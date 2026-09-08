Побороть лень легче, чем кажется: что на самом деле скрывается за привычным «не хочу» и как вернуть себе желание действовать?
Иногда вместо отчёта хочется смотреть сериал, вместо тренировки — остаться дома, а вместо важного звонка — ещё немного посидеть с чашкой чая. Но привычная «лень» может оказаться не просто нежеланием работать: за ней способны скрываться усталость, отсутствие смысла, страх, выгорание и даже проблемы со здоровьем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Что такое лень и почему она возникает
Лень — это состояние сопротивления действию, когда человеку не хватает желания или энергии приступить к задаче. При этом он нередко способен переключиться на менее затратные занятия: вместо отчёта посмотреть фильм, вместо уборки полистать ленту в соцсетях или просто ничего не делать.
Специалисты утверждают, что лень нельзя автоматически считать чертой характера. Она может быть защитным механизмом, который помогает организму экономить ресурсы, если человек устал, перегружен или не видит смысла в предстоящем деле.
Причины такого состояния бывают разными. Иногда человеку не хватает физических или эмоциональных сил после стресса, недосыпа, переработок и отсутствия полноценного отдыха. В других случаях проблема заключается в мотивации: если задача неинтересна или кажется бессмысленной, внутреннего импульса для её выполнения может просто не хватить.
Психика человека содержит сознательную и бессознательную части. Вторая всегда стремится саботировать действия, которые не направлены на реализацию глубинных потребностей, а рассчитаны только на удовлетворение чужих ожиданий. В таком случае лень становится показателем того, что человек взял на себя слишком много дел, которые ему самому по факту и не нужны.
Лень, прокрастинация, апатия и выгорание: в чем отличие
Эти состояния легко перепутать, хотя между ними есть существенная разница:
- При лени не хочется делать что-либо здесь и сейчас;
- При прокрастинации человек откладывает неприятную задачу, но при этом может с энтузиазмом заняться чем-то более привлекательным;
- Апатия проявляется полным безразличием ко всему вокруг;
- При выгорании исчезают силы и желание заниматься рабочими задачами, появляется раздражение, а привычные дела начинают выполняться исключительно формально. Оно может сопровождаться эмоциональным, физическим и когнитивным истощением — безразличием, сонливостью, «туманом» в голове, забывчивостью и снижением концентрации.
Обычная лень может продолжаться несколько дней и даже до двух недель без перерыва. Однако если она не проходит в течение двух недель, сопровождается сниженным настроением, утратой интересов, повышенной утомляемостью, проблемами со сном, аппетитом и самооценкой, это уже повод обратить внимание на состояние здоровья.
При этом снижение энергии может быть связано не только с психологическим состоянием. Среди возможных причин упоминаются анемия, гипотиреоз, когнитивные нарушения, деменция и болезнь Альцгеймера. Точный диагноз в таких случаях должен устанавливать врач.
Как бороться с ленью: рабочие техники и методы
Первое, что стоит сделать, — понять, не хочется вообще ничего или сопротивление возникает только перед конкретной задачей. Если сил нет на любые занятия, организму может требоваться восстановление: сон, отдых, прогулка, массаж или любимое хобби.
Если же сопротивление появляется перед определённым делом, причина может быть в недостатке мотивации, негативном прошлом опыте или страхе. Например, неприятные переговоры в прошлом способны заставить человека подсознательно избегать новой встречи.
Полезно спросить себя, действительно ли задача нужна. Можно составить список действий, которые вызывают лень, и выяснить, чьи ожидания за ними стоят. После этого можно подумать, что даст выполнение чужого ожидания и каким ещё способом можно получить желаемое — например, уважение, принятие или заботу.
Один из способов начать действовать — отказаться от требования сделать всё сразу. Если невозможно написать большую статью, достаточно создать один абзац. Если уборка кажется непосильной, можно убрать одну чашку. Если сложно начать тренировку — выполнить одно упражнение.
Это принцип «Не ноль»: даже минимальное действие лучше полного бездействия. Схожим образом работает «правило пяти секунд»: после появления намерения нужно досчитать от 5 до 1 и сразу приступить, не оставляя времени для сомнений и отговорок.
