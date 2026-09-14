14 сентября 2026, 13:24

Фото: iStock/Wavebreakmedia

Знакомо ли вам чувство, когда тихое чавканье или постукивание ручкой внезапно вызывает волну неконтролируемой ярости? Возможно, вы не просто раздражительны, а столкнулись с мизофонией – синдромом избирательной звуковой чувствительности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Ненависть к звукам»: что скрывается за термином мизофония Что происходит в мозге и почему мы реагируем на звуки Как проявляется мизофония Когда бездействие опасно: осложнения и субклинические формы Как отличить мизофонию от других расстройств К кому обращаться за помощью и как ставят диагноз «мизофония» Лечение мизофонии

«Ненависть к звукам»: что скрывается за термином мизофония

Что происходит в мозге и почему мы реагируем на звуки

Фото: iStock/nicoletaionescu

травмирующий опыт (неприязнь к звуку связана с неприятной ситуацией — раздражитель воздействовал в период стресса, потрясения, испуга);

нарушения слуха (искажение восприятия на некоторых частотах);

патология ЦНС (нарушение работы центров коры головного мозга).

Как проявляется мизофония

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Когда бездействие опасно: осложнения и субклинические формы

Как отличить мизофонию от других расстройств

Фото: iStock/nicoletaionescu

специфический триггер (реакцию запускают конкретные звуки, производимые человеком, или их ожидание);

эмоциональная эскалация (мгновенный переход от раздражения к интенсивному отвращению и гневу с чувством потери контроля);

критическое отношение (человек осознает, что его реакция чрезмерна);

тактика избегания (страх перед триггером заставляет избегать ситуаций);

нарушение функционирования (реакции мешают нормальной жизни);

исключение других диагнозов.

К кому обращаться за помощью и как ставят диагноз «мизофония»

Лечение мизофонии

психофармакотерапию (антидепрессанты, бензодиазепины, антиконвульсанты – не дают длительного эффекта, но улучшают эффективность других методов);

когнитивно-поведенческую психотерапию (поэтапные управляемые протоколы, направленные на ослабление деструктивного паттерна и освоение нового способа реагирования);

психокоррекцию (восстановление баланса возбуждения и торможения, упражнения на создание образа Я, улучшение осознанного контроля эмоций).