарю, 6 августа отмечается день Бориса и Глеба, который в народе называли «Летником» или Паликопна. Название связано с поверьем о том, что в этот день нередко происходят грозы с молниями, способными воспламенить стога сена или собранный урожай. Православная церковь в эту дату чтит память первых русских святых — благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДо принятия христианства на Руси 6 августа был связан с языческими обрядами завершения летнего цикла. Славяне отмечали Летник — праздник перехода от лета к осени, когда славили солнце и просили у духов природы богатого урожая. С приходом христианства эти древние верования органично переплелись с церковной традицией. День, когда прежде чествовали земные силы, стал днём памяти первых русских святых, подарив нам праздник, в котором соединились почитание природы и глубокая вера.
Борис и Глеб были младшими сыновьями великого киевского князя Владимира Святославича — крестителя Руси. Борис княжил в Ростове, Глеб — в Муроме. После смерти отца в 1015 году между его сыновьями вспыхнула междоусобная борьба за киевский престол. Старший брат Святополк, прозванный в народе Окаянным, решил устранить всех соперников. Он отправил убийц к Борису. Князь, узнав о заговоре, мог собрать войско и дать отпор, но выбрал иной путь. Он сказал: «Не подниму руки на брата своего». Борис остался в шатре на реке Альте и встретил смерть во время молитвы. Ту же участь уготовил Святополк и Глебу. Он обманом вызвал брата из Мурома, и по дороге, в устье реки Смядыни, корабль Глеба настигли наёмники.
За эту кротость, смирение и готовность принять смерть, но не предать закон христианской любви, братья были причислены к лику святых как страстотерпцы — особый чин святости, который означает, что человек принял смерть не от язычников, а от рук единоверцев, но не возроптал, а простил своих убийц. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизированными Русской православной церковью. Их почитание началось в конце XI века, а широкое церковное прославление состоялось в 1072 году, когда их мощи торжественно перенесли в новый храм в Вышгороде.
Церковь отмечает память святых Бориса и Глеба трижды в году: 15 мая — день перенесения их мощей в каменный Борисоглебский собор в 1115 году, 6 августа — день общей памяти святых, и 18 сентября — день памяти святого благоверного князя Глеба. Праздник 6 августа в народе называют Борис и Глеб Летние. Святым братьям молятся как заступникам Русской земли. Их просят о защите от врагов, о прекращении распрей и разрешении споров, об избавлении от бед и исцелении от болезней.
Традиции дняДень Бориса и Глеба был насыщен особыми обычаями, в которых церковные предписания тесно переплетались с крестьянским бытом. В первую очередь, в этот день православные люди шли в храм. Они молились святым братьям, прося их об избавлении от обид, ревности, зависти и злых помыслов, о мире в семье и помощи в трудах.
К этому времени в полях вызревали пшеница и рожь, и крестьяне, хотя и не выходили на жатву в сам праздник, просили святых о помощи в предстоящей страде и о сохранении урожая. Вместо полевых работ крестьяне посвящали день сбору лесных ягод. Считалось, что ягоды, собранные 6 августа — черёмуха, малина, ежевика, брусника — обладают особой целебной силой. Из них варили варенье, компоты, делали наливки, сушили для зимних лечебных отваров.
Ещё одной важной традицией была заготовка берёзовых веников для бани. Ветви, собранные в этот день, считались особенно целебными и бархатистыми на ощупь.
Существовал и любопытный денежный обряд. Чтобы обеспечить достаток в доме до следующего года, на рассвете было принято пересчитать все деньги в доме. Верили, что этот простой ритуал привлечёт финансовое благополучие.
Особое внимание уделялось примирению. День Бориса и Глеба считался идеальным временем, чтобы попросить прощения, забыть старые обиды и восстановить мир в семье, памятуя о братской любви, которую завещали святые.
Народные запретыВ день памяти святых страстотерпцев существовал ряд строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду.
- Категорически запрещалось работать в поле. Это табу имело двойное обоснование: почитание церковного праздника и страх перед грозами, которые могли спалить урожай. Считалось, что работающий в этот день рискует навлечь пожар на весь урожай;
- Нельзя было заниматься ремонтом, строительством и рубить лес. Верили, что срубленное в этот день дерево принесёт в дом раздоры и ссоры;
- Запрещалось шить, вязать и заниматься рукоделием. Нити символизировали жизненный путь, и работа с ними в праздник могла «запутать» судьбу;
- Не следовало давать или брать деньги в долг. Это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и бедности;
- Под строгим запретом были ссоры, сквернословие и громкий смех. Особенно строго запрещены конфликты между родственниками. Ссора в день князей, положивших жизнь за мир, считалась страшным грехом, который «высушивает» достаток из дома;
- Не рекомендовалось доверять советам посторонних людей, особенно в финансовых делах — это притянет неудачи;
- В этот день не смотрели в глаза прохожим, чтобы не сглазить ненароком. Также старались не смотреть на молнию во время грозы — верили, что можно лишиться остроты зрения.
Приметы
- Если утром идёт дождь — день будет ясным и тёплым;
- Солнечная и жаркая погода предвещает холодную зиму;
- Дождливый день сулит мягкую и снежную зиму;
- Роса держится на траве до полудня — к скорой грозе;
- Солнце садится в красных тучах — к ветреной погоде в ближайшие дни.