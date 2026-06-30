30 июня 2026, 14:50

Фото: iStock/Solnuha

Ботвинья давно уступила место окрошке в летнем меню, хотя когда-то считалась одним из самых ярких блюд русской кухни. В жаркий день этот холодный суп освежает не хуже привычных сезонных вариантов и при этом удивляет более глубоким вкусом. Главную роль здесь играет свекольная ботва. Именно она дает характер, легкую терпкость и тот самый узнаваемый оттенок. Споры вокруг основы тоже никуда не делись. Одни настаивают на квасе, другие выбирают рыбный бульон, а третьи пытаются соединить оба подхода. Разобраться в этой теме можно без лишней кулинарной драмы. У ботвиньи есть история, понятная логика вкуса и несколько правил, без которых блюдо теряет смысл. Подробнее об этом расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что такое ботвинья и почему ее называют конкурентом окрошки Откуда взялась ботвинья Из чего состоит настоящая ботвинья Какая основа лучше: квас или рыбный бульон Как приготовить ботвинью дома Какие ошибки чаще всего портят ботвинью С чем подавать ботвинью Можно ли ботвинью беременным Можно ли ботвинью при диабете Почему ботвинья почти исчезла и зачем к ней возвращаться сейчас

Что такое ботвинья и почему ее называют конкурентом окрошки

Фото: iStock/DevidDO

Откуда взялась ботвинья

«Пивной уксус»: окрошку часто готовят с грубой ошибкой. Какая основа лучше, как резать и можно ли это блюдо беременным и диабетикам?

Из чего состоит настоящая ботвинья

Фото: iStock/eskymaks

Какая основа лучше: квас или рыбный бульон

Как приготовить ботвинью дома

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Какие ошибки чаще всего портят ботвинью

С чем подавать ботвинью

Можно ли ботвинью беременным

Фото: iStock/AnnaPustynnikova

Можно ли ботвинью при диабете

Фото: iStock/demaerre

Почему ботвинья почти исчезла и зачем к ней возвращаться сейчас