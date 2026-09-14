Чавканье, постукивание ручкой по столу или храп выводят из себя? Это первый признак мизофонии. Как бороться с чувствительностью к звукам
Знакомо ли вам чувство, когда тихое чавканье или постукивание ручкой внезапно вызывает волну неконтролируемой ярости? Возможно, вы не просто раздражительны, а столкнулись с мизофонией – синдромом избирательной звуковой чувствительности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Ненависть к звукам»: что скрывается за термином мизофония
Мизофония — это сложный эмоционально-поведенческий и нейрофизиологический синдром, характеризующийся избирательной чувствительностью и эмоциональной реактивностью при воздействии специфических слуховых раздражителей. Проявляется неприязнью к звукам, которые производят другие люди, в особенности к чавканью, шмыганью носом, кашлю, чиханию, отрыжке. Термин происходит из греческого языка и означает «ненависть к звукам». Распространено и другое написание — мисофония, а в медицинской литературе её часто называют синдромом селективной чувствительности к тихим звукам.
Изучение этого явления началось в 1997 году благодаря исследованиям отоларинголога М. Джонсон. Распространенность расстройства составляет 6-20%, эпидемиологический пик дебюта приходится на подростковый возраст. Мизофония пока не включена в МКБ, но активно исследуется и признается клиническим состоянием.
Что происходит в мозге и почему мы реагируем на звуки
Мизофония развивается в результате нейрофизиологических процессов и воздействия психогенных факторов. Нейробиологический базис — повышенная активность в передней островковой доле, амигдале, гиппокампе, вентромедиальной префронтальной коре, заднемедиальной коре. Значимую роль несет островковая доля, где формируется символичное значение раздражителя. Исследования с помощью МРТ показывают повышенную функциональную связь между слуховой корой, лимбической системой и вегетативной нервной системой. Триггер не фильтруется мозгом как фоновый, а мгновенно отправляется в «эмоциональный центр», где распознается как сигнал чрезвычайной важности и угрозы, вызывая выброс адреналина и кортизола.
К этиологическим факторам относятся:
- травмирующий опыт (неприязнь к звуку связана с неприятной ситуацией — раздражитель воздействовал в период стресса, потрясения, испуга);
- нарушения слуха (искажение восприятия на некоторых частотах);
- патология ЦНС (нарушение работы центров коры головного мозга).
Второй патогенетический уровень — личный опыт: раздражающими становятся аудиальные сигналы, связанные с областью головы, ртом, носом. Присутствует социально-ситуативный фактор — негативно воспринимается лишь храп отца или только лай собак крупных пород.
Как проявляется мизофония
Наиболее типичные триггеры — звуки употребления пищи: чавканье, прихлебывание, причмокивание, жевание. На втором месте носовые раздражители — шмыганье, сморкание, сопение. Также часто триггерами становятся звук чистки зубов, сплевывания, свиста, скрежета зубами. Также могут раздражать звуки от животных или бытовых приборов. Триггер вызывает зрительный образ или его элементы, часто связанные с психотравмирующей ситуацией.
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Основной симптом — беспокойство или гнев в ответ на воздействие аудиального триггера. Человек становится раздражительным, беспокойным, рассеянным. Он может скрывать неприязнь или открыто демонстрировать негативное отношение. Согласно опросам, половина всех мизофоников испытывают сильное желание уйти, убежать от триггера. Симптоматика выходит за рамки простого раздражения: эмоциональные симптомы — внезапная интенсивная ярость, отвращение, тревога, чувство ловушки, паника; физические — учащенное сердцебиение, сдавленность в груди, мышечное напряжение, жар, потливость; поведенческие — избегание, вербальная и невербальная агрессия, мимикрия.
Когда бездействие опасно: осложнения и субклинические формы
Мизофония способна привести к неконтролируемому гневу и злости. Накопление негативных эмоций, невозможность их выразить из-за социальной неприемлемости повышают риск аффективно-поведенческого срыва, который проявляется открытой агрессией и насилием в отношении источника звуков. Состояние напряжения увеличивает вероятность развития невротических расстройств — тревожного генерализованного расстройства, панических атак, социальных фобий.
Не у всех, кто испытывает отвращение к звукам, присутствует клинически значимая форма. Субклиническая форма — состояние, когда симптомы есть, но реакции умеренные, управляемые, не вызывают значительного нарушения в социальной, профессиональной или иной значимой сфере жизни, человек справляется самостоятельно (использует наушники, умеет переключать внимание). Если симптомы не ухудшают качество жизни, достаточно психопросвещения и самопомощи. Однако важно наблюдать за динамикой, так как хронический стресс или психологическая травма могут перевести субклиническую форму в клиническую.
Как отличить мизофонию от других расстройств
Необходимо различать мизофонию и схожие расстройства, такие как гиперакузия и фонофобия. При гиперакузии возникает ненормально сильная реакция на звук вследствие его физических характеристик — громкости, интенсивности, частоты; нарушение связано с особенностями функционирования органа слуха. Различие с фонофобией основано на качественных особенностях симптомов: звук вызывает страх и ужас, а не гнев и раздражение. Ключевое различие заключается в природе триггеров: человек с мизофонией может спокойно слушать громкую музыку, но впадать в ярость от тихого шелеста страниц.
В 2013 году голландский психиатр А. Шредер сформулировал ключевые критерии для выявления мизофонии:
- специфический триггер (реакцию запускают конкретные звуки, производимые человеком, или их ожидание);
- эмоциональная эскалация (мгновенный переход от раздражения к интенсивному отвращению и гневу с чувством потери контроля);
- критическое отношение (человек осознает, что его реакция чрезмерна);
- тактика избегания (страх перед триггером заставляет избегать ситуаций);
- нарушение функционирования (реакции мешают нормальной жизни);
- исключение других диагнозов.
К кому обращаться за помощью и как ставят диагноз «мизофония»
Специфического медицинского анализа на мизофонию не существует. Диагноз ставится клинически на основе детальной беседы. Занимаются этим врач-психотерапевт или психиатр, имеющий опыт работы с сенсорными нарушениями. Диагностика включает анализ триггеров, оценку комплекса реакций (эмоциональных, вегетативных, поведенческих), определение степени нарушения жизни, исключение других состояний. Обследование проводят врачи-психиатры, отоларингологи, медицинские психологи. Используются клиническая беседа и психометрическое исследование эмоционально-личностной сферы. Например, MisoQuest — опросник для оценки снижения толерантности к звуку; результат выше 61 балла подтверждает наличие синдрома.
Лечение мизофонии
Помощь пациентам оказывают психиатры, психотерапевты и нейропсихологи. Наибольшая эффективность достигается при комплексном подходе. План лечения может включать:
- психофармакотерапию (антидепрессанты, бензодиазепины, антиконвульсанты – не дают длительного эффекта, но улучшают эффективность других методов);
- когнитивно-поведенческую психотерапию (поэтапные управляемые протоколы, направленные на ослабление деструктивного паттерна и освоение нового способа реагирования);
- психокоррекцию (восстановление баланса возбуждения и торможения, упражнения на создание образа Я, улучшение осознанного контроля эмоций).
Мизофония хорошо поддается терапии при раннем обращении. Чем меньше опыта негативного реагирования на звук, тем благоприятнее прогноз. Эффективность зависит от возраста и личностных особенностей: у молодых людей с высокой мотивацией отмечается большая гибкость нервно-психических процессов. Профилактические меры не разработаны. Понимание причин освобождает пациента от ложного чувства вины: вы не виноваты в своей реакции, просто ваш мозг по-особому обрабатывает сигналы, и на это можно повлиять.