Помогает и пятиминутный подход: договориться с собой поработать всего пять минут. За это время задача часто оказывается не такой сложной, как казалось до начала.
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Ещё один вариант — техника «Я просто...». Не обязательно обещать себе сразу выполнить весь отчёт: можно лишь открыть файл. Не обязательно немедленно убираться: достаточно достать веник. Первый шаг способен запустить дальнейшее действие.
Иногда проблема возникает из-за того, что задача выглядит огромной и непонятной. Тогда можно использовать метод швейцарского сыра — начинать с самых простых или приятных частей. Для презентации это может быть подбор картинок, для статьи — составление плана, для уборки — раскладывание вещей.
Похожий принцип лежит в основе метода «Нарезки салями»: если трудно убрать всю кухню, уберите только стол; если и это сложно — одну чашку; если даже это кажется слишком большим — просто подойдите к столу.
Помогает и принцип «сперва сделайте, потом улучшайте». Перфекционизм способен превратить работу в бесконечное ожидание идеального результата. Поэтому сначала можно создать черновик статьи, презентацию только с заголовками или базовую версию проекта, а затем дорабатывать её.
Таймер, план и неприятная задача с утра
Планирование создаёт понятную систему координат и помогает не откладывать дела бесконечно. Задачу стоит разбить на конкретные этапы и заранее определить время начала.
Для работы по времени подходит Pomodoro: классический вариант предполагает 25 минут работы и пять минут отдыха, однако интервалы можно менять под себя. Другой подход — техника Брайана Трейси «Съешь лягушку»: определить самые неприятные и важные дела и выполнить их в первые рабочие часы.
Перерывы при этом необходимы. Отдых не обязательно должен означать соцсети: лучше встать, размяться, прогуляться или выполнить дыхательное упражнение.
Повседневная задача становится легче, когда понятна её связь с личными ценностями и целями. Семья, самоуважение, статус, творчество и другие ценности могут стать основой мотивации. Полезно заменить «я должен» на «я хочу». Такая формулировка переводит действие из категории принуждения в категорию собственного выбора.
Если внутренней мотивации недостаточно, можно добавить внешнюю: договориться с коллегой о сроке, публично объявить о планах, заключить пари, найти наставника или партнёра для совместной работы.
Помогают и быстрые награды. После отчёта можно позволить себе 15 минут игры, после уборки — любимый десерт, после тренировки — послушать любимую песню. Вознаграждение должно быть значимым лично для человека.
Есть и парадоксальный метод: если не хочется заниматься задачей, можно действительно ничего не делать. Но при этом нельзя заменять бездействие соцсетями, сериалом или музыкой. Нужно просто сидеть или лежать и не переключаться на более приятные занятия. Вскоре такое бездействие может наскучить, и появится желание чем-то заняться.
Помогает также смена обстановки. Рабочий стол, открытый ноутбук и необходимые документы создают привычный рабочий контекст. Для тренировки можно надеть спортивную форму, для уборки — достать необходимые принадлежности.
Важен всесторонний подход к проблеме лени
Если человек постоянно чувствует себя выжатым, одними мотивационными техниками проблему не решить. Важны сон, физическая активность и баланс работы и отдыха.
Регулярные прогулки в бодром темпе продолжительностью 30–40 минут, короткие тренировки и движение в течение дня помогают бороться с пассивностью. Не менее важен полноценный сон: ориентироваться стоит не только на количество часов, но и на ощущение восстановления после пробуждения.
Наконец, стоит отказаться от идеи единственной «волшебной таблетки». Планирование, работа с мотивацией, таймер, физическая активность, отдых, награды и дробление задач дают отдельные небольшие эффекты, но именно их сочетание позволяет получить более устойчивый результат.
Лень в этом случае перестаёт быть врагом, которого необходимо победить силой. Она становится сигналом, к которому стоит прислушаться: иногда организму нужен отдых, иногда — понятная цель, а иногда за привычным «не хочу» скрывается проблема, с которой лучше обратиться за помощью к специалисту.