08 сентября 2026, 15:50

Фото: iStock/fizkes

Иногда вместо отчёта хочется смотреть сериал, вместо тренировки — остаться дома, а вместо важного звонка — ещё немного посидеть с чашкой чая. Но привычная «лень» может оказаться не просто нежеланием работать: за ней способны скрываться усталость, отсутствие смысла, страх, выгорание и даже проблемы со здоровьем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое лень и почему она возникает Лень, прокрастинация, апатия и выгорание: в чем отличие Как бороться с ленью: рабочие техники и методы Важен всесторонний подход к проблеме лени

Что такое лень и почему она возникает

Лень, прокрастинация, апатия и выгорание: в чем отличие

При лени не хочется делать что-либо здесь и сейчас;

При прокрастинации человек откладывает неприятную задачу, но при этом может с энтузиазмом заняться чем-то более привлекательным;

Апатия проявляется полным безразличием ко всему вокруг;

При выгорании исчезают силы и желание заниматься рабочими задачами, появляется раздражение, а привычные дела начинают выполняться исключительно формально. Оно может сопровождаться эмоциональным, физическим и когнитивным истощением — безразличием, сонливостью, «туманом» в голове, забывчивостью и снижением концентрации.

Фото: iStock/fizkes

Как бороться с ленью: рабочие техники и методы

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Фото: iStock/Zinkevych

Важен всесторонний подход к проблеме лени